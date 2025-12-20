Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна

ФБР опубликовало снимки Клинтона с девушками из дела Эпштейна

Tекст: Антон Антонов

В новой партии опубликованных документов появились снимки, где 42-й президент США сфотографирован в джакузи вместе с человеком, лицо которой скрыто, передает ТАСС.

Кроме этого, опубликованы еще несколько фотографий Клинтона: на одном он предстает в национальном костюме рядом с Эпштейном, на другом – обнимает девушку вместе с Миком Джаггером, лидером The Rolling Stones.

Также экс-президент позирует с девушкой в компании с покойным музыкантом Майклом Джексоном и музыкантом и актрисой Дайаной Росс, передает РИА «Новости».

Среди опубликованных материалов есть кадры Клинтона вдвоем с девушками. На одной из них Клинтон сидит в кресле, обнимая девушку, чья рука обвита вокруг шеи экс-президента и лежит у него на плече. Другой опубликованный снимок показывает бывшего главу государства в худи с капюшоном, который прижимает к себе девушку. Во всех случаях лица предполагаемых жертв скрыты.

При этом из снимков, сделанных во время обыска, следует, что в комнате видеонаблюдения таунхауса Эпштейна в Нью-Йорке располагался сатирический портрет Клинтона в синем платье Моники Левински, ставшем символом сексуального скандала. На портрете экс-президент был изображен во фривольной позе на стуле в Овальном кабинете, в красных туфлях и с ухмылкой, указывая пальцем на зрителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп в ноябре подписал закон о публикации так называемого досье Эпштейна. Демократы опубликовали несколько десятков фотографий с участием известных личностей, однако ни одна из этих групп снимков не указывала на причастность к преступлениям Эпштейна.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.

