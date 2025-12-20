Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике

Рубио заявил о необходимости переговоров России и Украины без участия США

Рубио подчеркнул, что решение по урегулированию кризиса примут только Москва и Киев

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение по урегулированию ситуации на Украине должны принимать Москва и Киев, а не Вашингтон, заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает ТАСС. Он отметил, что обычно конфликты завершаются или капитуляцией одной из сторон, или переговорным урегулированием, и добавил, что американская сторона не ожидает капитуляции ни от Москвы, ни от Киева.

По его словам, завершить конфликт может только договоренность по итогам переговоров, когда «обе стороны что-то получают и что-то отдают».

США считают, что в вопросе урегулирования достигнут определённый прогресс, однако остаются самые сложные вопросы, которые еще предстоит решить. Рубио пояснил, что задача не сводится к тому, чтобы принудить стороны к соглашению, а заключается в поиске взаимоприемлемых условий, на которые каждая из сторон готова пойти.

Госсекретарь добавил, что достижения конечного решения потребует много времени и труда, подчеркнув, что такие вопросы не решаются публично или через прессу. Он отметил, что несмотря на определённое продвижение, главные сложности еще впереди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин обсудил с журналистом NBC причины начала конфликта на Украине и уточнил позицию Москвы по урегулированию ситуации.

Путин заявил, что президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине.

Президент России также подчеркнул готовность завершить конфликт мирным путем с устранением причин кризиса и отметил, что на данный момент отсутствует диалог по территориальному вопросу.