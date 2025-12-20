В Находке ввели режим ЧС после аварии на теплотрассе

Авария произошла в районе кольцевой развязки рядом с ТЦ «Находка Мега» на участке, обслуживаемом котельной №1.6, уточнили в мэрии, передает ТАСС.
В результате происшествия без отопления остались более 50 многоквартирных домов и социальные объекты, отключение затронуло свыше 7 тыс. человек.
Для устранения последствий аварии привлечены все доступные ремонтные бригады «Примтеплоэнерго», организована дополнительная доставка труб с базы во Вольно-Надеждинске.
Глава города Тимур Магинский сообщил, что аварийные работы займут сутки, еще сутки потребуется на восстановление системы, прогрев и запуск котельной. В сообщении администрации уточняется, что днем температура воздуха положительная, но ночью ожидается похолодание до минус 10 градусов.
Для временного размещения пострадавших организованы пункты на базе гостиниц «Горизонт» в Находке и «Восток» во Врангеле, в первую очередь их откроют для семей с детьми, инвалидов и пожилых людей. Администрация организовала поквартирный обход для информирования граждан и сбора заявок на размещение.
Причиной аварии стало дорожно-транспортное происшествие, случившееся ночью 20 декабря. Прокуратура проводит проверку. По данным УМВД по Приморскому краю, 54-летний водитель МАЗ не справился с управлением, врезался в автомобиль Toyota Ist, после чего большегруз съехал с дороги и наехал на теплотрассу. Водитель МАЗа получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение, водитель Toyota не пострадал. Признаков опьянения у водителей не обнаружено.
В 2019 году авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды около 16 тыс. жителей Курска.