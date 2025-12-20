CBS сообщил о полном засекречивании 550 страниц дела Эпштейна

CBS: Более 500 страниц в опубликованных документах по делу Эпштейна полностью закрашены

Tекст: Мария Иванова

Более 550 страниц из опубликованных американскими властями документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна были полностью закрашены черным цветом, сообщает CBS.

Минюст США на выходных обнародовал часть материалов дела во исполнение закона, поддержанного и демократами, и республиканцами в Конгрессе.

В одной из серий документов каждая из 255 страниц закрыта черным блоком, говорится в сообщении телеканала. Еще один из документов, объемом 119 страниц, который отмечен как материалы большого жюри в Нью-Йорке, также остается полностью зачерненным. Помимо этого, как минимум 180 закрашенных страниц находятся в файлах, подвергшихся только частичной редактуре, передает РИА «Новости».

Эпштейна обвинили в США в 2019 году в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этих преступлений, ему грозил срок более 40 лет. По данным прокуратуры, с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, а некоторых из жертв привлекал к вербовке новых. Среди пострадавших были девочки младше 14 лет.

Вскоре после ареста суд в Нью-Йорке отказал Эпштейну в освобождении под залог, и в конце июля 2019 года его нашли в тюремной камере без сознания, затем поступила информация о его смерти. Официальное расследование подтвердило, что Эпштейн покончил с собой.

Администрация Дональда Трампа ранее обещала рассекретить файлы по делу Эпштейна, однако не сделала этого, что вызвало волну критики. ФБР и минюст утверждают, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя бывший генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Рафаэль Ордуханян объяснил «чрезмерную редактуру» в файлах Эпштейна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее рассказала о требованиях минюста США ждать очереди на получение доступа к этим файлам.

В Сети накануне появился портрет Билла Клинтона в платье Моники Левински из дома Эпштейна. Была также опубликована так называемая «книга контактов» Эпштейна.