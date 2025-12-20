  • Новость часаДмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    20 декабря 2025, 20:54 • Новости дня

    Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Химках

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках погиб подросток, еще один подросток и женщина получили ранения, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

    Информация о взрыве и его последствиях поступила от подмосковного уполномоченного по правам ребенка и оперативных служб, передает ТАСС.

    В результате происшествия погиб один несовершеннолетний, еще один подросток и женщина получили ранения.

    На месте инцидента пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли к месту взрыва для установления всех обстоятельств случившегося.

    В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что пока подробности по поводу произошедшего не раскрываются.

    Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у десятилетнего мальчика в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. Ребенок лишился четырех пальцев в результате происшествия.

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Комментарии (3)
    19 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.

    «Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.


    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    В Петербурге предъявили обвинения напавшему на учителя школьнику и охране

    Tекст: Вера Басилая

    В Санкт-Петербурге по делу о нападении на учителя в школе предъявлены обвинения как ученику, который ударил ножом учительницу, так и сотруднице охраны, не обеспечившей безопасность, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

    В Петербурге предъявлены обвинения по делу о нападении на учительницу ученику и сотруднице охранного предприятия, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

    По версии следствия, 15-летний школьник 15 декабря нанес своей учительнице ножевые ранения. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство по соответствующей статье уголовного кодекса.

    Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о выборе меры пресечения для подростка. Кроме того, обвинение предъявлено сотруднице охранной фирмы, работавшей в школе. По данным следствия, она не досмотрела школьника, несмотря на сигнал металлодетектора, позволив ему пройти в здание с ножом.

    Женщина признала свою вину. Сейчас ведется активное расследование: уже допрошены потерпевшая и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.

    Ранее школьник частично признал вину в нападении на учителя, но отрицал наличие конфликта.

    По факту нападения на учителя в одной из школ Петербурга было заведено уголовное дело.

    В результате происшествия учительница получила тяжелые рваные раны спины.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 22:45 • Новости дня
    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений

    Политолог Мартынов: Поколение 90-х, которое называли «потерянным», встало на защиту страны

    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Многие участники СВО – это поколение 1990-х и . Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Тема «потерянного поколения» и вечного спора отцов и детей была поднята в ходе программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы склонны клеить ярлыки на целые поколения, но мы ответственны за своих детей. Если что-то пошло не так в какой-то момент, то в первую очередь это не поколение потерялось, а взрослые не смогли их должным образом воспитать», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Сегодня, подчеркивает политолог, Россия противостоит практически всему коллективному Западу. «Принимая эти вызовы, то самое поколение 90-х, на которое наклеили ярлык «потерянное», встало на защиту страны. Многие участники СВО – это поколение 90-х. Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, Путин верит в нашу молодежь», – заявил Мартынов.

    По его мнению, не только «дети 90-х» но и «нулевых» в условиях спецоперации показали себя настоящими героями. Молодые участники СВО, студенты, карьеристы и даже футбольные хулиганы – части поколения с общей системой ценностей. «В том-то и особенность молодежи, что среди них, в отличие от взрослых, нет раскола в понимании базовых принципов. Это все те же молодые люди. Когда возникает такой вызов, как СВО, они вместе решают сложнейшие задачи, стоящие перед страной», – добавил он.

    В пятницу в эфир вышла передача «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в течение четырех с половиной часов.

    Президент не согласился с тем, что поколение 1990-х было потеряно для страны. «Это вечная проблема – отцов и детей, и известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда, всегда, из поколения в поколение, одно и то же: «при нас», «мы вот тогда», «а вот сейчас не то»… Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда», – сказал Путин.

    Президент отметил, что среди 700 тыс. военных в зоне СВО много молодых людей, «в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве».

    Присутствовавший в зале командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев подтвердил, что «дети 90-х – это основной костяк сейчас, они герои, на них можно равняться».

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Кадыров счел честью упоминание Путиным его семьи как примера семейных ценностей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность за то, что президент России Владимир Путин привел его семью в пример как образец крепких семейных ценностей.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает для себя и всей своей семьи большой честью и особой гордостью, что президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» привел их в пример многодетной крепкой семьи.

    В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что для всех членов его семьи это высокая оценка не только их жизненного пути, но и народных традиционных ценностей, лежащих в основе мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа.

    «Спасибо, Владимир Владимирович! Будем и дальше держать планку на высоком уровне!» – отметил Кадыров в публикации. Кадыров также акцентировал, что эти слова считаются признанием неизменности традиций и их важной роли в современном обществе Чечни.

    По словам Кадырова, упоминание семьи президентом страны стимулирует поддерживать заданную планку во всех сферах общественной жизни и укреплять семейные устои в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал хорошей существующую на Кавказе традицию ранних браков и предложил брать с жителей региона пример.

    Президент отметил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. Путин также заявил, что вопрос продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 14:09 • Новости дня
    В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек

    В Новосибирске при столкновении Mercedes и Toyota погибли шесть человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупном ДТП на Советском шоссе в Новосибирске погибли шесть человек, среди которых оказались двое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре региона.

    19 декабря на Советском шоссе в Новосибирске Mercedes столкнулся с Toyota Ipsum при повороте последней налево в сторону поселка Элитный, сообщает прокуратура Новосибирской области.

    В аварии погибли шесть человек. Все они скончались до прибытия скорой медицинской помощи. Среди жертв – двое несовершеннолетних.

    По предварительной информации, водитель Mercedes двигался прямо и врезался в поворачивающий на разрешающий сигнал светофора автомобиль Toyota Ipsum, сообщил начальник Госавтоинспекции Александр Бабенков. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокурор Новосибирского района Александр Феофанов. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Прокуратура региона взяла расследование аварии под контроль. Причиной трагедии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу и столкновение с грузовиком, все находившиеся в ВАЗ-21099 погибли.

    Ранее два человека погибли, еще четверо получили травмы в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков: Путин позвонит мальчику, чей шарик снял с «Елки желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в четверг поговорит по телефону с одним из детей, чье новогоднее желание он лично исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин в четверг свяжется по телефону с одним из детей, чьи желания он исполнил в рамках акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    «Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – отметил Песков.

    Ранее 3 декабря на международном форуме «Мы вместе» глава государства принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», выбрав три открытки-шарика.

    Также президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию.

    Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Мечтающую заменить Зарубина школьницу пригласили на журфак УрФУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Факультет журналистики УрФУ позвал школьницу Викторию, мечтающую стать журналистом, на экскурсию после ее вопроса президенту России и пообещал ждать ее абитуриенткой.

    Факультет журналистики Уральского федерального университета (УрФУ), который ранее окончил известный журналист Павел Зарубин, пригласил школьницу Викторию, задавшую вопрос президенту России Владимиру Путину на «Итогах года», на экскурсию, передает ТАСС.

    Исполняющий обязанности директора факультета Алексей Фаюстов заявил, что девочка сможет познакомиться с учебным процессом и жизнью факультета еще до поступления в вуз.

    Фаюстов подчеркнул, что для того чтобы занять такую ответственную должность, как работа журналистом с президентом страны, надо получить качественное образование. По его словам, обучение на журфаке УрФУ славится именно своей глубиной и востребованностью у работодателей.

    Факультет гордится своим выпускником Павлом Зарубиным, отметил Фаюстов, и считает логичным, что мечтающая стать профессиональным журналистом девочка в будущем выберет обучение именно в УрФУ. После окончания школы ее ждут в числе абитуриентов университета и готовы поддержать в освоении профессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, школьница Виктория во время эфира на «Итогах года» предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин», сказав: «Мне очень нравится формат передачи Павла Зарубина... я окончу школу и институт, Павел уйдет на пенсию, и я его заменю». При этом она попросила самого Путина «никуда не уходить»: «Дождитесь меня, и я буду освещать вашу работу».

    Путин предложил Павлу Зарубину взять Викторию на стажировку. Журналист поддержал инициативу президента и заверил, что поможет Виктории освоить профессию.

    Девочка поздравила президента с наступающим Новым годом и пожелала ему принимать правильные решения. Путин поблагодарил девочку и пожелал успехов в учебе и хороших друзей.

    Всего на на «Итогах года» Путин ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 16:47 • Новости дня
    Путин дал наставление мальчикам-подросткам

    Путин: Для мальчиков-подростков главное – любить маму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность любви к матери для мальчиков-подростков.

    Такое мнение глава государства выразил в ходе ежегодного мероприятия «Итоги года», когда ему задали вопрос о том, что, по его мнению, является главным для тринадцатилетнего мальчика, передает ТАСС.

    «Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония», – заявил президент.

    Ранее Путин в ходе «Итогов года» заявил, что допускает возможность любви с первого взгляда.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 21:59 • Новости дня
    МВД объяснило, как защитить детей от опасностей интернета

    В МВД рассказали о роли цифровой грамотности родителей для безопасности детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Защита ребенка в цифровой среде требует от родителей знания принципов работы соцсетей и понимания механизмов сбора данных, отметили в МВД.

    Осваивать основы работы социальных сетей, мессенджеров и компьютерных игр, а также разбираться в механизмах алгоритмов рекомендаций и сбора данных советует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

    Это нужно, чтобы родители могли защитить своих детей в цифровую эпоху. В МВД подчеркивают, что цифровая реальность формирует мышление и поведение ребенка очень быстро, поэтому взрослым важно не только контролировать, но и помогать ребенку ориентироваться в потоке информации.

    В сообщении особо выделяется роль родителей как навигаторов для детей в интернете. В ведомстве отмечают, что взрослым важно научить ребёнка отделять правду от манипуляции, проверять источники данных и не стесняться задавать вопросы по поводу увиденного в сети. Также важной задачей остается навык обсуждать с детьми их онлайн-опыт, договариваться о правилах поведения в интернете и объяснять последствия необдуманных поступков.

    Кроме того, по мнению правоохранителей, важно говорить с ребёнком на одном языке и формировать атмосферу доверия в семье. В таких условиях дети реже становятся жертвами обманщиков и манипуляторов, а родителям проще предотвратить возможные угрозы.

    В заключении в МВД напоминают, что никакие технологии не заменят личного общения и внимания к жизни ребенка. Основой безопасности остается доверие и вовремя оказанная поддержка, что, по мнению специалистов, делает цифровую среду для детей более понятной и безопасной.

    До этого Совет Федерации выступил с инициативой по созданию специальных sim-карт для детей, чтобы защитить их от вредной информации в интернете.

    Депутатами Госдумы при опросе газетой ВЗГЛЯД было отмечено, что такая сим-карта поможет обезопасить несовершеннолетних от вредных данных и телефонного мошенничества.

    Специалисты МВД ранее порекомендовали родителям включать детский режим и отключать персонализированные ответы на умных колонках для дополнительной защиты детей.

    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    Пятимесячный ребенок пострадал от атаки БПЛА ВСУ на Белгород

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на пятницу над Белгородом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа, пострадал младенец, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Ранен пятимесячный ребёнок. Медики детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», – написал он.

    Гладков добавил, что в результате падения обломков от сбитого дрона на парковку в городе повреждены семь автомобилей, остекление социального объекта и 17 квартир в десяти многоквартирных домах.

    «В Грайворонском округе в городе Грайворон от ударов дронов повреждены два автомобиля, выбиты окна в двух квартирах МКД, четырех частных домах и коммерческом объекте», – отметил он.

    В селе Дунайка вследствие атаки беспилотника в трёх частных домах выбиты окна. В селе Дорогощь FPV-дрон ударил по легковому автомобилю – повреждена передняя часть. При повторной атаке повреждено остекление социального объекта, перечислил губернатор региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, супруги 16 декабря получили тяжелые ранения после атаки беспилотника по их автомобилю на трассе Устинка – Ясные Зори. При серии атак украинских FPV-дронов на населенные пункты Белгородской области 17 декабря погиб местный житель, еще десять человек получили ранения.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 17:32 • Новости дня
    Минздрав: Целевые договоры студентов-медиков не помешают рождению детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что студентки-медики смогут приостановить целевой договор на время отпуска по беременности и родам.

    В Министерстве здравоохранения сообщили, что условия целевых договоров студентов-медиков и новые наставнические положения не станут препятствием для создания семьи и рождения детей.

    Помощник министра Алексей Кузнецов объяснил ТАСС, что целевой договор, заключаемый с будущими медиками и ординаторами, будет приостановлен на период отпуска по беременности и родам или ухода за ребенком.

    По словам Кузнецова, после окончания такого отпуска выпускница сможет продолжить обязательную работу по целевому направлению, и это не будет считаться нарушением договора. Штрафных санкций к молодым матерям не применяют.

    Ранее президент Владимир Путин на «Итогах года» прокомментировал обеспокоенность кемеровской студентки-медика о том, что период обязательной отработки может помешать рождению детей, отметив, что ожидание более высокого дохода или дополнительного образования не должно быть поводом откладывать создание семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Путин заявил, что возможность продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений. Глава государства отметил, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.


    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 08:41 • Новости дня
    Глава Роскосмоса пообещал показать детям из «Елки желаний» космические места

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов пообещал исполнить желания троих детей в рамках акции «Елка желаний» и показать им космические места Москвы.

    Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов пообещал исполнить новогодние пожелания троих детей в рамках акции «Елка желаний», передает РИА «Новости».

    В их числе – десятилетний Гамлет из Самары, мечтающий побывать в Москве, 12-летний Гордей из Архангельска, который хотел побывать в московском «СоюзМультПарке», и шестилетний Роман из Алчевска в ЛНР, который попросил конструктор для игр.

    «Мы точно это сделаем. Роман, Гамлет, Гордей, выберем одни из выходных до конца года, я приглашаю вас», – заверил Баканов. Он подчеркнул, что рад большому количеству заявок, связанных с космосом, поступивших в этом году.

    Баканов отдельно упомянул историю девочки Варвары, попросившей у президента России познакомить ее с космонавтами. Это желание также будет исполнено, заверили в корпорации «Роскосмос».

    Детям из различных регионов страны обещают личную встречу с директором Роскосмоса и насыщенную экскурсионную программу. В нее войдет посещение «СоюзМультПарка», прогулка по ВДНХ, экскурсия в «Музей космонавтики» и павильон «Космос», а также вручение новогодних подарков.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе». Путин выбрал три шарика-открытки с детскими мечтами.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 19:16 • Новости дня
    Юные хоккеисты Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ареной

    Юные хоккеисты из Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ледовой ареной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккеисты детской команды из Абазы в Хакасии выразили признательность президенту России за то, что он отметил длительное строительство их ледовой арены и пообещал разобраться.

    Детская хоккейная команда «Металлург» из Абазы поблагодарила президента России Владимира Путина за внимание к проблеме со строительством ледовой арены в городе, передает ТАСС. Одна из участниц «Итогов года» на встрече президента с волонтерами передала слова благодарности от юных спортсменов, их родителей и всего города за то, что президент отметил важность этой ситуации.

    Также она подчеркнула, что жители Абазы понимают: вопрос еще не решен, но надеются на его благополучное завершение. Президент ранее пообещал разобраться со спортивными объектами в Хакасии и Челябинской области, где затянулось открытие новых арен.

    Волонтер добавила: «Вы обратили на нее внимание, они уверены, что все благополучно решится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал расследование по обращениям граждан о проблемах со строительством спортивных объектов в Хакасии и Челябинской области.

    Владимир Путин на программе «Итоги года» также заявил, что действие семейной ипотеки теперь расширено на вторичное жилье в городах с низкими темпами строительства.


    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 11:57 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Омской области есть погибшие

    Губернатор Хоценко: В Омской области погибли люди в ДТП с автобусом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Омской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли люди, а среди пострадавших оказались дети. сообщил глава региона Виталий Хоценко.

    Авария произошла с участием пассажирского автобуса в Омской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. По его словам, среди пострадавших есть как взрослые, так и дети. Уточняется, что есть погибшие, однако их точное число не называется.

    Хоценко сообщил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников и получают необходимую помощь. Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов лично контролирует оказание медицинской помощи.

    Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Омске в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали шесть человек, среди них двое подростков.

    Также шесть человек пострадали месяцем ранее после столкновения автобуса маршрута № 125 с грузовиком на улице Суворова. И все те же шесть человек получили травмы за два дня до этого в аварии с участием фуры и автобуса в Омске.


    Комментарии (0)
