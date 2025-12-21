  • Новость часаЭлектроснабжение в Курской области восстановлено после атаки БПЛА
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    21 декабря 2025, 01:33 • Новости дня

    Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США

    Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в США встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Дискуссии проходят конструктивно», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что дискуссии «продолжатся сегодня, также продолжатся завтра».

    Переговоры проходят в Майами, где восточное время и все еще суббота, 20 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Дмитриев заявил о готовности России к совместной работе с США в Арктике.

    19 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    20 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .

    В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

    Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.

    Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.


    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 05:33 • Новости дня
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России

    Рубио: США слышали опасения НАТО об угрозе со стороны России

    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США в курсе обеспокоенности НАТО относительно якобы существующей угрозы со стороны России.

    «Мы слышали эти опасения от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Вашингтон рассматривает это как мощный «сдерживающих факторов против любых страхов или озабоченностей» союзников США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    18 декабря 2025, 15:51 • Новости дня
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.

    По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».

    Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.

    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства

    Американского фигуриста Десятова пожизненно отстранили за домогательства

    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства
    @ Tiffany Browning/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уроженец Москвы, представляющий США фигурист Иван Десятов навсегда отстранен от соревнований после обвинений в сексуальных домогательствах.

    Американский центр безопасности спорта вынес решение о пожизненном отстранении фигуриста из США Ивана Десятова в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС. Об этом журналистке Кристин Бреннан стало известно из официального заявления Центра.

    Десятов находился под временным отстранением с октября 2024 года. Спортсмену 24 года, и он выступал в дуэте с Изабеллой Флорес. Известно, что Десятов родился в Москве и до 2021 года выходил на лед под флагом России, затем представлял сборную Белоруссии, а начиная с 2022 года выступал за США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции против уроженца Москвы действуют с 18 октября 2024 года из-за «неподобающего поведения». Международный союз конькобежцев (ISU) ранее принял решение продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

    18 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

    Шерпа Лукаш: США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20

    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

    «Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

    На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

    Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.

    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    19 декабря 2025, 21:18 • Новости дня
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы во время переговоров в Майами, которые пройдут в ближайшие два дня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Переговоры между США и Украиной запланированы на пятницу и субботу в Майами, сообщает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

    Рубио отметил: «Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    20 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике

    Дмитриев: Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике

    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, акцентировав внимание на инвестиционных и инфраструктурных возможностях.

    Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Дмитриев также напомнил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который может соединить Россию и Аляску менее чем за восемь лет. По его словам, проект может стать примером использования передовых технологий.

    Ранее Дмитриев направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    20 декабря 2025, 05:50 • Новости дня
    Постпред США при НАТО заявил о «финальных деликатных переговорах» по Украине

    Постпред США при НАТО Уитакер заявил о «финальных переговорах» по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По словам Уитакера, стороны «близко, ближе, чем когда-либо» подошли к возможному соглашению, однако «деликатные вопросы и нюансы требуют ото всех закатать рукава», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться. Я думаю, шанс есть», – заявил Уитакер.

    Дипломат подчеркнул, что переговоры, которые пройдут в Майами в ближайшие выходные, продемонстрируют, возможна ли сделка. Ожидается, что на этих переговорах обсудят план, уже одобренный Евросоюзом, Киевом и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном. Власти США и представители Украины планируют провести переговоры в Майами в ближайшие два дня. Спецпосланник США Стивен Уиткофф проведет встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин обсудил с журналистом NBC причины начала конфликта на Украине и уточнил позицию Москвы по урегулированию ситуации. Путин заявил, что президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине.

    Президент России также подчеркнул готовность завершить конфликт мирным путем с устранением причин кризиса и отметил, что на данный момент отсутствует диалог по территориальному вопросу.

    18 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Роскосмос утвердил развертывание РОС на российском сегменте МКС

    Роскосмос утвердил развертывание РОС на МКС с последующим отделением

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов сообщил, что научно-технический совет Роскосмоса утвердил запуск и отделение Российской орбитальной станции (РОС) после завершения проекта Международной космической станции (МКС).

    Российская орбитальная станция (РОС) будет создана на базе российского сегмента Международной космической станции (МКС), а затем отделится для самостоятельного полета после завершения текущего проекта станции. Об этом объявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, передает ТАСС.

    Он отметил, что научно-технический совет Роскосмоса утвердил этот сценарий как основной вариант. Орлов добавил, что при выборе орбиты РОС с углом наклонения 51,6 градуса учитывались геополитические аспекты, а проект несколько месяцев анализировала специальная комиссия.

    Стоимость всей программы оценивается в 608,9 млрд рублей. Первый этап предполагает запуск научно-энергетического модуля в конце 2027 года, а к 2030 году на орбиту отправят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Это оборудование вместе с НЭМ составит ядро будущей орбитальной станции. На втором этапе до 2033 года запланировано расширение РОС путем стыковки еще двух целевых модулей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ведет работу по созданию собственной орбитальной станции параллельно с сохранением сотрудничества с США по МКС до 2028 года.

    Российская орбитальная станция создается для научных и технологических целей, а не для противостояния США, заявил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    Новая станция получит более мощные энергоисточники по сравнению с МКС. Кроме того, специалисты из Новосибирска уже разрабатывают систему виртуальной дополненной реальности для обучения будущих космонавтов работе на новой российской станции.

    19 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

    Госсекретарь США Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский госсекретарь Марко Рубио во время интервью публично поздравил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с рождественскими праздниками.

    Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову, сообщает РИА «Новости». В ходе встречи с журналистами Рубио ответил на вопрос, касающийся российско-американских отношений, и решил лично обратиться к своему российскому коллеге.

    «Если он смотрит – с Рождеством, Сергей!» – заявил Рубио, отметив, что обращение адресовано именно министру иностранных дел России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что решение по урегулированию ситуации на Украине должны принимать Москва и Киев, а не Вашингтон.

    До этого Сергей Лавров и Марко Рубио подтвердили решимость реализовывать договоренности, достигнутые между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Стороны договорились продолжать телефонные контакты для лучшего понимания позиций и поиска дальнейших шагов.

    18 декабря 2025, 13:39 • Новости дня
    Кремль подтвердил подготовку контактов России и США по Украине

    Песков сообщил о подготовке контактов России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль готовит контакты с представителями США, чтобы ознакомиться с результатами переговоров Вашингтона с Киевом и Брюсселем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия готовится к встречам с американскими представителями с целью обсуждения итогов работы США с Украиной и Евросоюзом, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Кремле занимаются подготовкой соответствующих контактов, комментируя появившуюся в портале Axios информацию о возможных переговорах в Майами.

    Ранее Axios сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев намерен отправиться в Майами для переговоров по ситуации на Украине.

    Издание Politico сообщило, что США и Россия проведут переговоры о ситуации на Украине в Майами в эти выходные.

    18 декабря 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров назвал отказ США от европейской модели демократии серьезным сигналом

    Лавров: Отказ США от европейской модели демократии является серьезным сигналом

    Лавров назвал отказ США от европейской модели демократии серьезным сигналом
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты больше не стремятся к демократии в европейском понимании, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.

    «То, что сейчас Соединенные Штаты не хотят больше такой демократии, как она понимается в Европе, это серьезный показатель», – отметил министр, передает ТАСС. Лавров также напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского «не растаптывать» демократию и провести выборы на Украине.

    Ранее эксперты указали на закат демократии в Европе.

    Масштабное исследование компании Ipsos показало, что около 45% жителей Запада не удовлетворены функционированием демократической системы, они опасаются экстремизма и фейковых новостей.

