    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    20 декабря 2025, 20:47 • Новости дня

    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об угрозах санкций России и Африке, напомнил закон Ньютона о принципе противодействия.

    Глава МИД России Сергей Лавров по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире прокомментировал санкционное давление Евросоюза и США на российско-африканское сотрудничество, передает ТАСС.

    В частности, дипломат подчеркнул, что «жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии». Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о том, рассматривался ли на переговорах вопрос рисков вторичных санкций для партнеров России.

    Лавров напомнил о применимости закона Ньютона не только к миру физики, но и к международной политике, подчеркнув, что любое давление вызывает ответные механизмы. Министр выразил уверенность, что партнерские связи России с африканскими странами будут далее развиваться, несмотря на попытки Запада ограничить их с помощью угроз или ограничительных мер.

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.

    Глава МИД России заявил о подорванном доверии к странам, которые инициировали антироссийские санкции.

    19 декабря 2025, 10:30 • Новости дня
    Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    План Евросоюза по использованию российских замороженных активов для кредита Украине провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и главы кабмина Италии Джорджи Мелони, сообщает Politico.

    В последние дни перед саммитом дипломаты Евросоюза пытались убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера одобрить использование доходов от российских активов для поддержки Украины и предоставили дополнительные финансовые гарантии для защиты интересов Бельгии. Основная часть российских активов в Европе находится в Euroclear, зарегистрированной в Бельгии, и де Вевер требовал от других стран неограниченных выплат в случае возврата денег Россией, пишет Politico.

    Это условие оказалось неприемлемым даже для сторонников схемы, и план получил прозвище «чек в белую». На фоне внутриполитической поддержки в Бельгии тактика де Вевера привела к росту недовольства среди других лидеров Евросовета. Страны-члены стали обсуждать возможность обойти вето Бельгии, однако к этому не пришлось прибегать.

    В это время Бельгия и Италия тайно выдвинули альтернативу – выпуск совместного долга Евросоюза, чтобы заменить план по российским активам. Французский президент обосновал: «Это оказался самый реалистичный и практичный вариант».

    На том же саммите обсуждался и торговый договор между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, за который выступал канцлер Германии Фридрих Мерц. Против соглашения возражала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которой удалось добиться отсрочки заключения сделки до января и совместно с де Вевером заблокировать оба ключевых проекта Мерца. Мелони прокомментировала решения фразой: «Победил здравый смысл».

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал попытки европейских стран изъять российские активы как сложные и опасные, сравнив эти действия с ситуацией вокруг «Титаника».

    Лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины, что стало серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не приняли решение о выдаче Киеву «репарационного кредита» за счет экспроприации российских средств.

    ЕС договорился предоставить Украине 90 млрд евро помощи за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, однако Венгрия, Чехия и Словакия освобождены от этих обязательств.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал провал попыток конфискации российских активов ударом по политическому капиталу Урсулы фон дер Ляйен, Мерца и их союзников.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

    Центральный банк России намерен требовать компенсацию через российские арбитражные суды у банков Европейского союза в случае использования или блокировки активов без согласия.

    19 декабря 2025, 09:40 • Новости дня
    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен

    NYT: Провал плана по изъятию активов России стал крахом Мерца и фон дер Ляйен

    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность лидеров Евросоюза согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины стала болезненным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщают The New York Times (NYT) и Politico.

    Издание пишет, что провал инициативы по изъятию замороженных российских активов стал крупным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    Как отмечает американское издание, суть обсуждавшегося на саммите ЕС плана заключалась в экспроприации активов России и передаче их Украине под видом «репарационного кредита». Однако против выступили многие участники встречи. Итогом стал компромисс: ближайшее финансирование Киева будет осуществляться за счет коллективных займов Евросоюза на сумму 90 млрд евро.

    Как пишет Politico, новая схема удовлетворила страны Южной Европы, тогда как Германия и северные страны ЕС традиционно выступали против подобных долговых инструментов из-за риска финансовых потерь. Вместо немедленного изъятия российских активов европейские лидеры лишь договорились в будущем рассмотреть их возможное использование для возврата кредитов Украине.

    Участники встречи ЕС на высшем уровне ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом «репарационного кредита» Киеву.

    ЕС договорился о предоставлении Киеву помощи на сумму 90 млрд евро за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, но от этих обязательств освободили Венгрию, Чехию и Словакию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании продолжения конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС пояснила, что теперь разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС, если оно будет принято.

    Кремль в ответ пообещал задействовать все возможные правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    18 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансов Украины
    Фон дер Ляйен: Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансов Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила при входе на саммит, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания, пока не будет найдено решение по вопросу оказания финансовой поддержки Украине.

    По словам фон дер Ляйен, ни один из лидеров Евросоюза не покинет саммит, пока вопрос о финансировании Украины не будет решен, передает ТАСС.

    По словам главы Еврокомиссии, Украине на следующие два года необходимо 137 млрд евро финансирования.

    Она согласилась с позицией главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что на повестке саммита остается вопрос об экспроприации замороженных российских активов. Она отметила, что это обсуждение ведется с точки зрения их использования как «репарационного кредита» для Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, участники встречи рассмотрят две основные опции по поддержке Киева: выделение средств из общеевропейского бюджета, обеспеченного совместным заемом, либо использование средств, полученных за счет активов России. Решение по этим вопросам, как заверила фон дер Ляйен, должно быть принято на заседании саммита в Брюсселе в четверг.

    Ранее фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением для Украины и Евросоюза.

    Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует весь ущерб на Украине.

    Между тем, Бельгия запретила Евросоюзу распоряжаться российскими активами без учета ее требований.

    Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз должен будет согласовывать вопрос с замороженными российскими активами за пределами бельгийской системы Euroclear.

    В свою очередь, европейские страны продемонстрировали серьезные разногласия по вопросу конфискации российских замороженных активов и поддержки киевского режима.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» активов России Евросоюз столкнется с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат в Европе может значительно ухудшиться.

    19 декабря 2025, 09:55 • Новости дня
    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС не намерен возвращать России активы
    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС не намерен возвращать России активы
    @ Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует возвращать России заблокированные активы, а инициатива экспроприации была признана технически и юридически опасной, заявил по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Барт де Вевер заявил по итогам саммита Евросоюза, что ЕС не имеет ни малейшего намерения возвращать российские активы, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Бельгия поддержала бессрочную заморозку российских активов в своей юрисдикции, но смогла заблокировать их экспроприацию для финансирования Украины.

    Де Вевер также охарактеризовал попытки европейских стран изъять российские активы как «очень сложное, техническое, рискованное и опасное» решение, сравнив эти действия с ситуацией вокруг «Титаника». Он подчеркнул, что обсуждение сопровождалось серьезными сомнениями и вызвало негативную реакцию у ряда государств-членов ЕС.

    Ранее Де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро.

    Участники встречи ЕС на высшем уровне не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом «репарационного кредита» Киеву.

    Вместо этого Евросоюз договорился о предоставлении Киеву 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, от чего освобождены Венгрия, Чехия и Словакия.

    До этого дипломаты ЕС утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Евросоюз сохраняет за собой право использовать эти активы для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае конфискации активов.

    Центральный банк России намерен требовать компенсацию у банков Евросоюза через российские арбитражные суды за заблокированные и использованные без согласия активы.

    19 декабря 2025, 10:05 • Новости дня
    Мерц назвал сроки получения Киевом беспроцентного кредита ЕС

    Мерц: Средства для кредита Украине станут доступны во второй половине января

    Мерц назвал сроки получения Киевом беспроцентного кредита ЕС
    @ Amrei Schulz/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовый пакет поддержки Киева объемом 90 млрд евро будет предоставлен в виде беспроцентного займа, при этом деньги станут доступны не позднее второй половины января, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз согласовал предоставление Украине кредитного пакета в 90 млрд евро под ноль процентов, передает ТАСС.

    Эти средства призваны покрыть военные и бюджетные потребности на ближайшие два года. По его словам, средства станут доступны для Украины не позднее второй половины января. Киев, по оценкам Мерца, начнет использовать финансирование примерно с апреля или мая.

    Мерц отметил, что финансирование украинских нужд в первом квартале 2026 года также уже обеспечено. При этом канцлер уточнил, что «мы не спешим мобилизовать деньги в одночасье», и подчеркнул: «Я хотел избежать того, чтобы государства-члены или Европейский союз брали на себя долги для финансирования обороны Украины».

    По словам Мерца, замороженные активы России останутся заблокированными, пока Москва не выплатит Украине «репарации». В противном случае кредит будет покрыт российскими иммобилизованными активами согласно международному праву, добавил он.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву.

    Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

    Дипломаты ЕС утвердили долгосрочное замораживание российских активов по письменной процедуре.

    После саммита ЕС Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что разблокировать активы теперь возможно только решением саммита. Фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал применить все правовые меры в случае изъятия активов в Евросоюзе.

    Центральный банк России намерен требовать через российские арбитражные суды компенсацию у банков Евросоюза за заблокированные и использованные без согласия активы.

    18 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Президент Литвы призвал ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа»
    Президент Литвы призвал ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за включение Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа» в новый санкционный пакет Евросоюза, отметив необходимость решительных мер, сообщает The Guardian.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас не время медлить, и призвал Европейский союз принять «смелые решения» против российских компаний, передает The Guardian.

    «Нет времени колебаться», – заявил президент Литвы Науседа.

    Он отметил, что ЕС должен принять решение по «репарационному кредиту», и призвал ЕС внести Газпром, «Новатэк», «ЛУКОЙЛ» в санкционный пакет, «потому что только такие смелые решения наносят вред и оказывают большое влияние на российскую экономику».

    «Мы должны приложить больше усилий, чтобы Россия почувствовала цену своей агрессии», – сказал Науседа.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пообещала ввести санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть.

    По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

    При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.

    19 декабря 2025, 08:30 • Новости дня
    ЕС не упомянул российские активы в заявлении о кредите Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Итоговый документ саммита Евросоюза о предоставлении Украине кредита не содержит сведений о замороженных российских активах, несмотря на обсуждения этого вопроса, следует из опубликованного по итогам встречи коммюнике.

    Финальное коммюнике встречи лидеров Евросоюза не содержит упоминаний о замороженных российских активах, передает РИА «Новости».

    В документе изложены договоренности о предоставлении Киеву помощи в размере 90 млрд евро за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза. От этих обязательств освобождены Венгрия, Чехия и Словакия.

    Отмечено, что вопрос Украины будет вновь поднят на следующем саммите высших представителей Евросоюза. Несмотря на публичные дискуссии о возможном использовании российских активов для поддержки Киева, глава о помощи Украине не содержит соответствующих формулировок относительно их дальнейшей судьбы.

    Лидеры Евросоюза в первый день саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу использования российских активов.

    Позже Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы сможет только особое решение саммита ЕС.

    Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае их изъятия в ЕС.

    19 декабря 2025, 09:12 • Новости дня
    Орбан назвал решение ЕС о кредите Украине шагом к войне в Европе
    Орбан назвал решение ЕС о кредите Украине шагом к войне в Европе
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Орбан после саммита Евросоюза заявил, что решение выделить Украине беспроцентный кредит на 90 млрд евро приближает Европу к войне.

    Решение о предоставлении Украине крупного беспроцентного кредита вызвало у Венгрии опасения эскалации конфликта, сообщает «Интерфакс».

    «Это плохое решение, которое приближает Европу к войне», – заявил Орбан. По его словам, возврат такого кредита невозможен, а ответственность за последствия ляжет на тех, кто его инициировал.

    В беседе с журналистами Орбан выразил убежденность, что предоставление займа на выплату репараций могло бы привести к немедленному военному столкновению. Он подчеркнул, что передача крупной суммы одной из сторон конфликта рассматривается как прямое участие, что делает данный шаг опасным для всей Европы.

    Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал обеспокоенность тем, что ряд западноевропейских стран, по его мнению, готовятся к долгосрочной вражде с Россией вне зависимости от возможностей мирного урегулирования. По его словам, большинство западноевропейских государств нацелены не на поиск мирного решения, а на поддержание напряженности, передает ТАСС.

    Сийярто добавил, что, по мнению Будапешта, именно Брюссель и лидеры некоторых стран Западной и Северной Европы представляют наибольшую угрозу переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что эти страны не заинтересованы в мире и стремятся втянуть Европу в противостояние с Россией.

    Евросоюз согласовал предоставление Киеву финансовой помощи на сумму 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета объединения. Будапешт, Прага и Братислава освобождены от этих обязательств.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании дальнейшего конфликта на Украине.

    Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что разблокировка российских активов возможна лишь по спецрешению саммита ЕС. Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что Евросоюз может использовать замороженные российские активы для поддержки Киева.

    Кремль пообещал применить все возможные правовые механизмы в ответ на возможное изъятие активов России в ЕС.

    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике

    Путин заявил об усилении сотрудничества России и Африки в сфере безопасности

    Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Африканские государства все заметнее влияют на мировую политику, а Россия усилила поддержку региона в вопросах нацбезопасности и борьбы с терроризмом, следует из приветствия президента России Владимира Путина участникам форума партнерства Россия-Африка.

    Приветственное слово Владимира Путина на открытии пленарного заседания конференции форума партнерства Россия-Африка зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    В послании подчеркивается, что «африканские государства обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют все более весомую роль в глобальной политике».

    Путин отметил, что за последнее время сотрудничество России и Африки стало значительно активнее на различных направлениях. Россия оказывает поддержку странам Африки в вопросах национальной безопасности, решении продовольственной проблемы, а также в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В приветствии отдельно говорится о содействии преодолению последствий природных катастроф и противодействию опасным эпидемическим заболеваниям.

    Президент России подчеркнул важность конструктивного диалога с африканскими государствами и значимость партнерства между Россией и Африкой в современных условиях.

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.

    Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в Каире принял Сергея Лаврова.

    19 декабря 2025, 08:49 • Новости дня
    Канцлер Австрии признал осознание ЕС «множества рисков» с активами России

    Канцлер Австрии Штокер сообщил об изменении подхода ЕС к активам России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз скорректировал планы по использованию российских активов из-за «множества рисков» и обсуждений среди стран–членов, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Евросоюз осознал многочисленные риски, связанные с конфискацией российских активов для финансирования Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, обсуждение данного вопроса вызвало различные мнения среди участников, и в итоге было принято решение скорректировать подход к замороженным средствам Российской Федерации.

    Штокер подчеркнул, что Евросоюз изменил первоначальные планы и сейчас рассматривает схему, при которой помощь Украине в виде кредита будет обеспечена бюджетом ЕС. Полученные средства могут быть частично возмещены за счет замороженного в Европе российского имущества, особенно в Бельгии, если соответствующее решение будет принято.

    Он добавил, что окончательное решение по дальнейшей судьбе активов будет принято позднее.

    Ранее Евросоюз сообщил о намерении предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, средства которого могут впоследствии компенсироваться за счет замороженного российского имущества, что в России называют воровством.

    Лидеры Евросоюза на первом дне саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу использования российских активов.

    В итоговом документе саммита указали договоренности о предоставлении Киеву 90 млрд евро посредством займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза.

    После саммита Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы сможет только особое решение саммита.

    Фон дер Ляйен также отметила, что Евросоюз сохраняет за собой право на использование замороженных российских активов для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал прибегнуть ко всем правовым мерам в случае изъятия активов в Евросоюзе.

    18 декабря 2025, 22:29 • Новости дня
    Лидеры ЕС не достигли соглашения по активам России по итогам первого дня саммита

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Евросоюза в первый день саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу использования российских активов, соответствующий раздел не был обнародован.

    Лидеры Евросоюза в первый день саммита Евросовета не смогли достичь согласия по вопросу использования замороженных активов Банка России, передает РИА «Новости».

    Тема российских активов не вошла в коммюнике, а заявление начинается с раздела по Ближнему Востоку – это указывает, что раздел, связанный с Украиной, скорее всего, не опубликован из-за разногласий среди стран ЕС.

    Дальнейшие главы итогового документа посвящены вопросам безопасности, обороны, многолетнему финансовому плану, перспективам расширения Евросоюза, а также миграции. Некоторые пункты касаются менее значимых тем.

    Напомним, Еврокомиссия настаивает на согласии по использованию российских активов для поддержки Киева. Обсуждается вариант предоставления Украине от 185 до 210 млрд евро в виде кредита, который Киев должен будет вернуть после конфликта и при условии выплаты «материального ущерба» со стороны Москвы.

    Ранее в российском МИД заявляли, что инициативы ЕС о выплате Россией репараций Украине далеки от реальности и Брюссель занимается «воровством активов России».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оценила шансы согласия Евросоюза на изъятие российских активов как «50 на 50».

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена использовать любые доступные законные меры против всех причастных к экспроприации российских активов, включая лиц, принимавших и исполнявших такие решения.

    19 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Лавров назвал хамством критику ЕС контактов Индии и Китая с Россией

    Лавров осудил европейских лидеров за возмущение контактами Китая и Индии с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес ряда европейских руководителей, которые публично осуждают диалог Китая и Индии с Россией.

    Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты заявил, что страны, которые руководствуются своими национальными интересами и следуют нормам Устава ООН во внешней политике, «пользуются уважением», в отличие от тех, кто соблюдает указания Запада по изоляции России, передает ТАСС.

    «Те нынешние лидеры, так называемые, в Евросоюзе, которые публично заявляют, почему Китай общается с Россией или почему Индия общается с Россией – это хамство, это невоспитанные люди», – отметил Лавров.

    Он добавил, что западные попытки ограничить международные связи России проходят вопреки уважению к суверенитету и самостоятельности принимаемых решений другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров выразил признательность египетским коллегам за объективную позицию по ситуации на Украине.

    Напомним, накануне министр прибыл в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта конференция станет первым мероприятием такого уровня.

    18 декабря 2025, 21:39 • Новости дня
    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия активов в ЕС

    Песков предупредил о последствиях за изъятие российских активов за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена использовать любые доступные законные меры против всех причастных к экспроприации российских активов, включая лиц, принимавших и исполнявших такие решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия задействует все правовые механизмы для привлечения к ответственности за возможную экспроприацию российских активов, передает РИА «Новости» .

    В эфире телеканала «Россия 1» Песков заявил, что ответ понесут не только те, кто принимал решения коллегиально или персонально, но и те, кто занимался их исполнением.

    «Для этого будут задействоваться все возможные правовые механизмы», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры Евросоюза не уйдут с заседания до нахождения решения по поддержке Украины.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оценила шансы согласия Евросоюза на изъятие российских активов как «50 на 50».

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей.

    Суд назначил предварительные слушания по этому делу на 16 января.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по искам, связанным с блокировкой российских активов в Бельгии.

    18 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    Канцлер Австрии исключил закрытие саммита ЕС без решения всех вопросов

    Канцлер Австрии сообщил, что саммит ЕС продлится до решения ключевых вопросов

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры европейских стран на саммите в Брюсселе намерены продолжать переговоры до достижения договоренности по ключевым вопросам, включая использование замороженных российских активов, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что саммит Европейского союза завершится только после достижения согласия по главным пунктам повестки. По словам Штокера, заседание может затянуться, но решение обязательно будет найдено, а все аргументы уже представлены, передает РИА «Новости».

    Канцлер отметил, что ключевыми темами обсуждения являются дальнейшая поддержка Украины, новые параметры этой поддержки, варианты завершения конфликта и финансовые рамки ЕС. Темой отдельной дискуссии на встрече станет миграционная политика, в частности прогресс в процедурах предоставления убежища в третьих странах, инициатором чего выступала Австрия.

    Штокер также подчеркнул важность учета опасений Бельгии в связи с предложением Еврокомиссии использовать замороженные активы России. Канцлер отметил, что любые решения относительно российских активов должны строго соответствовать законодательству и не наносить ущерб Бельгии. Он напомнил, что вопрос замороженных активов РФ требует единых правил для всего ЕС. Против предложений Еврокомиссии ранее выступили Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк, а к голосованию предложение планируется вынести на текущем саммите.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни один лидер ЕС не покинет саммит до принятия решения по поддержке Украины.

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что шанс одобрения изъятия российских активов составляет «50 на 50».

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что использование российских замороженных активов может нарушить международное право и ослабить евро. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    18 декабря 2025, 16:51 • Новости дня
    Лавров анонсировал открытие новых посольств в Москве

    Лавров: В Москве откроются посольства Того и Ботсваны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ботсвана и Того намерены открыть дипломатические представительства в Москве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Ботсвана и Того намерены открыть свои дипломатические представительства в столице России, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для африканских СМИ. Он отметил: «Приветствуем планы Ботсваны и Того открыть свои диппредставительства в Москве».

    Материал Лаврова был опубликован в преддверии второй министерской конференции форума партнерства Россия-Африка. Она пройдет в Египте с 19 по 20 декабря. Форум должен стать площадкой для обсуждения сотрудничества между Россией и государствами Африки, развития двусторонних отношений и стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское посольство начнет работу в Того в 2026 году.

    Напомним, Ботсвана оказалась в числе стран, не поддержавших резолюцию ООН о выплате Россией «репараций» на Украине.

    До этого сообщалось, что в восьми крупнейших городах России с 15 декабря начнут работать специализированные центры для подачи документов на визы Кипра.


