    20 декабря 2025, 12:05 • Новости дня

    Турция усилила защиту от сбившихся с курса БПЛА

    Минобороны Турции объявило о мерах по защите от потерявших управление БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции приняли дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что в стране приняты меры по защите энергетических объектов на Черном море от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Он отметил, что «мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных сооружений в Черном море», подчеркнув особую важность буровых судов.

    По словам Гюлера, разработаны средства противодействия БПЛА, которые теряют управление, а также меры против угроз, исходящих из-под воды.

    Глава Минобороны обратил внимание на то, что война между Россией и Украиной сопровождается активным применением беспилотников обеими сторонами, что создает опасность для торговых судов и пассажирских самолетов в этом регионе. Гюлер также пояснил, что меры защиты касаются не только БПЛА, но и безэкипажных катеров.

    Кроме того, министр рассказал о деталях инцидента 15 декабря, когда турецкие ВВС сбили беспилотник над Черным морем. БПЛА был труднообнаружимым и потерял управление, после чего его сопровождали F-16 и уничтожили ракетой класса воздух–воздух в безопасной зоне, вдали от населенных пунктов. Поиски обломков продолжаются.

    После обнаружения потерявшего курс беспилотника были срочно приняты меры предосторожности для воздушного движения. Все рейсы, проходившие по сходным маршрутам, перенаправили на запасные аэродромы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, уточнил Гюлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за участившихся атак на торговые и гражданские суда. Турецкий лидер призвал не использовать Черное море для сведения счетов.

    Напомним, в начале декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

    Кроме того, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признались в нападении на танкеры в Черном море.

    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400

    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400 ради получения F-35

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара подняла вопрос о возврате российских С-400 с целью улучшения отношений с США и получения доступа к истребителям F-35, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, передает РБК.

    Вопрос был поднят на встрече президентов в Ашхабаде 12 декабря. В Кремле, как отмечает агентство, информацию о подобном запросе категорически опровергли.

    По сведениям Bloomberg, подобные темы уже обсуждались между представителями обеих стран ранее. Турция рассчитывает, что отказ от российских С-400 поможет нормализовать отношения с Соединенными Штатами и приведет к снятию санкций против турецкой оборонной промышленности, а также откроет доступ к поставкам американских истребителей F-35.

    Один из высокопоставленных турецких дипломатов уже выразил уверенность, что ограничения будут сняты в следующем году. Источники агентства отмечают: Анкара надеется, что ее роль посредника между Москвой и Киевом вынудит Россию «отнестись более благосклонно» к инициативе Эрдогана.

    Турция также требует возмещения затрат за С-400, однако в окружении президента отмечают, что размеры этих расходов менее значимы по сравнению с перспективами для страны в рамках сотрудничества с союзниками по НАТО и улучшения отношений с Вашингтоном.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

    Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой.

    17 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин напомнил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России остаются Вооруженные Силы, над укреплением которых нужно планомерно работать.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – сказал Путин.

    Он добавил, что в высоком темпе и качественно должна продолжаться работа по модернизации Вооруженных Сил, в том числе в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

    Напомним, 17 декабря президент России Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны, на котором заявил, что за время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на заседании коллегии Минобороны отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации. Он также выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    18 декабря 2025, 21:31 • Новости дня
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    @ U.S. Air Force

    Усиливающееся соперничество Вашингтона и Пекина выходит за пределы Земли и проявляется в действиях военных спутников, которые все чаще выполняют несущие угрозу маневры на орбите.

    Как пишет The Washington Post, один из таких эпизодов произошел в 2022 году на высоте около 36 тысяч километров над Землей в районе геостационарной орбиты – одной из самых стратегически важных зон для военных спутников связи, разведки и раннего предупреждения о ракетных пусках. Американский спутник USA 270 приблизился к двум китайским аппаратам серии Shiyan, однако те начали активно маневрировать, меняя скорость и позиции, чтобы занять более выгодное положение относительно Солнца и самого преследователя.

    Подобные маневры долгое время оставались вне публичного поля и были известны лишь узкому кругу специалистов. Однако сегодня они стали настолько регулярными, что в Пентагоне открыто говорят о новом типе противоборства в космосе. Спутники сближаются на десятки километров, меняют орбиты, ускоряются и замедляются, фактически «играя» друг с другом в позиционную борьбу, которая может длиться часами или даже сутками.

    Эксперты подчеркивают, что если раньше спутники после вывода на орбиту практически не меняли траекторию из-за ограниченного запаса топлива, то теперь США, Китай и Россия запускают аппараты, изначально рассчитанные на активные маневры. Такие спутники способны сопровождать цели, вести наблюдение, глушить сигналы, ослеплять сенсоры и потенциально выводить из строя вражеские системы.

    Командующий Космическим командованием США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Китай демонстрирует поведение, которое может дать ему преимущество в случае конфликта. По его словам, Вашингтон намерен сохранить лидерство в космосе и развивать собственные маневренные и защитные возможности, действуя при этом «профессионально» и стараясь избегать опасных инцидентов и столкновений. В Пекине, в свою очередь, отвергают обвинения в милитаризации орбиты. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и не стремится к гонке вооружений или доминированию на орбите.

    Но издание отмечает, что космическая программа Китая тесно связана с военными структурами. Страна активно наращивает пусковые мощности, устанавливает рекорды по количеству запусков и расширяет спутниковую группировку, значительная часть которой имеет военное назначение. Особое внимание Пекин уделяет именно геостационарной орбите, где сосредоточены наиболее чувствительные американские системы.

    Отдельную обеспокоенность США вызывают китайские технологии сближения и захвата объектов. Так, спутник Shijian-21 в 2022 году с помощью манипулятора отбуксировал неработающий аппарат на «орбиту захоронения». Формально миссия была представлена как уборка космического мусора, однако в Пентагоне сочли ее демонстрацией потенциально опасных возможностей, которые теоретически могут быть применены и против действующих спутников, включая системы GPS.

    Аналогичные опасения США вызывают и действия России. По данным американских аналитиков, российские аппараты сближаются с чужими спутниками, а некоторые из них способны выпускать меньшие объекты, которые могут использоваться как оружие. Министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что подобные действия делают космос «ахиллесовой пятой» современной безопасности.

    В Пентагоне признают, что тактика космического противоборства только формируется. Пока большинство инцидентов ограничивается наблюдением и демонстрацией возможностей, но с развитием автономных систем и искусственного интеллекта число и масштаб таких «космических догфайтов» (догфайт – ближний воздушный бой между истребителями, где самолеты маневрируют на небольших дистанциях, как «собаки, дерущиеся за добычу» – прим. ВЗГЛЯД) может резко возрасти, вплоть до одновременных действий десятков и сотен космических аппаратов.

    Ранее Китай успешно запустил 16-ю группу спутников SatNet.

    18 декабря 2025, 22:14 • Новости дня
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    @ REUTERS/Zohra Bensemra ZB/ABP

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на широкое распространение ожирения и «тупость» американцев, Пентагону удалось достичь рекордного уровня набора новобранцев в армию США, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что набор новобранцев столкнулся с трудностями из-за ожирения и тупости американской молодежи, передает РИА «Новости». «Слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», – заявил на встрече с рекрутерами Хегсет.

    Позднее он попытался смягчить свою формулировку и пояснил, что «не тупые, это неправильно», и сослался на недостаточность образования и наличие таких проблем, как СДВГ, у части потенциальных призывников.

    Президент Дональд Трамп высоко оценил усилия военных по обеспечению рекордного уровня набора военнослужащих. Министр добавил, что эта статистика крайне важна для администрации, а число новобранцев является «реальной обратной связью» от общества, отражающей доверие к гражданскому и военному руководству страны.

    Хегсет выразил благодарность рекрутерам и подчеркнул, что мужчины и женщины, готовые служить, заслуживают особого уважения.

    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США. Глава Пентагона Пит Хегсет велел военным США брить бороды и лечить ожирение.

    19 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что применение ракеты «Орешник» доказало невозможность ее уничтожения существующими средствами обороны.

    Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким признал, что «Орешник» невозможно уничтожить, передает РИА «Новости». Он рассказал, что предупреждал европейских и американских партнеров о возможностях этой ракеты, продемонстрировал им дальность её применения, а также отметил, что «Орешник» уже использовался на Украине.

    Зеленский подчеркнул: «Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины». По его словам, единственным эффективным способом обезопасить себя от этой ракеты он считает введение санкций против предприятий, вовлеченных в ее производство, однако западные страны реагируют на эти инициативы «не слишком охотно».

    Президент Украины выразил сожаление, что у стран Запада пока нет решимости поддерживать такие санкции, хотя настаивал на их необходимости. В частности, Зеленский отметил, что это могло бы стать «единственным спасением» от «Орешника» для всех потенциально уязвимых европейских государств, включая Польшу и Германию.

    Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии. Специалисты проводят работы по его интеграции в систему обороны страны.

    18 декабря 2025, 18:05 • Новости дня
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где для него уже подготовили первые позиции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и начинает боевое дежурство, передает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об этом во время своего выступления перед народом и парламентом на VII Всебелорусском народном собрании.

    Лукашенко заявил: «"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство». Он отметил, что для российского комплекса уже были оборудованы первые позиции в Белоруссии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года. Размещение «Орешника» в Белоруссии позволит обеспечить защиту западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

    19 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине

    Рубио заявил о сохранении американской разведывательной поддержки Украины

    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведдаными с украинской стороной.

    США продолжают сотрудничество с Украиной в области обмена разведывательной информацией, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости». Он отметил, что американская сторона поддерживает Киев в рамках предоставления разведывательных данных. По словам Рубио, соответствующая работа между двумя странами ведется на постоянной основе. Политик особо подчеркнул, что передача сведений продолжается в текущем режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Он также отметил, что власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы на переговорах в Майами в ближайшие два дня.


    18 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО

    Зеленский пожаловался на нехватку ракет для ПВО Украины

    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны, и призвал западные страны помочь деньгами или боеприпасами.

    У Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны, рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает».

    По словам Зеленского, для ряда комплексов ПВО наблюдается дефицит определенных типов боеприпасов. Глава киевского режима отметил, что часть партнеров предоставляет лицензии, другие поставляют ракеты непосредственно, некоторые оказывают финансовую помощь, чтобы Украина могла закупать необходимые вооружения.

    Он подчеркнул, что Киев остро нуждается в дальнейшей поддержке от западных союзников для восполнения дефицита вооружений и защиты воздушного пространства страны. На фоне этого в Евросоюзе продолжаются обсуждения о возможности выделения Украине кредита за счет российских активов.

    Зеленский вновь обратился к зарубежным партнерам с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы или финансовую поддержку, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только Британия выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше 1 тыс. ракет для систем ПВО.

    Ранее ВС России уничтожили транспортную инфраструктуру для поставки западного вооружения на Украину, нанеся удар по мосту в Затоке в Одесской области.

    А в ноябре в МИД заявили, что по вине ПВО ВСУ было повреждено здание посольства Азербайджана в Киеве.

    19 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп подписал оборонный бюджет США с 400 млн долларов на оружие Киеву
    Трамп подписал оборонный бюджет США с 400 млн долларов на оружие Киеву
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал Закон о выделении средств на национальную оборону на 2026 финансовый год, который направит средства Военному министерству, программам национальной безопасности Министерства энергетики, Госдепартаменту, Министерству внутренней безопасности, разведывательному сообществу и другим исполнительным департаментам и агентствам.

    «Этот закон позволит Военному министерству реализовать программу «Мир через силу, защитить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить оборонно-промышленную базу, одновременно прекратив финансирование расточительных и радикальных программ, которые подрывают боевой дух мужчин и женщин в военной форме нашей страны», – сказано в сообщении Белого дома.

    17 декабря проект закона об оборонном бюджете одобрил конгресс США. В документе было указано 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Общая сумма оборонного бюджета превышает 900 млрд долларов и считается одной из масштабных за последнее время.

    Трамп указал на то, что новый закон кодирует и предыдущие усилия администрации по защите страны и ее граждан, в частности, ориентированные на развитие системы ПРО «Золотой купол».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    18 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области

    Герасимов: В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 18 населенных пунктов

    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Под контроль российских войск в Сумской области перешли 18 населенных пунктов, которые ранее использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    О переходе 18 населенных пунктов в Сумской области под контроль российских войск сообщил на брифинге для зарубежных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА «Новости». По его словам, эти территории ранее использовались ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    Герасимов подчеркнул, что формирования противника, проникшие в российскую территорию, были уничтожены, а их остатки вытеснены на Украину. Он также отметил, что группировка войск «Север» ведет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а освобождение города Волчанска и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области завершено.

    Начальник Генштаба уточнил, что одновременно продолжается операция по освобождению новых регионов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на семи участках фронта вглубь Сумской области и выходит на окраины Андреевки. В той же области самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ.

    Кризис на Украине развивается как прокси-война западных стран против России, что определяет военно-политическую обстановку, заявил ранее Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

    19 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость повышения боеспособности армии за счет внедрения новых видов стратегических вооружений.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны стали самыми боеспособными в мире, передает ТАСС.

    На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что развитие Вооруженных сил обеспечивает их превосходство пофактическим показателям, включая внедрение новых видов вооружения стратегического характера.

    Глава государства отметил: «Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных cил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных cил».

    В ходе подведения итогов года Путин заявил, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере беспилотников. Российская армия ведет наступление по всем направлениям фронта.

    18 декабря 2025, 21:58 • Новости дня
    Суд Турции решил выдать России казанскую экс-телеведущую по делу Frendex

    Суд Турции решил выдать России казанскую экс-телеведущую по делу о финансовой пирамиде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стамбульский суд постановил передать бывшую казанскую телеведущую Эльвиру Мадиярову России по делу о финансовой пирамиде, несмотря на протесты защиты.

    Решение об экстрадиции бывшей казанской телеведущей Эльвиры Мадияровой российским властям принял суд в Стамбуле, передает ТАСС. Адвокат Джандаш Гюрол сообщил, что это постановление будет оспорено, поскольку оно противоречит решению Верховного суда Турции, который ранее отменил аналогичное постановление.

    По его словам, в турецком праве существует возможность отказа в выдаче, если экстрадиция принесет несоразмерный вред обвиняемым или их семьям. Защита указывает, что Мадиярова с 2021 года проживает в Турции с мужем и двумя детьми, а доказательства ее вины неубедительны.

    Мадиярова была задержана в феврале 2025 года в Стамбуле с поддельными документами при попытке пересечь границу после прилета из Северного Кипра. Ее перевели в женскую тюрьму Бакыркей, а спустя месяц российский Минюст направил в Турцию официальный запрос на экстрадицию.

    Дело о мошенничестве в отношении Мадияровой и ее отца было возбуждено в октябре 2021 года. По данным МВД России, с мая 2020-го по август 2021 года члены организованной группы под видом выгодных инвестиций похитили средства более 300 граждан через платформу Frendex. Отец Мадияровой Табриз Ахтямов уже был экстрадирован из Турции. За последние два года арестовали еще шестерых фигурантов дела, четверо остаются в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее из ОАЭ депортировали в Россию сооснователя крупнейшей финансовой пирамиды «Финико».

    До этого стало известно, что трое жителей Татарстана обвиняются в мошенничестве на сумму более 1,1 млрд рублей у почти 2 тыс. пайщиков кооператива «Триумф-НК».

    В целом в 2025 году Банк России выявил рекордное число мошеннических проектов – более четырех тысяч, что на 20% больше, чем годом ранее.

    18 декабря 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков опроверг обсуждение вопроса С-400 на встрече Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали возврат С-400

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повестка переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом не включала вопрос российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что эта тема не обсуждалась лидерами двух стран, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало после публикации агентства Bloomberg о якобы прозвучавшем со стороны Эрдогана на встрече в Ашхабаде желании вернуть С-400 России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

    Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

    17 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    Эксперт: Поставленные Путиным перед армией задачи обеспечат безопасность России на десятилетия

    Политолог Журавлев: СВО стала не просто военной кампанией, а борьбой за суверенитет

    Эксперт: Поставленные Путиным перед армией задачи обеспечат безопасность России на десятилетия
    @ Бобылев Сергей/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    «СВО показала, что современная конфронтация требует новых подходов, методов и стратегий. Под это неизбежно нужна другая армия. Тысяча танков уже никого не спасает – нужны качественные новшества», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду президент Владимир Путин участвовал в расширенном заседании коллегии Минобороны, где обозначил ключевые задачи для военного ведомства.

    «Президент и участники спецоперации добились исторического результата: СВО стала не просто военной кампанией, а борьбой за суверенитет, который мы успешно отстояли. Мы в очередной раз отошли от края и, слава богу, что нам это удалось. Но по итогам спецоперации нам нужен мир, а не перемирие», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что президент заявил о готовности Москвы реализовывать цели СВО любыми способами, включая военные, если страны НАТО не захотят договариваться дипломатически. К этой же логике, по мнению эксперта, относятся и слова Путина о дальнейшем расширении буферной зоны безопасности.

    В качестве ключевых задач для Минобороны названы не только победа в СВО и создание буферной зоны, но и глубокая модернизация армии с учетом полученного опыта, усиление систем ПВО, РЭБ, БПЛА, стратегических ядерных сил, создание новой орбитальной группировки для разведки и связи, обновление ВМФ и развитие военно–технического сотрудничества с союзниками.

    Поставленные главой государства цели для военного ведомства, по оценке политолога, обеспечат безопасность страны на десятилетия вперед. «Нам нужно усовершенствовать армию в соответствии с новым опытом. СВО показала, что современная конфронтация требует новых подходов, методов и стратегий. Под это неизбежно нужна другая армия. Тысяча танков уже никого не спасает – нужны качественные новшества. А это совсем другая конфигурация войск», – пояснил Журавлев.

    «О том, что у России есть только два союзника – ее армия и флот, предположительно заявлял еще император Александр III. Если мы будем могущественными, это сыграет нам на пользу», – подчеркнул эксперт, комментируя тезис Путина о мощи армии как фундаменте мирного развития.

    Отдельно политолог выделил социальную составляющую. Слова президента о формировании всеобъемлющей системы поддержки военнослужащих говорят об осознании государством своей миссии перед участниками СВО. «Те, кто воют, всегда должны получать поддержку от государства и общества», – добавил Журавлев.

    Касаясь международной повестки, эксперт считает неслучайным, что Путин сомневается в адекватности нынешнего руководства стран НАТО и рассчитывает на нормализацию отношений с Европой при новом поколении политиков. «Чтобы появились новые де Голль и Брандт, нужно не только время и деньги, но и хорошее понимание мира, в котором живешь. А нынешние европейские лидеры ничего не хотят переосмыслять. После 1991 года они решили, что мир для них будет таким, как нравится им, а не таким, какой он есть в действительности», – пояснил спикер.

    По его словам, «нынешняя западная элита сильно идеологически заряжена и не думает даже о среднесрочных последствиях, поэтому с ней невозможно договариваться». Пока же, резюмирует он, единственный ответ на милитаристскую риторику ЕС – это дальнейшее усиление России.

    В среду президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Он заявил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – сказал Путин.

    Главным за время проведения специальной военной операции Путин назвал возвращение Россией статуса полного суверенитета. «Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной. Мы вернули себе этот статус, в том числе и в значительной степени с вашим участием, с участием Вооруженных Сил», – подчеркнул глава государства.

    Одним из приоритетов страны президент назвал расширение социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей, «для всех наших военнослужащих». Путин отметил усилия Минобороны совместно с государственным фондом «Защитники Отечества», «но здесь есть еще над чем работать».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых итогах коллегии.

    19 декабря 2025, 07:33 • Новости дня
    Глава генштаба Бельгии Вансин впечатлился российской военной техникой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе визита на восточный фланг НАТО начальник генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина обратил внимание на масштабы и результативность российского военного оборудования.

    «У России имеется много довольно эффективного оборудования, причем впечатляющие объемы», – сказал Вансина в интервью агентству Belga, передает ТАСС.

    Он добавил, что европейским армиям следует переосмыслить концепцию «достаточно хорошего» в системе вооружений.

    Странам Запада нужно больше обращать внимание на количество вооружения, а не только на внедрение современных технологий.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявлял, что в 2025 году Россия впервые за последние годы увеличила портфель контрактов на экспорт военной продукции, проведя демонстрации вооружений для представителей более 20 государств.

    До этого президент России Владимир Путин предлагал ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники.

