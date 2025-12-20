Фильм «У края бездны» получил главный приз «Золотой свечи»

Главный приз российской национальной премии «Золотая свеча» 2025 года в номинации «Лучший полнометражный фильм» получила картина режиссера Максима Фадеева «У края бездны», сообщает ТАСС.
Документальный фильм «Прорыв к центру» из заявленного цикла рассказывает о боевом пути донбасского штурмового батальона «Сомали» во время освобождения Мариуполя весной 2022 года.
Министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове отметила, что премия «создает творческую площадку, поддерживающую развитие отечественного документального кинематографа», объединяя мастеров из разных регионов страны и акцентируя внимание на сохранении духовно-нравственных ценностей.
В номинации «Лучший короткометражный фильм» победил Дмитрий Семибратов за работу «Живые» о заброшенном кладбище Грозного. Приз за лучшую режиссуру вручен Татьяне Соболевой за фильм «Против ветра», посвященный борьбе рабочих из Дагестана с экологической катастрофой в Ногайской степи.
Награду «За вклад в киноискусство» получила редактор кинохроники Марина Еременко, а призы зрительских симпатий достались Светлане Быченко («A lumine motus / Меня приводит в движение свет») и Наталии Зиминой («Жизнь имеет значение»).
Специальными дипломами отмечены картины Юлии Киселевой, Станислава Сорокина, Абдулы Бечедова, Михаила Горобчука, Евгения Смирнова, Анны Смирновой и Ильи Вологурова. Все номинанты получили соответствующие сертификаты.
В этом году на соискание премии претендовали десять полнометражных и десять короткометражных российских неигровых фильмов, отбор проводился экспертной комиссией из 43 ведущих кинематографистов. Учредителями премии выступают Сергей Зайцев и Дом русского зарубежья имени Солженицына при поддержке Минкульта, Союза кинематографистов и Союза писателей России. Скульптура «Золотая свеча», которой награждают победителей, символизирует творческое горение.
Ранее в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ» прошел масштабный питчинг проектов о героях спецоперации на Украине.