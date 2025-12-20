Определена «Молодежная столица России»

Смоленск и Елец названы «Молодежной столицей России» и «Городом молодежи»

Tекст: Вера Басилая

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».

Победителями двух главных номинаций стали Смоленск – «Молодежная столица России-2026» и Елец, которому присвоено звание «Город молодежи». Премия организована Росмолодежью в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии.

«Эта престижная награда вручается тем, кто ярко проявил себя в сфере молодёжной политики. Среди нынешних лауреатов – участники и ветераны специальной военной операции, руководители общественных, волонтёрских, некоммерческих организаций и деловых кругов, журналисты. И, конечно, ключевым событием мероприятия станет выбор «Молодёжной столицы России», – говорится в послании президента.

За звание молодежной столицы соревновались шесть городов – Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Победитель определялся по итогам общественного голосования на портале Госуслуг и оценки экспертов; Смоленск набрал 559 тыс. голосов. В номинации «Город молодёжи» участвовали семь малых городов, а лидером стал Елец, получивший 483 тыс. голосов.

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко отметил, что в этом году свои голоса отдали более 1 млн 122 тыс. россиян, подчеркнув огромную вовлеченность регионов и значение командной работы.

«Хочу поблагодарить всех лауреатов и участников премии, потому что за каждой врученной наградой стоит большая командная работа. Вы – люди, отдающие работе с детьми и молодёжью не только всё своё время и весь свой профессионализм, но и свою душу и сердце. Благодаря решениям нашего Президента Владимира Владимировича Путина сегодня в России действительно время молодых. Время мечтать, время гордиться, время любить. Ваше время! Для того, чтобы набрать голоса в народном голосовании, надо суметь вовлечь соседей, побратимов, регионы своего округа», – отметил Кириенко.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров добавил, что победители получают не только разовую поддержку на год, но и дальнейшее содействие в развитии молодежных инициатив – Смоленск и Елец станут главными площадками празднования Дня молодёжи в 2026 году.

Всероссийская премия «Время молодых» учреждена в 2021 году и ежегодно отмечает наиболее значимые проекты в области молодежной политики. В нынешней церемонии приняли участие более 1 600 гостей, представителей власти, общественных организаций и молодежных объединений со всей России.