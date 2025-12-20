На конкурсе в США отказались оценивать вина из России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вина из России допустили к участию «по ошибке», сообщили организаторы, передает RT со ссылкой на San Francisco Chronicle.

Президент конкурса Аманда Блю публично извинилась, она дала приказ об исключении российских вин из числа участников.

Также она заявила, что берет на себя «ответственность за допущенную ошибку».

Отмечается, что всего на конкурс заявили 95 бутылок российского вина.

До этого Роскачество назвало лучшие игристые вина в России за 2025 год.

Член-корреспондент РАН Александр Панасюк пояснял, что цена на хорошее вино российского производства стартует в магазинах от 600-800 рублей.