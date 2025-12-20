В думской фракции «Единой России» отреагировали на «Итоги года с Владимиром Путиным»

Tекст: Олег Исайченко

В 2023-2024 годах Россия пережила значительный экономический рост, вызванный уходом зарубежных конкурентов с рынка и масштабными государственными вложениями в оборонный сектор, отметил замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

По его словам, госзаказы оборонным предприятиям стимулировали смежные отрасли, а выплаты военнослужащим и работникам оборонных предприятий увеличивали потребительский спрос, поддерживая малый и средний бизнес. Однако этот рост, подчеркивает депутат, сопровождался инфляцией, и в 2025 году Центробанк принял меры по ее сдерживанию, в результате чего рост ВВП составил 1%, хотя в ключевых отраслях (обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство) он достиг 3%.

При этом реальные зарплаты выросли на 4,5%, а производительность труда – в меньшей степени, что показало: замедление экономики не отразилось на доходах населения.

Центробанк начал плавное снижение ключевой ставки, добавил Исаев, чтобы сделать кредиты доступнее для предприятий, прежде всего производственных, что в перспективе должно стимулировать рост зарплат.

На прямую линию «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 3 млн вопросов, в том числе о цифровом суверенитете. Как отметил по этому поводу замруководителя фракции в ГД Евгений Ревенко, ЕР уделит особое внимание теме национальных систем генеративного искусственного интеллекта, «поскольку в законодательстве, в правовом поле, как вы знаете, до сих пор нет понятия «искусственный интеллект».

В продолжении темы развития сети передвижных аптек замглавы фракции сообщил, что по «информации от коллег, депутатов «Единой России» из комитета ГД по здравоохранению, комитет оперативно до конца 2025 года обеспечит рассылку этого законопроекта».

В ходе эфира был поднят вопрос о создании фильмов, посвященных бойцам СВО, отметила председатель комитета ГД по культуре Ольга Казакова. «Мы обратим на это особое внимание, и сейчас мы как раз работаем над законом, который позволяет Министерству культуры определять приоритетные направления по поддержке фильмов. И у меня нет никакого сомнения, что одно из них, и которое мы определим для поддержки, это как раз фильмы об участниках специальной военной операции», – сказала депутат.

Защита граждан от финансовых мошенников – безусловный приоритет фракции, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. «Это конкретный и измеримый результат нашей работы, которой фракция «Единая Россия» занимается на системной основе и которая является одним из наших безусловных приоритетов», – сказал он.

Парламентарий напомнил, что в этом году у граждан появилось право оформить самозапрет на выдачу потребительских кредитов и займов: на сегодняшний день таким правом воспользовались уже более 18 миллионов россиян. «Также мы ввели период охлаждения в потребительском кредитовании, что позволило сократить объемы кредитного мошенничества», – напомнил депутат.

Бахарев добавил, что, «поскольку мошенники постоянно совершенствуют свой инструментарий, нельзя останавливаться на том, что уже сделано».

По мнению руководителя фракции Владимира Васильева, при общении с гражданами президент открыт, содержателен и последователен. Парламентарий подчеркнул, что народная программа ЕР «сформирована по тому же принципу, что и прямая линия – на основе обращения людей». Сегодня народная программа практически выполнена. «Нам есть, чем отчитаться перед людьми на ближайшем съезде», – сказал он.

По мнению Васильева, Владимир Путин внимательно наблюдает за тем, как расходуются бюджетные средства, например, будет ли закуплен транспорт в регионы, оказана ли необходимая поддержка тем, кто нуждается, в первую очередь – участникам СВО.

Сегодня, по мнению Васильева, необходимо возводить правовые основы для изменения экономики, а именно – готовить профессиональные кадры для конкурентоспособной экономики. В частности, депутаты ввели «два экзамена вместо четырех для школьников 9-х классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области».

Программы по поддержке героев и участников СВО показывают свою эффективность, сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. «И мы видим наших ребят активными в гражданской жизни, и их роль будет преисполнена», – подчеркнул парламентарий.

Среди участников специальной военной операции много молодых людей, и наша задача, считает Киселев, создать межведомственное взаимодействие по их поддержке. «Это и выстроенная работа фонда «Защитники Отечества», и задачи по реабилитации участников СВО, и по поддержке их семей. Этот межведомственный диалог должен проходить без всяких бюрократических проволочек», – добавил он.

По мнению председателя по экономической политике Максима Топилина, в ходе ответов на вопросы президент уделил большое внимание процессам в российской экономике. «Санкции стали своего рода стимулом для развития наших внутренних проектов и достижения технологического суверенитета. Значительный рост ВВП за последние три года на 9,7 процента в сравнении с еврозоной, где рост составил лишь 3,2 процента, говорит о конкурентоспособности нашей экономики», – подчеркнул Топилин.

Спецоперация сегодня решает проблемы, связанные с глобальной безопасностью, и сигнал, который был дан на прямой линии мировому сообществу, должен быть услышан, добавил замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Переговоры на высшем уровне России и США на Аляске, считает Шхагошев, стали «фундаментом мирных договоренностей, несмотря на все противоречия, противопоставления и политические подножки».

Многие темы затрагивали вопросы суверенитета страны, обратил внимание депутат. «После специальной военной операции Россия будет другая. И это тоже было подчеркнуто и примерами доказано: у нас сегодня экономическая самостоятельность и суверенитет, в том числе оборонный. И самое главное – России сегодня не грозит никаких минусов при принятии самостоятельных решений касательно защиты национальных интересов. Вот чего сегодня наш Президент достиг», – подчеркнул Шхагошев.

Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Андрей Красов, комментируя итоги прямой линии, напомнил, что Госдума уже приняла более 150 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

«Это настоящие герои нашего времени, – сказал он. – Именно они являются нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Именно они с риском для жизни, а зачастую ценой своей жизни делают все, чтобы обеспечить суверенитет нашей страны, безопасность нашего государства и наших граждан. И наш долг – оказать им помощь и поддержку».

По его словам, депутаты фракции в ходе региональных недель будут оказывать содействие воинам, членам их семей, для того, чтобы не было случаев несвоевременного начисления пенсий, особенно по случаю потери кормильцев, чтобы своевременно выдавались удостоверения ветеранов боевых действий. Кроме того, ЕР продолжит разработку законодательных мер по оказанию помощи защитникам Отечества.

Президент также поставил задачи по снижению бюрократических барьеров при предоставлении льгот и пособий семьям с детьми, отметила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. «Мы будем внимательно следить за тем, чтобы все эти бюрократические процессы сократились и дорога до получения поддержки была короткой», – сказала Кузнецова.

Лейтмотивом пресс-конференции, по ее словам, была защита семьи и наших традиционных ценностей. «Кроме тех условий, которые мы создаем, важно формировать ценность отцовства и материнства. И говорить об этой непреходящей ценности, как об одной из важнейших составляющих по формированию нашего суверенитета», – сказала зампредседателя Госдумы.

В пятницу президент России Владимир Путин подвел итоги уходящего 2025 года и подробно рассказал об актуальном состоянии российской экономики, успехах в зоне СВО, социальной политике государства и отношениях с Западом.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4,5 часа. А число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов. Этот эфир стал одним из самых продолжительным за все время существования формата.