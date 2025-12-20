Путин помог мальчику из Югры осуществить мечту и попасть в Национальный центр «Россия»

Президент России Владимир Путин снял шар-открытку с «Елки желаний», где была изложена мечта мальчика, сообщается в Telegram-канале «Национальный центр «Россия».

Мальчик посетил экспозиции «Путешествие по России» и «Книга сказок», где, по его словам, больше всего его поразила встреча с Бабой Ягой.

«Мне понравилась выставка «Книга сказок», я побывал в волшебном гнезде, понравились снеговики, санки. Больше всего запомнилась Баба Яга, я ее немного испугался. Мне было интересно узнать о сказках регионов», – рассказал Тимур.

Он также побывал в Пространстве Возможностей и встретился с председателем правления «Движения Первых», Героем России Артуром Орловым, где ему вручили брендированные подарки.

Тимур отметил, что ему особенно запомнилась беседа с президентом, разговор о Новом годе и экскурсия по Москве, где его прокатили на полицейской машине. По словам мальчика, это был «незабываемый день».

Желание Тимура попробовать себя в роли сотрудника исполнилось после того, как шар-открытку выбрал президент на «Елке желаний» 3 декабря. Вместе с мамой он прилетел в Москву, побывал в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, посетил Музей Госавтоинспекции и осмотрел патрульную технику.

Выставка «Книга сказок» будет работать до 1 марта. Организаторы рекомендуют следить за анонсами мероприятий.