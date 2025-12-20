  • Новость часаДмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    20 декабря 2025, 16:21 • Новости дня

    Мальчик из Югры подарил Путину новогодний коллаж

    Мальчик из Югры, чье желание исполнил Путин, подарил президенту коллаж

    Tекст: Вера Басилая

    Пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска, чью мечту помог исполнить президент России Владимир Путин, подарил главе государства коллаж с символикой своего родного города, рассказала мама мальчика.

    Пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска, чью новогоднюю мечту помог исполнить президент России Владимир Путин, передал главе государства подарок, передает ТАСС.

    Подарок – это коллаж, созданный мальчиком собственноручно, с элементами, символизирующими Ханты-Мансийск и новогодние ожидания ребенка. Как рассказала мама Тимура, Анастасия Рясная, они передали поделку представителям движения «Движение первых», чтобы те доставили ее президенту.

    «Это подарок, сделанный своими руками. Тимур сделал замечательную поделку, которая отражает новогодние мечты», – рассказала Анастасия Рясная.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

    19 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    20 декабря 2025, 10:44 • Новости дня
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В западных изданиях заявления российского президента Владимира Путина о Калининградской области вызвали множество активных дискуссий, их восприняли как предупреждение о возможной эскалации.

    Глава российского государства сделал предупреждение на тему Калининградской области, он пояснил, что любые попытки блокады российской территории приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на Daily Express.

    Конфликт в таком случае потенциально перерастет в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.

    Путин четко обозначил так называемые «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.

    Авторы публикации охарактеризовали заявления российского лидера как «пугающую угрозу Третьей мировой войной». Такие формулировки, по мнению издания, свидетельствуют о страхе западных государств перед возможной дальнейшей эскалацией ситуации.

    Британское издание Guardian писало, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», он указал на готовность России «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

    Немецкое издание Focus заявило, что Путин на «Итогах года» показал успешность страны.

    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    19 декабря 2025, 22:48 • Новости дня
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»

    Власти Ульяновска начали поиски автора сообщения Путину о жизни, «как в XIX веке»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ульяновска начали поиск автора обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке», сообщили в ульяновской администрации.

    Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе «люди живут, как в XIX веке», передает ТАСС.

    В администрации города заявили, что намерены выяснить, что именно подразумевал автор, и будут рады, если он сам выйдет на связь для «более детального обсуждения».

    В пресс-службе добавили, что история Симбирска в XIX веке была разноплановой. Представитель администрации напомнил, что жители города проявили мужество и героизм в годы военных кампаний 1812 года, а также во время русско-крымских противостояний середины и конца XIX века.

    Кроме того, чиновники подчеркнули, что в XIX веке город начал активно развиваться: появилась железнодорожная ветка до Москвы, благодаря чему получили развитие торговля и ремесла. Также в этот период были заложены основы для электрификации города и строительства первого водовода.

    Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года»  обратил внимание на сообщение жителей из Ульяновской области о том, что они живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил , что необходимо понять, о чем идет речь.

    20 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки, и отправил в подарок предпринимателю подарки к Новому году.

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, сообщается на сайте Кремля. Денис Максимов, хозяин пекарни, ранее обратился к президенту в ходе прямой линии и пообещал отправить главе государства свою продукцию.

    По информации пресс-службы президента, Максимов действительно передал Владимиру Путину хлеб, пирожки и другую свежую выпечку, произведенную в его пекарне. Сам президент попробовал лакомства вместе с чаем и отметил, что они ему понравились.

    Глава государства поздравил предпринимателя с наступающим Новым годом и отправил ему корзину с новогодними угощениями.

    Ранее владелец пекарни Денис Максимов задавал вопрос президенту России Владимиру Путину о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года.

    Президент России попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».

    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы предстает перед всеми в разных образах.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание Зеленского о том, что «Путиных много»: один общается с США, другой произносит речи, а третий «делает что-то другое».

    «Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», – сыронизировала дипломат.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года», говоря о фейковом видео с Зеленским в Купянске, заявил, что тот обладает артистическим талантом.

    Также он отметил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    20 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    В пекарню «Машенька» доставили ответные угощения от Путина

    Путин прислал корзину с угощениями пекарне «Машенька» в Люберцах

    Tекст: Вера Басилая

    В пекарню «Машенька» в Люберцах доставили корзину с вареньем, шоколадом и сладостями, ставшую новогодним ответным подарком от президента России Владимира Путина.

    Корзина с угощениями от президента России Владимира Путина прибыла в пекарню «Машенька» в Люберцах, передает ТАСС.

    В подарке были варенье, шоколад и еще несколько сладостей, которые стали ответом на выпечку, ранее отправленную президенту. Обмен подарками начался с того, что владелец пекарни Денис Максимов обратился к главе государства во время прямой линии.

    Ранее президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец.

    19 декабря в эфире программы «Итоги года» предприниматель Максимов рассказал президенту о своем бизнесе и попросил прокомментировать налоговые вопросы.

    Путин ответил на вопрос Максимова и попросил прислать ему что-нибудь вкусное на пробу.


    20 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные президенту России Владимиру Путину пирожки не готовили специально, а выбрали те, что были на витрине, сообщил владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов.

    Владелец пекарни «Машенька» из Подмосковья Денис Максимов рассказал об ажиотаже вокруг своей продукции после участия в проекте «Итоги года», передает RT.

    По словам предпринимателя, к нему начали приезжать клиенты из других районов, а его самого теперь узнают на улице. Максимов сообщил, что рост числа покупателей был заметен уже вечером после эфира, а с утра поток стал еще более плотным. Он отметил, что новые посетители приезжают даже из населённых пунктов, находящихся в 10-15 км от пекарни, передает ТАСС.

    Максимов рассказал, что сегодня лично общался с покупателями: «Многие выражали поддержку, поддерживали тот вопрос, который я задал, говорили, что он правильный. Радовались, что я смог напрямую обратиться к президенту и получить напрямую ответ от него». По его словам, после эфира заметный приток покупателей ощущается и в других двух пекарнях сети.

    Максимов отметил, что пирожки, которые передали Владимиру Путину, не были приготовлены специально. «Вчера не было времени, и мы собрали то, что у нас было на витрине, – это те пирожки, которые едят все наши покупатели», – рассказал предприниматель.

    Бизнесмен признался, что находится «в какой-то прострации» из-за неожиданной популярности. Также он сообщил, что специально для президента сегодня испекут «особый каравай».

    В эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Владимира Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике

    Путин заявил об усилении сотрудничества России и Африки в сфере безопасности

    Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Африканские государства все заметнее влияют на мировую политику, а Россия усилила поддержку региона в вопросах нацбезопасности и борьбы с терроризмом, следует из приветствия президента России Владимира Путина участникам форума партнерства Россия-Африка.

    Приветственное слово Владимира Путина на открытии пленарного заседания конференции форума партнерства Россия-Африка зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    В послании подчеркивается, что «африканские государства обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют все более весомую роль в глобальной политике».

    Путин отметил, что за последнее время сотрудничество России и Африки стало значительно активнее на различных направлениях. Россия оказывает поддержку странам Африки в вопросах национальной безопасности, решении продовольственной проблемы, а также в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В приветствии отдельно говорится о содействии преодолению последствий природных катастроф и противодействию опасным эпидемическим заболеваниям.

    Президент России подчеркнул важность конструктивного диалога с африканскими государствами и значимость партнерства между Россией и Африкой в современных условиях.

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.

    Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в Каире принял Сергея Лаврова.

    20 декабря 2025, 06:18 • Новости дня
    Guardian назвала жесткой позицию Путина по Украине в программе «Итоги года»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные СМИ прокомментировали программу «Итоги года», в ходе которой президент России Владимир Путин ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    «Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы», – пишет Guardian.

    В обзорах американского телеканала NBC и французской газеты Parisien подчеркивается, что российский лидер в ходе прямой линии говорил на разнообразные темы – от украинской до обсуждения инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог, передает РИА «Новости»

    Газета Politico подчеркнула интерес к самому формату мероприятия, а также отметила, что Путин не изменил заявленные ранее цели России в рамках специальной военной операции. Издание также указало, что вопрос урегулирования лидер России перенес на ответственность Запада, говоря, что теперь «мяч на их стороне».

    Кроме того, Politico и CNN, обратили внимание на заявление Путина о готовности России подумать о гарантиях безопасности на выборах на Украине.

    Американское издание Washington Post подчеркнуло, что Путин, помимо украинского кризиса, сделал акцент на экономической ситуации в стране, опираясь на статистику. В ответ на позицию Европы он отметил несоответствие жесткой линии в отношении России новым сигналам, поступающим из Вашингтона, где наметился более «дружелюбный к Москве» последовательный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4,5 часа. Как сообщили телеведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин, число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов. Этот разговор стал одним из самых продолжительным за все время существования формата.

    19 декабря 2025, 22:01 • Новости дня
    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Стиль Владимира Путина – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы. Поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Он разъяснил, какие сигналы в рамках беседы с журналистами и гражданами в эфире программы «Итоги года» президент передал элитам, и разъяснил смысл послания главы государства потомкам.

    «Послание президента Владимира Путина для капсулы времени, озвученное на «Итогах года», можно считать своего рода примером социальной архитектуры будущего России. Стиль российского лидера – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «В рамках этой концепции Путин создает будущее нашей страны, что называется, «с колес». Глава государства мыслит и действует не только по заранее сформированным конструктам, но и творчески. Именно поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости», – напомнил аналитик.

    «Кроме того, в ходе общения на «Итогах года» президент направил фундаментальные сигналы внутрироссийским элитам: придерживаться стратегии на победу России, невзирая на все сложности, а также ориентироваться на проверенные кадры, ветеранов СВО, участников проекта «Время героев», – указал спикер.

    «Еще одно принципиально важное послание Путина – ориентация на будущее, на молодое поколение, тех, кто будет управлять страной через несколько десятилетий. Обращу внимание на специфику прямого общения президента России с общественностью: он выступает не просто руководителем государства, а, что называется, близким человеком для каждого из сограждан», – резюмировал эксперт.

    Президент Путин в ходе «Итогов года» сформулировал послание для капсулы времени, адресованное потомкам. «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте», – предложил президент вариант текста.

    «Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим», – продолжил президент.

    «Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – подытожил глава государства.

    В целом в рамках уже традиционного формата общения с журналистами и гражданами глава государства рассказал об актуальном состоянии российской экономики, успехах в зоне СВО, социальной политике государства и отношениях с Западом. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какие вопросы оказались в центре внимания главы государства и россиян.

    19 декабря 2025, 22:45 • Новости дня
    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений

    Политолог Мартынов: Поколение 90-х, которое называли «потерянным», встало на защиту страны

    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Многие участники СВО – это поколение 1990-х и . Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Тема «потерянного поколения» и вечного спора отцов и детей была поднята в ходе программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы склонны клеить ярлыки на целые поколения, но мы ответственны за своих детей. Если что-то пошло не так в какой-то момент, то в первую очередь это не поколение потерялось, а взрослые не смогли их должным образом воспитать», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Сегодня, подчеркивает политолог, Россия противостоит практически всему коллективному Западу. «Принимая эти вызовы, то самое поколение 90-х, на которое наклеили ярлык «потерянное», встало на защиту страны. Многие участники СВО – это поколение 90-х. Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, Путин верит в нашу молодежь», – заявил Мартынов.

    По его мнению, не только «дети 90-х» но и «нулевых» в условиях спецоперации показали себя настоящими героями. Молодые участники СВО, студенты, карьеристы и даже футбольные хулиганы – части поколения с общей системой ценностей. «В том-то и особенность молодежи, что среди них, в отличие от взрослых, нет раскола в понимании базовых принципов. Это все те же молодые люди. Когда возникает такой вызов, как СВО, они вместе решают сложнейшие задачи, стоящие перед страной», – добавил он.

    В пятницу в эфир вышла передача «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в течение четырех с половиной часов.

    Президент не согласился с тем, что поколение 1990-х было потеряно для страны. «Это вечная проблема – отцов и детей, и известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда, всегда, из поколения в поколение, одно и то же: «при нас», «мы вот тогда», «а вот сейчас не то»… Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда», – сказал Путин.

    Президент отметил, что среди 700 тыс. военных в зоне СВО много молодых людей, «в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве».

    Присутствовавший в зале командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев подтвердил, что «дети 90-х – это основной костяк сейчас, они герои, на них можно равняться».

    20 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    Захарова сообщила, что внимательно следит за судьбой пекарни «Машенька»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что следит за судьбой пекарни «Машенька», после обращения ее владельца Дениса Максимова с вопросом к президенту России о новой форме налогоисчисления.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале рассказала, что следит за ситуацией вокруг подмосковной пекарни «Машенька». Владелец пекарни Денис Максимов ранее обратился с вопросом о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года к президенту России Владимиру Путину во время программы «Итоги года».

    Захарова подчеркнула, что в Красково родился ее папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка.

    «Тут живут Машеньки», – написала дипломат.

    По словам Захаровой, глава Люберец Владимир Волков уже посетил пекарню и пообещал поддержку коллективу и всем жителям округа.

    Дипломат добавила, что комментарии под постом Волкова открыты для предложений и вопросов от местных жителей, которые не смогли озвучить их во время прямой линии, и призвала поддержать этот искренний порыв.

    Ранее в рамках «Итогов года» президент России Владимир Путин заявил, что производственный бизнес не должен пострадать при переходе на новые системы налогообложения.

    Президент также попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».

    20 декабря 2025, 00:43 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников спецслужб с Днем работника органов госбезопасности
    Путин поздравил сотрудников спецслужб с Днем работника органов госбезопасности
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам спецслужб с поздравлением по случаю Дня работника органов госбезопасности (Дня ФСБ). Особые слова благодарности он направил сотрудникам, выполняющим задачи в условиях специальной военной операции.

    «Сердечно поздравляю вас с Днем работника органов безопасности», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В своем обращении он подчеркнул роль «профессионалов, мужественных и сильных людей», которые «оберегают суверенитет и конституционный строй страны, защищают ее национальные интересы, отстаивают права и свободы граждан». Путин также отметил, что они работают не только в России, но и за рубежом.

    Глава государства подчеркнул преемственность поколений, а также особую роль ветеранов, чья верность Отечеству должна служить нравственным ориентиром. Путин напомнил о вкладe спецслужб в победу в Великой Отечественной войне, а также их заслуги в «поединках холодной войны».

    «Мы будем помнить и тех наших боевых товарищей, которые на переломном рубеже ХХ и ХХI веков отдали свои жизни, сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, отразить агрессию международного терроризма», – сказал он.

    Президент указал, что сейчас сотрудники ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ «достойно продолжают дело своих предшественников».

    Особо он поблагодарил сотрудников, которые работают «в условиях специальной военной операции».

    Путин выразил уверенность, что каждый сотрудник будет оперативно выполнять поставленные задачи, прилагая все силы, используя все знания и опыт на благо страны. В завершение президент поздравил сотрудников с профессиональным праздником и наступающим 2026 годом, пожелав «крепкого здоровья и новых успехов им и их близким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День работника органов госбезопасности.

    20 декабря 2025, 10:38 • Новости дня
    Герой России Очир-Горяев объявил о готовности возвращения на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дочь Героя России Нарана Очир-Горяева сообщила, что он вернется на СВО сразу после соответствующего распоряжения командования, отметив его преданность боевым товарищам.

    Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, готов вернуться на СВО, как только получит соответствующее распоряжение от руководства, передает РИА «Новости». Его дочь Виктория сообщила агентству, что отец не собирается оставлять свою команду. По её словам, Очир-Горяев «человек чести» и обязанность перед бойцами для него на первом месте.

    Она добавила, что после завершения СВО её отец намерен выйти на пенсию, сосредоточиться на здоровье и уделять больше времени внукам. Очир-Горяев занимает должность командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

    Напомним, в пятницу на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» Очир-Горяев рассказал президенту о взятии Северска.

    В беседе с главой государства он отметил, что большинство воюющих на СВО сегодня составляют те, кто родился в 1990-х, а их героизм и стойкость признает командование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дочь Героя России сообщила, что ее отец отправился добровольцем на СВО сразу после объявления мобилизации в 2022 году.


