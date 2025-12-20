В Челябинске подсудимый бросил в судью бетонные шарики

В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента на судебном заседании, когда подсудимый бросил в судью пять бетонных шариков, сообщает РИА «Новости». Следствие уточняет, что мужчина был доставлен из СИЗО-1 в Центральный районный суд, где, не получив удовлетворения своего ходатайства, угрожал судье и бросил в его сторону приготовленные ранее предметы.
В региональном СУСК пояснили, что речь идет о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 296 УК – это угроза убийством или причинением вреда судье в связи с рассмотрением дела. Пресс-служба ведомства подчеркнула: «Следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц».
В ГУФСИН по Челябинской области добавили, что перед этапированием подсудимого провели обыск, и запрещенных предметов у него обнаружено не было. Сопровождение и охрана обвиняемого после доставки до суда уголовно-исполнительной системой не осуществлялись.
В пресс-службе УФССП уточнили, что подсудимый был доставлен конвойной службой, и досмотр проводили исключительно сотрудники конвоя. Судебных приставов для обеспечения порядка на процесс судья не вызывал, нареканий к охране со стороны суда не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники полиции задержали мужчину, скрывшегося после избрания меры пресечения судом Воронежа.
А в конце октября неизвестные совершили нападение на конвой ФСИН в Казани, после чего заключенный скрылся, а в городе объявили план «Перехват».