Американист объяснил «чрезмерную редактуру» в файлах Эпштейна

Американист Ордуханян объяснил «чрезмерную редактуру» в файлах Эпштейна

Tекст: Андрей Резчиков

«Чрезмерная редактура» файлов Эпштейна – это, безусловно, проявление цензуры, но это общепринятая практика сотрудников архивов в любой стране. Тут вопрос в другом. Как считают многие журналисты, замазано абсолютно все и это чрезмерно», – отметил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

«Но чрезмерность – это оценочное суждение, есть определенные положения в архивном деле. Информация, даже если она обнародуется в целом, может не подлежать опубликованию. Это может касаться сведений о работе внедренных сотрудников, их псевдонимов. Я убежден, что во всей этой катавасии торчат уши спецслужб. Те иностранные деятели, которые каким-то образом оказались замешаны в этом деле, были объектами изучения со стороны спецслужб. Это касается политиков, деятелей культуры и искусства», – пояснил собеседник.

По оценке политолога, средняя продолжительность подобных цензурных архиваций может составлять 50 и более лет.

«Какая-то информация вообще может быть засекречена навсегда. В фотоальбоме Эпштейна могут содержаться ссылки на другие пересекающиеся операции спецслужб. Это дело настолько крупномасштабное, что найти концы в нем невозможно», – добавил спикер.

Ордуханян подчеркивает, что несмотря на «чрезмерную редактуру», «мы видим, кто у кого сидел на коленках».

«Для нас неважно, что замазано лицо несовершеннолетней девочки, которая сидит на коленках у Билла Клинтона. Для нас важно, что она сидит у него на коленках, его мы прекрасно знаем. А что произошло с этой девочкой – вопрос персональный, это точно не предмет изучения журналистики», – подчеркнул американист.

По его словам, фотографии Клинтона и других известных общественных и политических деятелей «лишний раз подтверждают, что это за люди, каким образом они жили и действовали, насколько лживы были они в своих отношениях с семьей и друзьями».

«Вот здесь мы можем делать какие-то объективные выводы о сложившейся ситуации в целом в политическом бомонде Запада. Фотоальбом Эпштейна хорошо иллюстрирует это», – добавил Ордуханян.

На этой неделе ФБР начало публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе были обнародованы снимки экс-президента США Билла Клинтона с девушками.

Накануне министерство юстиции США опубликовало сразу 3900 документов из этого архива. На снимках присутствуют известные личности, в том числе экс-премьер-министр Израиля Эхуд Барак, бывший вице-президент США Альберт Гор, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, король поп-музыки Майкл Джексон и другие. Также в архив включены снимки из путешествий Эпштейна, интерьеры его домов, полицейские отчеты и другие следственные документы.

Закон о публикации так называемого досье Эпштейна подписал президент США Дональд Трамп, который тоже присутствует на нескольких снимках из этого архива. Некоторые файлы сильно отредактированы, что сразу вызвало критику со стороны демократов в Конгрессе и некоторых журналистов.

Министерство юстиции США заявило накануне, что затемняет лица всех женщин на фотографиях с Эпштейном в качестве меры защиты жертв. Ведомство признало, что такой подход можно назвать «чрезмерной редактурой».

Эпштейн арестовали в июле 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе того же года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.