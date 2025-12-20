Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций

Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России

Tекст: Вера Басилая

В последние дни перед саммитом дипломаты Евросоюза пытались убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера одобрить использование доходов от российских активов для поддержки Украины и предоставили дополнительные финансовые гарантии для защиты интересов Бельгии. Основная часть российских активов в Европе находится в Euroclear, зарегистрированной в Бельгии, и де Вевер требовал от других стран неограниченных выплат в случае возврата денег Россией, пишет Politico.

Это условие оказалось неприемлемым даже для сторонников схемы, и план получил прозвище «чек в белую». На фоне внутриполитической поддержки в Бельгии тактика де Вевера привела к росту недовольства среди других лидеров Евросовета. Страны-члены стали обсуждать возможность обойти вето Бельгии, однако к этому не пришлось прибегать.

В это время Бельгия и Италия тайно выдвинули альтернативу – выпуск совместного долга Евросоюза, чтобы заменить план по российским активам. Французский президент обосновал: «Это оказался самый реалистичный и практичный вариант».

На том же саммите обсуждался и торговый договор между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, за который выступал канцлер Германии Фридрих Мерц. Против соглашения возражала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которой удалось добиться отсрочки заключения сделки до января и совместно с де Вевером заблокировать оба ключевых проекта Мерца. Мелони прокомментировала решения фразой: «Победил здравый смысл».

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал попытки европейских стран изъять российские активы как сложные и опасные, сравнив эти действия с ситуацией вокруг «Титаника».

Лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины, что стало серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

На встрече ЕС на высшем уровне участники не приняли решение о выдаче Киеву «репарационного кредита» за счет экспроприации российских средств.

ЕС договорился предоставить Украине 90 млрд евро помощи за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, однако Венгрия, Чехия и Словакия освобождены от этих обязательств.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал провал попыток конфискации российских активов ударом по политическому капиталу Урсулы фон дер Ляйен, Мерца и их союзников.

Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

Центральный банк России намерен требовать компенсацию через российские арбитражные суды у банков Европейского союза в случае использования или блокировки активов без согласия.