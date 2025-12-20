Лавров предложил странам Африки открывать посольства в Москве

Лавров анонсировал открытие 15 российских торгпредств в странах Африки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия предлагает африканским странам, которые еще не открыли свои посольства в Москве, рассмотреть возможности создания таких диппредставительств, передает ТАСС . Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с этой инициативой на пленарной конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире, отметив, что Москва окажет всестороннюю поддержку в этом вопросе.

Глава российского МИД сообщил, что в этом году посольства России начали работу в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, а в ближайшем будущем предполагается их открытие в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах.

Лавров также сообщил, что Россия и страны Африки подготовят новый стратегический документ к третьему саммиту, запланированному на 2026 год. «Уверен, что к запланированному на следующий год третьему саммиту нам удастся подготовить новый стратегический документ, всецело соответствует требованиям следующих этапов наших отношений», - заявил министр.

Министр отметил рост числа межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству: сейчас их 19, а в ближайшее время будет создано еще 13. Лавров поручил африканским партнерам перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость.

Еще одним направлением развития сотрудничества, по словам Лаврова, станет расширение сети российских торговых представительств на африканском континенте. Планируется, что уже к концу 2026 года такие торгпредства будут работать в 15 странах Африки, и эта работа будет продолжаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров зачитал приветственное слово Владимира Путина на открытии конференции в Каире.

Также Министр провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Российская сторона выразила благодарность Египту за объективный подход к вопросу Украины и заявила о развитии сотрудничества в сфере туризма.

