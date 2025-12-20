Кремль анонсировал встречу лидеров СНГ в Петербурге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников СНГ пройдет в Петербурге 22 декабря по инициативе президента России Владимира Путина, передает пресс-служба Кремля. Помимо общего заседания, президент проведет двусторонние переговоры с отдельными лидерами стран СНГ, добавили в пресс-службе.

Параллельно 21–22 декабря в Петербурге Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке форума будут рассмотрены главные вопросы деятельности ЕАЭС, определение направлений интеграции и развития общего рынка Союза. Планируется принятие ряда ключевых документов и подписание соглашения о свободной торговле с Индонезией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин рассказал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону о планах по проведению насыщенной культурной программы на неформальном саммите СНГ в Петербурге.

До этого главы России и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества, акцентируя внимание на энергетике и подготовке к встрече в Петербурге.

Напомним, что российский лидер анонсировал проведение предновогоднего саммита СНГ в Петербурге еще 12 ноября на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.