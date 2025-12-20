В НЦ «Россия» открылся II Екатерининский форум

Tекст: Тимур Шайдуллин

II Екатерининский форум открылся в Национальном центре «Россия». В этом году особое внимание уделяется исполнению Указа Президента о праздновании 300-летии Екатерины II. Главной темой стали формирование образа России как нового центра цивилизаций и хранительницы традиционных ценностей, а также пути снижения интеграционных барьеров для желающих переехать в страну.

К участникам форума обратился президент России Владимир Путин, отметив, что сила и притягательность русского мира заключается в его открытости и уважении ко всем традициям и культурам: «Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют миллионы людей на всех континентах планеты. И потому мы и впредь будем поддерживать наших соотечественников и иностранных граждан, сохраняющих приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям». Он также напомнил об исторической значимости манифестов Екатерины II, предоставлявших иностранцам широкие возможности для жизни в России.

Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов отметил, что форум объединяет зарубежных друзей России, которые уважают и любят ее. Он подчеркнул важную роль России в поддержке людей, разделяющих традиционные ценности, и заметил, что страна будет оказывать гуманитарную и правовую поддержку таким гражданам.

Руководитель Ассамблеи народов России Владимир Васильев добавил, что многонациональное единство и поддержка Президента позволяют успешно решать межнациональные и социальные задачи внутри страны. Он отметил, что для соотечественников на постсоветском пространстве предусмотрены преференции для возвращения на Родину.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, русский мир проявляется через уважение к культурной идентичности, взаимопомощь и братство, а забота о традициях закрепляется законодательно.

В пленарном заседании участвовали представители органов власти, национально-культурных и общественных объединений, а также зарубежные гости, включая потомка Екатерины II принца Эдуарда фон Ангальта.

