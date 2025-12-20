В Тбилиси назвали «пропитанным ложью» отчет Еврокомиссии по «безвизу»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Очередная угроза. Можно только сожалеть, что в Брюсселе опустились так низко, так как отчет пропитан ложью», – заявил парламентарий телекомпании «Имеди».

«Нам угрожают за то, что мы приняли закон о прозрачности (иностранного финансирования). Можно вспомнить в истории Европы момент, когда она требовала отказаться от прозрачности?» – сказал он.

Также, по словам Георгия Сосиашвили, от Грузии требуют отказаться от защиты семейных ценностей, отозвав закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

По мнению депутата, критика Еврокомиссии – это «кислород для ее агентурной грузинской оппозиции, у которой уже не прощупывается пульс».

«Общественность Грузии удручена тем, как в Европе теряют свой авторитет», - отметил парламентарий.

На первом этапе Евросоюз планирует отменить «безвиз», действующий восемь лет, для обладателей дипломатических и служебных паспортов, а затем угроза может распространиться на всех граждан Грузии.

Ранее в Грузии отметили годовщину отказа от «шантажа европейской бюрократии».