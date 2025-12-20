Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»

Tекст: Антон Антонов

Захарова сопроводила сообщение в Telegram скриншотом с сайта Минюста США, где указано, что из-за большого числа запросов необходимо ждать своей очереди, чтобы посмотреть «файлы Эпштейна».

В ироничной форме она сравнила ситуацию с очередями в СССР: «Я ребенок, выросший в очередях 80-х. За всем: за зубной пастой, за порошком, за обувью, за сахаром и солью. В очередях за квартирами и дачами нас не было, так никто не знал, «кто последний» и «где конец» – они были закольцованы».

При этом Захарова отметила, что прежде считала, будто «про очереди я знает все». «Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть «файлы Эпштейна», – заявила Захарова.

Она отметила, что среди «файлов Эпштейна», как сообщается, можно увидеть западных деятелей, публично пытавшихся наставлять Россию по вопросам демократии и прав человека. В «файлах Эпштейна» они запечатлены «в интересных позах с не менее интересными партнёрами по отдыху».

«Если отойду, я за Владимиром Соловьевым, а перед нами активная блондинка в Белом доме – она точно достоит до конца», – заявила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков экс-президента США Билла Клинтона с девушками.

