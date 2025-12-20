Die Welt сообщила о кибератаках Запада на Россию из центра НАТО в Эстонии

Tекст: Мария Иванова

Западные страны уже давно ведут наступательные операции в киберпространстве и осуществляют атаки против России и Ирана, пишет Die Welt.

Издание в статье под названием «Невидимая война: как Европа тайно нападает на Россию» отмечает, что западные государства не ограничиваются защитой своих систем, а тайно заражают российские и иранские компьютерные сети вирусами, передает ТАСС.

Как сообщает газета, ключевым центром анализа данных и подготовки специалистов по кибербезопасности в Европе стала Эстония. В Таллине, недалеко от резиденции премьер-министра, находится Центр НАТО по совместной киберзащите (CCDCOE), который окружён колючей проволокой и хорошо охраняется.

В центре трудятся примерно 70 сотрудников, среди которых есть представители Бундесвера. Они занимаются выявлением и анализом кибератак, предоставляют консультации странам НАТО и разрабатывают меры по кибербезопасности.

По мнению Die Welt, западные правительства всё больше делают ставку на создание и внедрение вредоносных программ для нападения, а не только защиты.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Запад разделился из-за борьбы за контроль над киберпространством.

Против российской стороны почти 12 месяцев ведется операция в киберпространстве, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ Петр Белов.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал отечественных разработчиков создать системы защиты России в киберпространстве.