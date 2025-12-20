  • Новость часаДмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии

    Адвокат Бенхин: Долина может лишиться двух квартир в Дзинтари

    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Лариса Долина может потерять две квартиры в юрмальском районе Дзинтари в Латвии, заявил адвокат Александр Бенхин.

    У артистки есть две квартиры стоимостью примерно 95 млн рублей, но пользоваться ими она не может из-за санкций Евросоюза, пишет «Абзац».

    «Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость», – заявил Бенхин.

    Он добавил, что в Сейме Латвии обсуждают идею национализации имущества лиц, попавших под санкции, а при накоплении долгов за коммунальные услуги эксплуатирующая компания или муниципалитет могут подать в суд и взыскать имущество за неуплату.

    Адвокат пояснил, что напрямую платить нет возможности, а попытка оплатить долги за недвижимость через третьих лиц расценивается как уголовное преступление, то же самое касается и попыток продать или переоформить квартиры через посредников.

    Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации Бенхин назвал обращение в суд и попытку оспорить санкции. Однако для этого потребуется европейский адвокат с гонораром в десятки или сотни тысяч евро, а официально нанять такого специалиста Долина не может из-за ограничений, «а неофициально – это снова уголовное преступление».

    «Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы. И пока никаких шагов она не предпринимала», – сказал Бенхин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Лурье. Ранее Долина продала свою квартиру в Москве, но затем добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье по оспариванию сделки.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Долина владеет двумя квартирами в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция», расположенном в юрмальском районе Дзинтари. ЕС ввел санкции против Долиной.

    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В западных изданиях заявления российского президента Владимира Путина о Калининградской области вызвали множество активных дискуссий, их восприняли как предупреждение о возможной эскалации.

    Глава российского государства сделал предупреждение на тему Калининградской области, он пояснил, что любые попытки блокады российской территории приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на Daily Express.

    Конфликт в таком случае потенциально перерастет в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.

    Путин четко обозначил так называемые «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.

    Авторы публикации охарактеризовали заявления российского лидера как «пугающую угрозу Третьей мировой войной». Такие формулировки, по мнению издания, свидетельствуют о страхе западных государств перед возможной дальнейшей эскалацией ситуации.

    Британское издание Guardian писало, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», он указал на готовность России «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

    Немецкое издание Focus заявило, что Путин на «Итогах года» показал успешность страны.

    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары по мосту на трассе Одесса – Рени через Днестр нарушают логистику грузов из портов Измаила и затрудняют снабжение украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области, сказал газете военный эксперт Михаил Онуфриенко. Накануне Россия нанесла повторный удар по мосту на трассе Одесса – Рени.

    «По трассе Одесса – Рени через Днестр обеспечивалась логистика из портов Измаила. Эти грузы шли из Румынии и частично Молдавии. Речь идет о том, чтобы сделать доставку этих грузов крайне неудобной. Их можно будет доставлять обходными путями через, например, Румынию, но со значительными затруднениями, что неизбежно будет отражаться на ситуации на фронте», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Чтобы произошла полная изоляция фронта, Россия должна начать наносить удары по украинским мостам через Днепр, пояснил собеседник. Однако сейчас уже можно говорить о нарушении логистики украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области (включая подходы к Измаилу и дунайским портам).

    «Повторные удары по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 Одесса – Рени неизбежны, потому что мы бьем легкими боеприпасами, боевые части не превышают сотни килограмм. Опоры моста, который строился в советское время, ими не снесешь. Но здесь действует тот же фактор, который противник использовал при ударах по нашим мостам в Мариуполе, по Антоновскому мосту через Днепр и в других местах, когда в покрытии появлялось столько отверстий, что движение автотранспорта и поездов становилось невозможным», – пояснил собеседник.

    С учетом стоимости дронов типа «Герань» наносить удары по украинским мостам «можно хоть ежедневно, это элементарно и дешево». Раньше Россия не прибегала к этой тактике.

    «В конечном итоге у противника пропадает желание ремонтировать его. Конечно, нужно учитывать, что параллельно мосту возводятся понтонные переправы, но и они легко уничтожаются», – добавил спикер.

    В пятницу Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 «Одесса – Рени» через Днестр в селе Маяки Одесской области. Эта переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину – с Молдавией и Румынией. Как пишут украинские СМИ, удары также наносились баллистикой.

    Первый удар был нанесен в четверг и тоже с помощью «Герани». Как отмечали военкоры и блогеры, мосту были причинены незначительные повреждения, но движение было закрыто в обе стороны. Судя по видео, которые появились в украинских пабликах, после повторной атаки мост получил гораздо более существенные повреждения – в полотне появились сквозные дыры. Несущие конструкции уцелели, но сильно деформированы.

    По информации украинского издания «Страна», движение в пункты пропуска и в населенные пункты в западной части Одесской области пока не осуществляется, трасса Одесса – Рени закрыта для грузового транспорта. Также наблюдается перегрузка пункта пропуска «Могилев-Подольский – Отач» на границе с Молдавией в Винницкой области.

    Украинский топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин полагает, что обстрел моста может заблокировать 60% импорта топлива на Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина. А в случае полного уничтожения моста попасть в Измаил из «материковой» части Одесской области и обратно можно будет только через Румынию. При том, что 60% импорта топлива идет в Украину через дунайские порты.

    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .

    В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

    Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.

    Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.


    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна

    ФБР опубликовало снимки Клинтона с девушками из дела Эпштейна

    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков экс-президента США Билла Клинтона с девушками.

    В новой партии опубликованных документов появились снимки, где 42-й президент США сфотографирован в джакузи вместе с человеком, лицо которой скрыто, передает ТАСС.

    Кроме этого, опубликованы еще несколько фотографий Клинтона: на одном он предстает в национальном костюме рядом с Эпштейном, на другом – обнимает девушку вместе с Миком Джаггером, лидером The Rolling Stones.

    Также экс-президент позирует с девушкой в компании с покойным музыкантом Майклом Джексоном и музыкантом и актрисой Дайаной Росс, передает РИА «Новости».

    Среди опубликованных материалов есть кадры Клинтона вдвоем с девушками. На одной из них Клинтон сидит в кресле, обнимая девушку, чья рука обвита вокруг шеи экс-президента и лежит у него на плече. Другой опубликованный снимок показывает бывшего главу государства в худи с капюшоном, который прижимает к себе девушку. Во всех случаях лица предполагаемых жертв скрыты.

    При этом из снимков, сделанных во время обыска, следует, что в комнате видеонаблюдения таунхауса Эпштейна в Нью-Йорке располагался сатирический портрет Клинтона в синем платье Моники Левински, ставшем символом сексуального скандала. На портрете экс-президент был изображен во фривольной позе на стуле в Овальном кабинете, в красных туфлях и с ухмылкой, указывая пальцем на зрителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп в ноябре подписал закон о публикации так называемого досье Эпштейна. Демократы опубликовали несколько десятков фотографий с участием известных личностей, однако ни одна из этих групп снимков не указывала на причастность к преступлениям Эпштейна.

    Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.

    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    @ Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Индийские власти продолжают добиваться возвращения своих граждан, завербованных в российские вооруженные силы для участия в конфликте на Украине, заявил глава МИД Индии Кирти Вардхан Сингха.

    В конфликте на Украине на стороне России участвовали 202 гражданина Индии, удалось досрочно уволить 119 человек, сообщил министр, передает РБК со ссылкой на The Economic Times.

    Он отметил со ссылкой на российскую сторону, что 26 индийцев погибли, а семеро пропали без вести.

    Индийская сторона пытается досрочно уволить еще 50 индийских граждан, участвующих в боевых действиях на стороне России. Оказано содействие в репатриации останков 10 погибших граждан Индии, а также организована кремация двух погибших на территории России.

    Образцы ДНК родственников 18 индийцев, которые считаются погибшими или пропавшими без вести, были переданы российским властям для обеспечения идентификации личностей погибших.

    Напомним, в ноябре 2022 года президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации.

    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»

    Власти Ульяновска начали поиски автора сообщения Путину о жизни, «как в XIX веке»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ульяновска начали поиск автора обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке», сообщили в ульяновской администрации.

    Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе «люди живут, как в XIX веке», передает ТАСС.

    В администрации города заявили, что намерены выяснить, что именно подразумевал автор, и будут рады, если он сам выйдет на связь для «более детального обсуждения».

    В пресс-службе добавили, что история Симбирска в XIX веке была разноплановой. Представитель администрации напомнил, что жители города проявили мужество и героизм в годы военных кампаний 1812 года, а также во время русско-крымских противостояний середины и конца XIX века.

    Кроме того, чиновники подчеркнули, что в XIX веке город начал активно развиваться: появилась железнодорожная ветка до Москвы, благодаря чему получили развитие торговля и ремесла. Также в этот период были заложены основы для электрификации города и строительства первого водовода.

    Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года»  обратил внимание на сообщение жителей из Ульяновской области о том, что они живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил , что необходимо понять, о чем идет речь.

    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS

    Военкор Коц показал на видео состояние Антоновского моста после 150 ударов HIMARS

    @ kostnews

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры уцелевшего Антоновского моста, подвергшегося многочисленным ударам из американской высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал новые кадры состояния Антоновского моста после многочисленных обстрелов. Как отметил Коц в Telegram-канале, что американская система HIMARS нанесла порядка 150 прямых ударов по мосту.

    Коц уточнил, что видео было снято спустя несколько часов после отвода российских военных с западного берега Днепра. Несмотря на интенсивность обстрелов, мост не был полностью разрушен.

    «Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий в одну воронку. При этом несущие конструкции моста целы», – заявил Коц в своем материале.

    Журналист подчеркнул, что основные конструкции Антоновского моста сохранили свою целостность, хотя покрытие пострадало от многочисленных ударов. Видео, опубликованное военкором, демонстрирует крупные выбоины и повреждения дорожного полотна, однако опоры и несущие элементы моста чувствительных разрушений не получили.

    Ранее Россия нанесла повторный удар беспилотником по автомобильному мосту на трассе М-15 на Днестре в селе Маяки в Одесской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия отсекает Украину от выхода к Дунаю.

    Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в сообщении на сайте минюста США говорится о необходимости встать в очередь и ждать доступа к опубликованным «файлам Эпштейна».

    Захарова сопроводила сообщение в Telegram скриншотом с сайта Минюста США, где указано, что из-за большого числа запросов необходимо ждать своей очереди, чтобы посмотреть «файлы Эпштейна».

    В ироничной форме она сравнила ситуацию с очередями в СССР: «Я ребенок, выросший в очередях 80-х. За всем: за зубной пастой, за порошком, за обувью, за сахаром и солью. В очередях за квартирами и дачами нас не было, так никто не знал, «кто последний» и «где конец» – они были закольцованы».

    При этом Захарова отметила, что прежде считала, будто «про очереди я знает все». «Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть «файлы Эпштейна», – заявила Захарова.

    Она отметила, что среди «файлов Эпштейна», как сообщается, можно увидеть западных деятелей, публично пытавшихся наставлять Россию по вопросам демократии и прав человека. В «файлах Эпштейна» они запечатлены  «в интересных позах с не менее интересными партнёрами по отдыху».

    «Если отойду, я за Владимиром Соловьевым, а перед нами активная блондинка в Белом доме – она точно достоит до конца», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков экс-президента США Билла Клинтона с девушками.

    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России

    Рубио: США слышали опасения НАТО об угрозе со стороны России

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США в курсе обеспокоенности НАТО относительно якобы существующей угрозы со стороны России.

    «Мы слышали эти опасения от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Вашингтон рассматривает это как мощный «сдерживающих факторов против любых страхов или озабоченностей» союзников США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

    Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты

    Взрывы в Одесской области вынудили Украину и Молдавию искать новые транзитные маршруты

    @ informator_live

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты из-за закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени после взрывов в Одесской области Украины, сообщил украинский вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    «Идет координация с Республикой Молдова. Разрабатываем транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины», – приводит слова Кулебы ТАСС.

    По его словам, власти сосредоточены на обеспечении обходных маршрутов для транспорта в южных регионах страны. Кулеба отметил, что вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками уже начата проработка других возможных путей передвижения.

    Работа новых маршрутов будет охватывать пассажирские перевозки, грузовой транспорт и организацию транзитных потоков с выходом к пунктам пропуска на границе и по дунайскому направлению.

    Ранее воздушные удары привели к закрытию автомобильного моста в селе Маяки на трассе Одесса-Рени. Мост в Маяках как и мост в районе Затоки связывает Одессу с южной частью области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы наносили удары по мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Этот автомобильный и железнодорожный  путепровод является ключевой логистической линией, которая соединяет Одессу с Румынией. По этому маршруту осуществляются военные поставки от стран НАТО на Украину.

    Умер актер Анатолий Лобоцкий
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Актер театра и кино Анатолий Лобоцкий ушел из жизни на 67-м году после длительной болезни, сообщила его коллега Юлия Рутберг.

    Актер Анатолий Лобоцкий скончался в возрасте 66 лет, передает

    РИА «Новости». О его смерти сообщила народная артистка России Юлия Рутберг, которая подтвердила: «Да, это правда».

    По словам Рутберг, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Анатолий Лобоцкий был известным театральным и киноактером, заслуженным артистом России.

    Артист приобрел популярность благодаря ролям в фильмах и телесериалах, а также своим постановкам на сцене. Поклонники вспоминают Лобоцкого как разностороннего и яркого исполнителя, оставившего заметный след в российском искусстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 декабря на 90-м году жизнискончался актер и педагог Владимир Сулимов.

    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки, и отправил в подарок предпринимателю подарки к Новому году.

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, сообщается на сайте Кремля. Денис Максимов, хозяин пекарни, ранее обратился к президенту в ходе прямой линии и пообещал отправить главе государства свою продукцию.

    По информации пресс-службы президента, Максимов действительно передал Владимиру Путину хлеб, пирожки и другую свежую выпечку, произведенную в его пекарне. Сам президент попробовал лакомства вместе с чаем и отметил, что они ему понравились.

    Глава государства поздравил предпринимателя с наступающим Новым годом и отправил ему корзину с новогодними угощениями.

    Ранее владелец пекарни Денис Максимов задавал вопрос президенту России Владимиру Путину о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года.

    Президент России попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

