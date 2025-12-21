Стало известно название картины на стене у Путина

Картиной на стене у Путина оказалось «Хлебное поле» художника Путнина

Tекст: Антон Антонов

На видео президент России в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой. В кадре за спиной президента видно полотно с полем и проселочной дорогой, передает РИА «Новости».

На стене висит картина «Хлебное поле», автором работы является российский художник Олег Путнин. Путнин входит в число академиков Российской академии художеств, также состоит в Союзе художников России. В его активе более 40 персональных выставок в России и других странах Европы. Его произведения входят в собрания Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России.

В сюжете картины показан момент, когда солнце на мгновение осветило зрелое поле после дождей, а на дальнем плане осталась тень от облаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька». Путин в ответ подарил владельцу пекарни серебряный складень с иконами, а также корзину с российскими продуктами и напитками.