    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    20 декабря 2025, 13:36 • Новости дня

    Стало известно о нехватке поваров в армии Норвегии

    Forsvarets forum сообщил о нехватке поваров в армии Норвегии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недостаток поваров стал серьезной проблемой для норвежских вооруженных сил на фоне политики по усилению обороны и увеличения численности солдат, пишут местные СМИ.

    Армейский журнал Норвегии Forsvarets forum сообщил, что вооруженные силы страны испытывают значительную нехватку поваров, передает РИА «Новости». В публикации подчеркивается, что Осло увеличивает оперативный потенциал и расширяет состав армии, что приводит к необходимости в большем количестве приготовленной пищи для военнослужащих.

    «Большему количеству солдат нужно больше еды. Для этого нужно больше людей, которые умеют готовить», – отмечается в сообщении Forsvarets forum.

    В итоге из-за роста потребности в персонале власти Норвегии решили выделить дополнительные средства на ускорение найма специалистов для пищевых подразделений армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина и Норвегия договорились о совместном производстве беспилотников для ВСУ. Также сообщалось, что в армии Норвегии сравнялась доля мужчин и женщин.

    Кроме того, СМИ писали, что норвежские солдаты проводят тренировочные похороны из-за опасений обострения конфликта на Украине.

    19 декабря 2025, 22:11 • Новости дня
    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

    Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 18:38 • Новости дня
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евродипломатии Кая Каллас публично принесла извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) после решения эстонского суда по делу о ложных заявлениях против SAPTK.

    Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, была обязана по решению эстонского суда опубликовать на своей странице в Facebook* публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), передает EADaily.

    Основанием для такого решения послужило высказывание Каллас от 17 февраля 2022 года. В тот день она обвинила представителей SAPTK в нападении на полицию и организации незаконного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти заявления ложными.

    Пользователи соцсетей под публикацией Каллас призвали ее пойти дальше и попросить прощения у всех граждан страны, а не только у активистов фонда.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас.

    20 декабря 2025, 13:31 • Новости дня
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийский премьер Барт де Вевер прокомментировал статью в Politico, которая назвала его страну «самым ценным активом России» за то, что ее позиция сорвала выделение Украины репарационного кредита за счет российских активов. В завершении пресс-конференции он в шутку заявил, что ему пора ехать на дачу в Петербурге.

    «Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед – Депардье, а через дорогу – Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром... Напишите об этом», – цитирует де Вевера РИА «Новости».

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Ранее в ЕС не смогли договориться об изъятии замороженных активов России под для «репарационного кредита» киевскому режиму, но решили выделить ему 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    19 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине

    Рубио заявил о сохранении американской разведывательной поддержки Украины

    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведдаными с украинской стороной.

    США продолжают сотрудничество с Украиной в области обмена разведывательной информацией, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости». Он отметил, что американская сторона поддерживает Киев в рамках предоставления разведывательных данных. По словам Рубио, соответствующая работа между двумя странами ведется на постоянной основе. Политик особо подчеркнул, что передача сведений продолжается в текущем режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Он также отметил, что власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы на переговорах в Майами в ближайшие два дня.


    20 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основная часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро ляжет на Германию, крупнейшего донора бюджета Евросоюза, сообщает газета Bild.

    Источники в правительстве ФРГ сообщили Bild, что Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС для Украины, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что Еврокомиссия планирует занять 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии сообщества. Кредит будет обеспечен с использованием «запаса прочности» бюджета ЕС – средств, которые государства уже пообещали Евросоюзу, но пока не выплачены.

    Источник Bild уточнил, что Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю расходов по кредиту для Украины. Формально национальные бюджеты сразу не пострадают, однако в любой момент ЕС может потребовать эти средства для покрытия обязательств и выплаты процентов.

    По данным Bild, Венгрия, Чехия и Словакия добились того, чтобы их взносы не использовались для финансирования кредита Украине. Поэтому основная нагрузка ляжет на крупнейшие экономики, где лидерство по объему взноса удерживает Германия с 27 миллиардами евро в 2024 году.

    Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.

    Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 13:05 • Новости дня
    Politico: ЕС будет платить 3 млрд евро по займу для Киева ежегодно
    Politico: ЕС будет платить 3 млрд евро по займу для Киева ежегодно
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны с 2028 года начнут выплачивать крупные суммы в виде процентов по кредиту для Украины, сообщили неназванные высокопоставленные чиновники Еврокомиссии.

    Европейские налогоплательщики будут вынуждены ежегодно выплачивать по 3 млрд евро процентов по займу, предназначенному для поддержки Украины, сказали собеседники Politico, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита.

    В материале также отмечается, что проценты в размере порядка 3 млрд евро ЕС начнет выплачивать с 2028 года из семилетнего бюджета, а в 2027 году выплаты по процентам составят 1 млрд евро. План по увеличению общеевропейского долга ради поддержки обороны Киева, подчеркивает газета, обойдется ЕС весьма дорого.

    Ранее В Евросоюзе не сумели договориться об изъятии российских замороженных активов под для «репарационного кредита» Киеву.

    При этом ЕС решил выделить Украине 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    19 декабря 2025, 22:45 • Новости дня
    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений

    Политолог Мартынов: Поколение 90-х, которое называли «потерянным», встало на защиту страны

    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Многие участники СВО – это поколение 1990-х и . Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Тема «потерянного поколения» и вечного спора отцов и детей была поднята в ходе программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы склонны клеить ярлыки на целые поколения, но мы ответственны за своих детей. Если что-то пошло не так в какой-то момент, то в первую очередь это не поколение потерялось, а взрослые не смогли их должным образом воспитать», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Сегодня, подчеркивает политолог, Россия противостоит практически всему коллективному Западу. «Принимая эти вызовы, то самое поколение 90-х, на которое наклеили ярлык «потерянное», встало на защиту страны. Многие участники СВО – это поколение 90-х. Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, Путин верит в нашу молодежь», – заявил Мартынов.

    По его мнению, не только «дети 90-х» но и «нулевых» в условиях спецоперации показали себя настоящими героями. Молодые участники СВО, студенты, карьеристы и даже футбольные хулиганы – части поколения с общей системой ценностей. «В том-то и особенность молодежи, что среди них, в отличие от взрослых, нет раскола в понимании базовых принципов. Это все те же молодые люди. Когда возникает такой вызов, как СВО, они вместе решают сложнейшие задачи, стоящие перед страной», – добавил он.

    В пятницу в эфир вышла передача «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в течение четырех с половиной часов.

    Президент не согласился с тем, что поколение 1990-х было потеряно для страны. «Это вечная проблема – отцов и детей, и известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда, всегда, из поколения в поколение, одно и то же: «при нас», «мы вот тогда», «а вот сейчас не то»… Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда», – сказал Путин.

    Президент отметил, что среди 700 тыс. военных в зоне СВО много молодых людей, «в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве».

    Присутствовавший в зале командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев подтвердил, что «дети 90-х – это основной костяк сейчас, они герои, на них можно равняться».

    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    СМИ Италии: Путин представил целостное видение конфликта на Украине

    L’AntiDiplomatico: Путин на прямой линии дал целостное видение конфликта на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время объединенной пресс-конференции президент России обозначил возможность дипломатического выхода при обеспечении условий безопасности, отмечает итальянское издание L’AntiDiplomatico.

    На «Итогах года» президент Владимир Путин представил целостное и политически насыщенное видение украинского конфликта, передает RT со ссылкой на публикацию L’AntiDiplomatico.

    «Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности», пишет издание.

    В публикации отмечается, что заявления российского лидера были направлены на то, чтобы опровергнуть западную и европейскую пропаганду. Она часто изображает Москву стороной, якобы неспособной к компромиссу в урегулировании конфликта.

    L’AntiDiplomatico акцентировал внимание на политической насыщенности ответа Путина, выделив его стремление продемонстрировать готовность России обсуждать пути завершения конфликта при условии уважения к российским интересам. Также отмечается стремление России обозначить самостоятельную позицию в отношениях с Западом, несмотря на постоянное давление.

    Ранее Welt сообщила, что слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США и усилили давление на европейские правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СК сообщил о применении HIMARS при обстреле колледжа Горловки

    СК РФ установил применение HIMARS по колледжу и жилым домам Горловки 

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спортзал колледжа промышленных технологий в Горловке оказался практически полностью разрушен после ракетного удара с применением HIMARS, сообщили в СК России.

    Американская реактивная система залпового огня HIMARS была использована при обстреле спортивного зала Горловского колледжа промышленных технологий, передает РИА «Новости» .

    Сотрудник Следственного комитета России рассказал, что в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома – в некоторых уничтожен фасад, выбиты окна. На месте происшествия нашли фрагменты, которые предположительно относятся к натовской РСЗО HIMARS.

    По данным корреспондента РИА «Новости» , снаряд попал непосредственно в помещение спортзала, из-за чего обрушились перекрытия. Сам спортзал, как отмечают очевидцы, разрушен полностью и восстановлению не подлежит.

    Очевидец обстрела Александр заявил: «Увидел яркую вспышку и такое что-то громкое. Это спортзал машиностроительного колледжа. Разрушен полностью спортзал. Все. Ремонту не подлежит».

    В результате удара пострадали также школа, ясли-сад, учебное заведение и несколько многоквартирных и частных домов в Горловке, что подтвердило управление администрации руководства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные обстреляли с помощью РСЗО HIMARS школу в Горловке, а также нанесли повреждения котельной, 13 жилым домам, двум автомобилям, линии электропередачи и газопроводам.

    До этого украинские войска применили реактивную артиллерию HIMARS при обстреле улицы Пушкинской в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего пострадали 16 человек, среди которых был четырехмесячный ребенок.

    А в январе ракетами HIMARS в Горловке были повреждены техникум и школа искусств.

    20 декабря 2025, 12:05 • Новости дня
    Турция усилила защиту от сбившихся с курса БПЛА

    Минобороны Турции объявило о мерах по защите от потерявших управление БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции приняли дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что в стране приняты меры по защите энергетических объектов на Черном море от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Он отметил, что «мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных сооружений в Черном море», подчеркнув особую важность буровых судов.

    По словам Гюлера, разработаны средства противодействия БПЛА, которые теряют управление, а также меры против угроз, исходящих из-под воды.

    Глава Минобороны обратил внимание на то, что война между Россией и Украиной сопровождается активным применением беспилотников обеими сторонами, что создает опасность для торговых судов и пассажирских самолетов в этом регионе. Гюлер также пояснил, что меры защиты касаются не только БПЛА, но и безэкипажных катеров.

    Кроме того, министр рассказал о деталях инцидента 15 декабря, когда турецкие ВВС сбили беспилотник над Черным морем. БПЛА был труднообнаружимым и потерял управление, после чего его сопровождали F-16 и уничтожили ракетой класса воздух–воздух в безопасной зоне, вдали от населенных пунктов. Поиски обломков продолжаются.

    После обнаружения потерявшего курс беспилотника были срочно приняты меры предосторожности для воздушного движения. Все рейсы, проходившие по сходным маршрутам, перенаправили на запасные аэродромы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, уточнил Гюлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за участившихся атак на торговые и гражданские суда. Турецкий лидер призвал не использовать Черное море для сведения счетов.

    Напомним, в начале декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

    Кроме того, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признались в нападении на танкеры в Черном море.

    20 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    The Economist: Неспособность ЕС изъять активы России США сочтут бессилием блока

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность Евросоюза достичь соглашения по замороженным российским активам может стать для США доказательством слабости европейского объединени, сообщает британский журнал The Economist.

    Журнал The Economist отмечает, что невозможность выработать общую позицию среди стран Евросоюза по вопросу изъятия российских активов будет, по мнению Вашингтона, очередным проявлением бессилия объединения, передает ТАСС.

    В статье подчеркивается, что краткосрочно эффект для Киева будет близок к применению замороженных средств, но провал в вопросе «репарационного кредита» после длительных переговоров только усугубит репутацию Брюсселя.

    Издание обращает внимание на изменения в схеме поддержки Киева – теперь Евросоюз планирует использовать заем, который, как предполагается, ляжет бременем на налогоплательщиков, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии. Фактически ответственность за выплаты возьмет на себя «коалиция финансово желающих», отметили аналитики журнала.

    The Economist указывает, что внутри объединения могут усилиться взаимные обвинения, а также обсуждение мотивации лидеров Франции, Италии, Германии, которые не пришли к единому мнению, и роли США в этом процессе.

    По мнению журнала, на прошлой неделе ощущение несостоятельности Евросоюза подкрепилось еще и неспособностью заключить торговое соглашение с Меркосур, переговоры о котором продолжались 25 лет.

    Евросоюз решил выделить Киеву 90 млрд евро за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    В Германии заявили, что саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытка ЕС грабежа обернулась унижением для евробюрократии.

    20 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Итальянский политик назвал Путина мужественным защитником суверенитета России

    Политик Тоскано назвал Путина мужественным защитником суверенитета России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано охарактеризовал президента Владимира Путина как мужественного и честного лидера, отстаивающего суверенитет своей страны.

    Президент и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано в интервью ТАСС высоко оценил лидерские качества Владимира Путина.

    По словам Тоскано, российский президент обладает ясным видением, опирается на глубокое знание истории и реализует свои идеи на практике, демонстрируя ответственность и мужество.

    «Путин – прекрасно подготовленный политик, он знает историю, у него совершенно ясное видение, и он реализует его, он – человек, который ощущает ответственность за страну, которой управляет. Ему понадобилось время, чтобы понять истинную природу Запада, и сейчас он прекрасно отдает себе отчет, с кем имеет дело. Европейцы надеялись получить выгоду после падения Берлинской стены. Путин восстанавливает идею суверенитета для своей страны, честно и мужественно», – заявил Тоскано, комментируя итоги пресс-конференции Путина.

    Тоскано критически высказался о состоянии Европейского союза, отметив, что ЕС находится в стадии «предсмертной агонии» и является искусственной структурой, выгодной лишь банковской и финансовой элите. По его мнению, Евросоюз использует германское лидерство для продвижения своих целей, а нынешние европейские элиты действуют в собственных интересах, а не ради объединения народов.

    Он также отметил, что Россия все больше осознает, кто является ключевыми соперниками в Европе, выделяя Берлин и Лондон. По словам политика, европейские управленцы просто используют Соединенные Штаты. По мнению Тоскано, на европейском континенте вновь появляется угроза нацифашизма, а дальнейшее развитие возможно только через серьезные перемены в структуре ЕС. Денацификация Киева без денацификации Берлина не имеет смысла, – заключил политик.

    Ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico отметило, что Путин представил целостное видение конфликта на Украине.

    А вот немецкий телеканал Welt сообщил, что слова Путина о Европе усилили давление на европейские правительства и осложнили отношения между Евросоюзом и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 21:19 • Новости дня
    Орбан заявил о бесполезности кредитов ЕС для победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украине не помогут кредиты Евросоюза размером 90 млрд евро, их хватит только на продолжение отступления, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделенный Евросоюзом кредит в размере 90 млрд евро не способен изменить реальное положение Киева, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что Украина находится в состоянии стратегического поражения, и, по его словам, этот процесс будет лишь усугубляться с течением времени.

    «Чем дольше продолжается конфликт, тем слабее их переговорная позиция», – считает Орбан.

    Он отметил, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, а выделенные финансовые ресурсы позволят лишь поддерживать дальнейшее отступление украинских войск, не меняя баланса сил в пользу ВСУ. Венгерский лидер считает, что без прямого военного вмешательства Евросоюза Украина не сможет победить в противостоянии с Россией.

    Орбан заявил, что решение предоставить Украине беспроцентный кредит на 90 млрд евро приближает Европу к войне.

    Евросоюз согласовал выделение этих средств на 2026-2027 годы за счет выпуска облигаций. Чехия, Венгрия и Словакия отказались брать на себя финансовые обязательства по данному кредиту.

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.


