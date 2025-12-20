Турция усилила защиту от сбившихся с курса БПЛА

Эксперт: Поставленные Путиным перед армией задачи обеспечат безопасность России на десятилетия

Политолог Журавлев: СВО стала не просто военной кампанией, а борьбой за суверенитет

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент и участники спецоперации добились исторического результата: СВО стала не просто военной кампанией, а борьбой за суверенитет, который мы успешно отстояли. Мы в очередной раз отошли от края и, слава богу, что нам это удалось. Но по итогам спецоперации нам нужен мир, а не перемирие», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Он напомнил, что президент заявил о готовности Москвы реализовывать цели СВО любыми способами, включая военные, если страны НАТО не захотят договариваться дипломатически. К этой же логике, по мнению эксперта, относятся и слова Путина о дальнейшем расширении буферной зоны безопасности.

В качестве ключевых задач для Минобороны названы не только победа в СВО и создание буферной зоны, но и глубокая модернизация армии с учетом полученного опыта, усиление систем ПВО, РЭБ, БПЛА, стратегических ядерных сил, создание новой орбитальной группировки для разведки и связи, обновление ВМФ и развитие военно–технического сотрудничества с союзниками.

Поставленные главой государства цели для военного ведомства, по оценке политолога, обеспечат безопасность страны на десятилетия вперед. «Нам нужно усовершенствовать армию в соответствии с новым опытом. СВО показала, что современная конфронтация требует новых подходов, методов и стратегий. Под это неизбежно нужна другая армия. Тысяча танков уже никого не спасает – нужны качественные новшества. А это совсем другая конфигурация войск», – пояснил Журавлев.

«О том, что у России есть только два союзника – ее армия и флот, предположительно заявлял еще император Александр III. Если мы будем могущественными, это сыграет нам на пользу», – подчеркнул эксперт, комментируя тезис Путина о мощи армии как фундаменте мирного развития.

Отдельно политолог выделил социальную составляющую. Слова президента о формировании всеобъемлющей системы поддержки военнослужащих говорят об осознании государством своей миссии перед участниками СВО. «Те, кто воют, всегда должны получать поддержку от государства и общества», – добавил Журавлев.

Касаясь международной повестки, эксперт считает неслучайным, что Путин сомневается в адекватности нынешнего руководства стран НАТО и рассчитывает на нормализацию отношений с Европой при новом поколении политиков. «Чтобы появились новые де Голль и Брандт, нужно не только время и деньги, но и хорошее понимание мира, в котором живешь. А нынешние европейские лидеры ничего не хотят переосмыслять. После 1991 года они решили, что мир для них будет таким, как нравится им, а не таким, какой он есть в действительности», – пояснил спикер.

По его словам, «нынешняя западная элита сильно идеологически заряжена и не думает даже о среднесрочных последствиях, поэтому с ней невозможно договариваться». Пока же, резюмирует он, единственный ответ на милитаристскую риторику ЕС – это дальнейшее усиление России.

В среду президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Он заявил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – сказал Путин.

Главным за время проведения специальной военной операции Путин назвал возвращение Россией статуса полного суверенитета. «Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной. Мы вернули себе этот статус, в том числе и в значительной степени с вашим участием, с участием Вооруженных Сил», – подчеркнул глава государства.

Одним из приоритетов страны президент назвал расширение социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей, «для всех наших военнослужащих». Путин отметил усилия Минобороны совместно с государственным фондом «Защитники Отечества», «но здесь есть еще над чем работать».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых итогах коллегии.