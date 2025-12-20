Российский борец Мамедов решил выступать за Болгарию

Российский борец Мамедов перешел в сборную Болгарии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Двукратный чемпион России Шамиль Мамедов объявил о смене спортивного гражданства через свою страницу в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской). Как передает ТАСС, он признательность российским тренерам и спортсменам за совместную работу и поддержку на протяжении многих лет выступлений за сборную России.

Спортсмен подчеркнул: «Хочу поделиться важной новостью: со следующего сезона я буду представлять сборную Болгарии. Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию – буду делать все, чтобы оправдать ожидания. Также хочу выразить благодарность Федерации спортивной борьбы России, всему тренерскому штабу, а также всем ребятам, с кем мы вместе работали и прошли большой путь за эти годы. Спасибо за поддержку, опыт и веру».

Мамедову 24 года, он становился чемпионом России в 2023 и 2024 годах и является обладателем бронзовой медали чемпионата мира 2023 года. Также спортсмен имеет звание мастера спорта международного класса,

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мамедов оказался в числе 14 спортсменов, допущенных до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. Он принял приглашение на Игры от МОК и был единственным в своей весовой категории до 65 кг.

Однако перед самым стартом Игр Мамедов отказался от участия из-за травмы.