Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда

Росавиация в Telegram объяснила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов стремлением гарантировать безопасность полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация накануне вводила ограничения на прилет и вылет рейсов в Иваново и Ярославле.
«По трассе Одесса – Рени через Днестр обеспечивалась логистика из портов Измаила. Эти грузы шли из Румынии и частично Молдавии. Речь идет о том, чтобы сделать доставку этих грузов крайне неудобной. Их можно будет доставлять обходными путями через, например, Румынию, но со значительными затруднениями, что неизбежно будет отражаться на ситуации на фронте», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Чтобы произошла полная изоляция фронта, Россия должна начать наносить удары по украинским мостам через Днепр, пояснил собеседник. Однако сейчас уже можно говорить о нарушении логистики украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области (включая подходы к Измаилу и дунайским портам).
«Повторные удары по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 Одесса – Рени неизбежны, потому что мы бьем легкими боеприпасами, боевые части не превышают сотни килограмм. Опоры моста, который строился в советское время, ими не снесешь. Но здесь действует тот же фактор, который противник использовал при ударах по нашим мостам в Мариуполе, по Антоновскому мосту через Днепр и в других местах, когда в покрытии появлялось столько отверстий, что движение автотранспорта и поездов становилось невозможным», – пояснил собеседник.
С учетом стоимости дронов типа «Герань» наносить удары по украинским мостам «можно хоть ежедневно, это элементарно и дешево». Раньше Россия не прибегала к этой тактике.
«В конечном итоге у противника пропадает желание ремонтировать его. Конечно, нужно учитывать, что параллельно мосту возводятся понтонные переправы, но и они легко уничтожаются», – добавил спикер.
В пятницу Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 «Одесса – Рени» через Днестр в селе Маяки Одесской области. Эта переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину – с Молдавией и Румынией. Как пишут украинские СМИ, удары также наносились баллистикой.
Первый удар был нанесен в четверг и тоже с помощью «Герани». Как отмечали военкоры и блогеры, мосту были причинены незначительные повреждения, но движение было закрыто в обе стороны. Судя по видео, которые появились в украинских пабликах, после повторной атаки мост получил гораздо более существенные повреждения – в полотне появились сквозные дыры. Несущие конструкции уцелели, но сильно деформированы.
По информации украинского издания «Страна», движение в пункты пропуска и в населенные пункты в западной части Одесской области пока не осуществляется, трасса Одесса – Рени закрыта для грузового транспорта. Также наблюдается перегрузка пункта пропуска «Могилев-Подольский – Отач» на границе с Молдавией в Винницкой области.
Украинский топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин полагает, что обстрел моста может заблокировать 60% импорта топлива на Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина. А в случае полного уничтожения моста попасть в Измаил из «материковой» части Одесской области и обратно можно будет только через Румынию. При том, что 60% импорта топлива идет в Украину через дунайские порты.
Глава российского государства сделал предупреждение на тему Калининградской области, он пояснил, что любые попытки блокады российской территории приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на Daily Express.
Конфликт в таком случае потенциально перерастет в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.
Путин четко обозначил так называемые «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.
Авторы публикации охарактеризовали заявления российского лидера как «пугающую угрозу Третьей мировой войной». Такие формулировки, по мнению издания, свидетельствуют о страхе западных государств перед возможной дальнейшей эскалацией ситуации.
Британское издание Guardian писало, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», он указал на готовность России «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».
Немецкое издание Focus заявило, что Путин на «Итогах года» показал успешность страны.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .
В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».
Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.
Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.
Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.
Военкор Коц показал на видео состояние Антоновского моста после 150 ударов HIMARS
Военный корреспондент Александр Коц опубликовал новые кадры состояния Антоновского моста после многочисленных обстрелов. Как отметил Коц в Telegram-канале, что американская система HIMARS нанесла порядка 150 прямых ударов по мосту.
Коц уточнил, что видео было снято спустя несколько часов после отвода российских военных с западного берега Днепра. Несмотря на интенсивность обстрелов, мост не был полностью разрушен.
«Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий в одну воронку. При этом несущие конструкции моста целы», – заявил Коц в своем материале.
Журналист подчеркнул, что основные конструкции Антоновского моста сохранили свою целостность, хотя покрытие пострадало от многочисленных ударов. Видео, опубликованное военкором, демонстрирует крупные выбоины и повреждения дорожного полотна, однако опоры и несущие элементы моста чувствительных разрушений не получили.
Ранее Россия нанесла повторный удар беспилотником по автомобильному мосту на трассе М-15 на Днестре в селе Маяки в Одесской области.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия отсекает Украину от выхода к Дунаю.
Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, была обязана по решению эстонского суда опубликовать на своей странице в Facebook* публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), передает EADaily.
Основанием для такого решения послужило высказывание Каллас от 17 февраля 2022 года. В тот день она обвинила представителей SAPTK в нападении на полицию и организации незаконного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти заявления ложными.
Пользователи соцсетей под публикацией Каллас призвали ее пойти дальше и попросить прощения у всех граждан страны, а не только у активистов фонда.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас.
В конфликте на Украине на стороне России участвовали 202 гражданина Индии, удалось досрочно уволить 119 человек, сообщил министр, передает РБК со ссылкой на The Economic Times.
Он отметил со ссылкой на российскую сторону, что 26 индийцев погибли, а семеро пропали без вести.
Индийская сторона пытается досрочно уволить еще 50 индийских граждан, участвующих в боевых действиях на стороне России. Оказано содействие в репатриации останков 10 погибших граждан Индии, а также организована кремация двух погибших на территории России.
Образцы ДНК родственников 18 индийцев, которые считаются погибшими или пропавшими без вести, были переданы российским властям для обеспечения идентификации личностей погибших.
Напомним, в ноябре 2022 года президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, сообщается на сайте Кремля. Денис Максимов, хозяин пекарни, ранее обратился к президенту в ходе прямой линии и пообещал отправить главе государства свою продукцию.
По информации пресс-службы президента, Максимов действительно передал Владимиру Путину хлеб, пирожки и другую свежую выпечку, произведенную в его пекарне. Сам президент попробовал лакомства вместе с чаем и отметил, что они ему понравились.
Глава государства поздравил предпринимателя с наступающим Новым годом и отправил ему корзину с новогодними угощениями.
Ранее владелец пекарни Денис Максимов задавал вопрос президенту России Владимиру Путину о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года.
Президент России попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».
Актер Анатолий Лобоцкий скончался в возрасте 66 лет, передает
РИА «Новости». О его смерти сообщила народная артистка России Юлия Рутберг, которая подтвердила: «Да, это правда».
По словам Рутберг, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Анатолий Лобоцкий был известным театральным и киноактером, заслуженным артистом России.
Артист приобрел популярность благодаря ролям в фильмах и телесериалах, а также своим постановкам на сцене. Поклонники вспоминают Лобоцкого как разностороннего и яркого исполнителя, оставившего заметный след в российском искусстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 декабря на 90-м году жизнискончался актер и педагог Владимир Сулимов.
Во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, Владимир Зеленский обвинил лиц, ответственных за работу ПВО, в разрушениях в Одессе, передает РИА «Новости».
«Это диалог между мной и Сырским», – заявил Зеленский.
В субботу Минобороны России сообщило о мощном ударе по энергообъектам, которые использует ВСУ, в том числе по объектам в Одессе. Компания ДТЭК отметила повреждение 20 электроподстанций в Одесском регионе.
Ранее стало известно, что власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты после закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени в результате взрывов.
Российские войска усилили удары по инфраструктуре Одесской области, включая объекты судоходства.
Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства
Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.
По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».
Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.
Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.
Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.
Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».
По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.
После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.
Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.
«С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.
Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.
Американского фигуриста Десятова пожизненно отстранили за домогательства
Американский центр безопасности спорта вынес решение о пожизненном отстранении фигуриста из США Ивана Десятова в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС. Об этом журналистке Кристин Бреннан стало известно из официального заявления Центра.
Десятов находился под временным отстранением с октября 2024 года. Спортсмену 24 года, и он выступал в дуэте с Изабеллой Флорес. Известно, что Десятов родился в Москве и до 2021 года выходил на лед под флагом России, затем представлял сборную Белоруссии, а начиная с 2022 года выступал за США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции против уроженца Москвы действуют с 18 октября 2024 года из-за «неподобающего поведения». Международный союз конькобежцев (ISU) ранее принял решение продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание Зеленского о том, что «Путиных много»: один общается с США, другой произносит речи, а третий «делает что-то другое».
«Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», – сыронизировала дипломат.
Напомним, Путин в ходе «Итогов года», говоря о фейковом видео с Зеленским в Купянске, заявил, что тот обладает артистическим талантом.
Также он отметил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире прокомментировал санкционное давление Евросоюза и США на российско-африканское сотрудничество, передает ТАСС.
В частности, дипломат подчеркнул, что «жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии». Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о том, рассматривался ли на переговорах вопрос рисков вторичных санкций для партнеров России.
Лавров напомнил о применимости закона Ньютона не только к миру физики, но и к международной политике, подчеркнув, что любое давление вызывает ответные механизмы. Министр выразил уверенность, что партнерские связи России с африканскими странами будут далее развиваться, несмотря на попытки Запада ограничить их с помощью угроз или ограничительных мер.
Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.
Глава МИД России заявил о подорванном доверии к странам, которые инициировали антироссийские санкции.
Пассажирка бизнес-класса напала на бортпроводницу рейса Москва – Новокузнецк
Самолет, летевший рейсом Москва – Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за инцидента с пассажиркой бизнес-класса, сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.
По информации МВД, во время полета женщина нецензурно выражалась, спровоцировала потасовку с бортпроводниками и напала на одну из стюардесс. В результате самолет принял решение вернуться в пункт вылета.
«В аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина мои коллеги задержали агрессивную авиапассажирку. Возбуждено уголовное дело», – заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлено, что нарушительницей оказалась жительница Кемеровской области 1991 года рождения.
В полиции уточнили, что задержанная отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У одной из бортпроводниц диагностированы ушибы, других пострадавших среди пассажиров нет.
Сообщается, что участниками инцидента также оказались известный артист эстрады и его концертный директор – они помогли усадить дебоширку на место до прилета полиции. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.
Также отмечается, что одной из пассажирок эконом-класса в ходе полета понадобилась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия – ей оказана необходимая поддержка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи ранее задержали иностранного пассажира, устроившего дебош на борту рейса из Стамбула в Казань.
В Омске вынуждено приземлился самолет, следовавший из Москвы в Барнаул, из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.