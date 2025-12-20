Рейс Москва – Новокузнецк вернулся из-за дебоша в бизнес-классе

Пассажирка бизнес-класса напала на бортпроводницу рейса Москва – Новокузнецк

Tекст: Мария Иванова

Самолет, летевший рейсом Москва – Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за инцидента с пассажиркой бизнес-класса, сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.

По информации МВД, во время полета женщина нецензурно выражалась, спровоцировала потасовку с бортпроводниками и напала на одну из стюардесс. В результате самолет принял решение вернуться в пункт вылета.

«В аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина мои коллеги задержали агрессивную авиапассажирку. Возбуждено уголовное дело», – заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлено, что нарушительницей оказалась жительница Кемеровской области 1991 года рождения.

В полиции уточнили, что задержанная отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У одной из бортпроводниц диагностированы ушибы, других пострадавших среди пассажиров нет.

Сообщается, что участниками инцидента также оказались известный артист эстрады и его концертный директор – они помогли усадить дебоширку на место до прилета полиции. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Также отмечается, что одной из пассажирок эконом-класса в ходе полета понадобилась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия – ей оказана необходимая поддержка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи ранее задержали иностранного пассажира, устроившего дебош на борту рейса из Стамбула в Казань.

В Омске вынуждено приземлился самолет, следовавший из Москвы в Барнаул, из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.