Во Франции полиция застрелила мужчину с ножом

Во Франции полицейские застрелили агрессивного мужчину с ножом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженный мужчина был застрелен сотрудниками полиции на улице Наполеона в центре Аяччо на Корсике во Франции, передает ТАСС со ссылкой на газету Corse Matin.

По информации агентства, крупного темнокожего мужчину заметили, когда он размахивал длинным ножом и угрожал прохожим. Полицейские, находившиеся поблизости, попытались остановить его с помощью электрошокового пистолета, однако мужчина вырвался, отбросив одного из правоохранителей.

Очевидец рассказал: «Я смог толкнуть в его сторону столик, он споткнулся и упал, тогда я выхватил у него нож». После этого, как сообщило издание, прибывшие полицейские окончательно нейтрализовали нападавшего, применив огнестрельное оружие. Мужчина скончался на месте, подтверждает агентство AFP.

Corse Matin добавляет, что ранее этим же утром мужчина проявлял агрессию в одном из магазинов, откуда его выгнал администратор. Позже он вернулся уже с ножом. По предварительным данным, агрессивный человек был без определенного места жительства. Информация о его личности и мотивах пока отсутствует.

