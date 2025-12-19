  • Новость часаДмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине
    19 декабря 2025, 23:58 • Новости дня

    Кабмин разрешил Минобороны прекратить военные соглашения со странами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России официально позволило Минобороны прекратить ряд соглашений с европейскими странами, включая Германию и Польшу, следует из соответствующего документа.

    Правительство разрешило Министерству обороны России прекратить действия международных договоров, заключенных с министерствами обороны стран Запада. В их числе соглашения с Германией, Польшей и Норвегией, заключенные в Москве в 1993 и 1995 годах, передает ТАСС.

    Прекращаются соглашения о двустороннем сотрудничестве с Болгарией, Румынией, Данией, Великобританией и Северной Ирландией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией и Чехией, подписанные в разные годы с 1992 по 2002 год.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Ежемесячный индекс иллюстрирует динамику отношений тех или иных правительств из списка недружественных стран к России. Сменился лидер рейтинга. Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    18 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждался возможный переход к экспроприации российских активов с целью финансирования Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении некоего «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

    Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

    Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.


    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    19 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии подготовило законопроект, который расширяет полномочия федеральной разведывательной службы страны (BND), пишут СМИ.

    Об этом сообщили телеканалы телерадиокомпании WDR, NDR и газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документ ведомства, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала ARD, к которому принадлежат WDR и NDR, Новый пакет мер предусматривает, что BND теперь сможет не только собирать и анализировать информацию, но и действовать оперативно, в том числе проводить диверсии за рубежом и осуществлять кибератаки против военных объектов других стран.

    В частности, как говорится в сообщении, агентам BND могут разрешить совершать за границей определенные уголовно наказуемые действия, если это необходимо для выполнения их задач. Пример из законопроекта – вскрытие автомобиля для изъятия документов или, в особых случаях, вербовка в качестве информаторов лиц с 16 лет.

    Кроме того, немецкие разведчики смогут устанавливать оборудование для отслеживания на вражеские системы вооружений или выводить их из строя, что может затрагивать, например, ракетные комплексы или ядерные центрифуги, которые могут быть предназначены для экспорта в Иран. Новые полномочия также включают право сбивать беспилотники над объектами BND, запрашивать у производителей и автосервисов информацию о транспортных средствах, применять ПО для распознавания лиц и тайно проникать в жилые помещения для установки шпионских программ.

    «В рамках национальной особой ситуации федеральная разведывательная служба вправе осуществлять действия на основе оперативных дополнительных полномочий, если надлежащую полицейскую или военную помощь невозможно получить своевременно либо если мера должна быть проведена на территории иностранного государства», – приводится цитата из законопроекта.

    Выдача подобных полномочий станет возможна только после одобрения новой структуры – национального совета по безопасности и последующего утверждения парламентом, если Германия официально объявит о наступлении особой ситуации в сфере безопасности, связанной с «систематической угрозой».

    В прошлом году Федеральная разведывательная служба Германии (BND) столкнулась с серьезной проблемой нехватки сотрудников.

    18 декабря 2025, 05:45 • Новости дня
    В бундестаге вспыхнула перепалка из-за замороженных российских активов
    В бундестаге вспыхнула перепалка из-за замороженных российских активов
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе обсуждения судьбы замороженных российских активов в бундестаге разгорелся жесткий спор между представителями правящей коалиции и оппозиционной «Альтернативы для Германии».

    Дискуссия о судьбе замороженных российских активов вызвала напряженную обстановку в бундестаге. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своем намерении лично добиваться в Брюсселе того, чтобы эти активы были переданы Украине в качестве поддержки.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил с резкой критикой, назвав планы Мерца «агрессивными» и подчеркнув, что «следуя девизу «чужими деньгами легко управлять», канцлер незаконно реализует свой «агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине», передает РИА «Новости».

    Крупалла подверг сомнению возможность победы Киева, а также обвинил Мерца в чрезмерных финансовых обязательствах перед Украиной, подчеркнув сумму задолженности в 70 млрд евро по военной и гуманитарной поддержке. Он также упомянул 11,5 млрд евро из нового бюджета ФРГ и выплаты беженцам с Украины в размере 6 млрд евро ежегодно.

    В ответ на критику Крупаллы представитель партии ХСС Александр Хоффманн обвинил того в продвижении интересов США и выразил обеспокоенность судьбой немецких налогоплательщиков, упрекнув Крупаллу в регулярных поездках в США и спросив, ставил ли тот интересы налогоплательщиков выше предложений США по замороженным активам.

    Обсуждение перешло в громкую перепалку: Хоффманн перебивал оппонента, а председательствующий Омид Нурипур вынужден был вмешаться и напомнить о регламенте.

    Крупалла, возмущенный нападками, заявил, что не сидит «на скамье подсудимых» и немецким налогоплательщикам в любом случае придется оплачивать возможные неудачные решения. По его словам, АдГ «никогда не согласится» с такой позицией.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    19 декабря 2025, 10:43 • Новости дня
    Нападение украинки на посла России в Польше расследовано

    СК завершил расследование по нападению украинки на посла России в Польше

    Нападение украинки на посла России в Польше расследовано
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России завершил расследование по делу о нападении гражданки Украины Ирины Земляны (в списке террористов и экстремистов России) на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая 2022 года.

    По данным следствия, 9 мая 2022 года Земляна, руководствуясь политической и идеологической неприязнью, плеснула жидкостью красного цвета в лицо и на одежду российского дипломата, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Земляна публично распространила заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил России. Украинка объявлена в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    В 2022 году СК России возбудил уголовное дело по факту нападения украинки Ирины Земляны на посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая.

    Напомним, в 2022 году посла России в День Победы облили красной краской. В этот момент Андреев возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Сам дипломат пояснил, что серьезно не пострадал.

    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о личном участии в продвижении решения о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, поскольку они позволят в течение двух лет финансировать боевые действия.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе одобрения решения Европейского союза об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти средства необходимы Евросоюзу, поскольку «они позволят в течение двух лет финансировать войну» на Украине.

    Мерц отметил, что будет лично участвовать в переговорах и лоббировать это решение среди европейских лидеров. Он также добавил, что шансы на то, что в декабре ЕС утвердит соответствующую инициативу, оцениваются им как «50 на 50».

    Ранее Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб.

    Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    19 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    Рар: Кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз

    Политолог Рар: Кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз

    Рар: Кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Предоставление Киеву займа ЕС создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза. Но у Европы пока нет инструментов для реализации идеи «репарационного кредита» за счет российских активов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее ЕС в ходе саммита не смог согласовать использование замороженных российских активов в интересах Украины.

    «В вопросе выдачи «репарационного кредита» Киеву верх одержали принципы права, не политики. Позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поддерживали Польша, Франция, прибалтийские и скандинавские страны. Но они не смогли переломить сопротивление Бельгии и ряд других государств, которые видели слишком большие риски в конфискации активов», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «При этом, лидеры ЕС не сдались и пошли на решение, аналогичное которому принималось в Европе только во время ковида. Они согласовали кредит Киеву, создавая таким образом общую задолженность. С одной стороны, это еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза. С другой, европейские лидеры продемонстрировали, что для них нет более важной цели, чем помочь Украине», – указал он.

    Собеседник также напомнил о решении ЕС отложить подписание соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР. «Это связано с теми вопросами, которые всегда стояли в Европе на повестке дня. Франция и многие другие страны боятся ослабить своих аграриев и сельское хозяйство, пустив на европейские рынки дешевые продукты из Латинской Америки», – пояснил он.

    «Попытка руководства ЕС заручиться союзом со странами Южной Америки, чтобы спастись от давления США и Китая, не увенчались успехом. Евросоюзу придется идти на болезненные уступки. Мы видим, как развивающиеся страны приобретают в торговле более сильные позиции», – заключил он.

    Напомним, лидеры стран Евросоюза в первый день саммита Евросовета в Брюсселе не смогли прийти к решению о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Итоговое коммюнике после 16 часов обсуждений вообще не упоминает эту тему, начинаясь сразу со второй главы, посвященной палестино-израильскому конфликту.

    Вместе с тем, Евросовет согласовал беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе облигаций ЕС, выпущенных на рынках капитала и обеспеченных бюджетом Евросоюза. Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    В окончательном соглашении о займе будет указано, что Украина вернет деньги только в случае получения репараций от России. До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС сохраняет за собой право использовать эти средства для погашения кредита. Разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства 16 из 27 стран ЕС, где проживает более 55% населения Евросоюза, пишет Bloomberg.

    «Наша поддержка Украины гарантирована», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был менее оптимистичен. «Конечно, некоторым не понравилось это решение. Но политика – это не эмоциональная работа. Рациональность возобладала», – сказал он.

    Де Вевер уже второй раз добивается отклонения идеи «репарационного кредита» Киеву под российские активы. На предыдущем саммите в октябре он сорвал аналогичную инициативу, пишет Politico. Для Брюсселя ставки в этой ситуации крайне высоки. Основная часть обсуждаемых средств находится в депозитарии бельгийской компании Euroclear.

    Де Вевер настаивает, чтобы в обмен на поддержку плана страны объединения дали финансовые гарантии для защиты бельгийской стороны на случай ответных решений Москвы. Однако европейские лидеры так и не смогли пообещать Брюсселю сколько-нибудь весомые инструменты поддержки. В целом, против «репарационного кредита» за счет российских средств выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Болгария.

    Также в ходе саммита отдельная группа стран во главе с Бельгией и Италией тайно планировала возродить свой предпочтительный план «Б»: помочь Украине за счет совместного долга ЕС. «Это оказалось наиболее реалистичным и практичным решением», – пояснил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), назвал итоги первого дня саммита «смертельным ударом» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Мерца.

    «Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, и потерпели неудачу. «Альтернативы нет», говорили они. Видимо, есть. Весь мир только что увидел, как вы провалились в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», – отметил он.

    По его словам, отмена идеи ЕС о незаконном использовании российских международных резервов для финансирования Украины станет «большой победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear».

    Издание Euroactiv отметило, что первый день саммита «завершился нереализованными амбициями, публичным проигрышем» и «унизительным политическим поражением» фон дер Ляйен и Мерца. «Произошедшее выявило пределы политического влияния главы ЕК и риски чрезмерного продвижения юридически ненадежной и политически спорной идеи», – указывается в статье.

    Издание Financial Times также считает саммит ударом по фон дер Ляйен и Мерцу. «Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», – приводит газета слова одного из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

    Тем не менее, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. «Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», – сказал он. Участники будут вынуждены продолжить саммит в пятницу.

    Известно, что Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать находящиеся в Германии активы Банка России для поддержки Украины.

    Отметим, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА «Новости».

    В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей. В заявлении отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    20 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основная часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро ляжет на Германию, крупнейшего донора бюджета Евросоюза, сообщает газета Bild.

    Источники в правительстве ФРГ сообщили Bild, что Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС для Украины, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что Еврокомиссия планирует занять 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии сообщества. Кредит будет обеспечен с использованием «запаса прочности» бюджета ЕС – средств, которые государства уже пообещали Евросоюзу, но пока не выплачены.

    Источник Bild уточнил, что Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю расходов по кредиту для Украины. Формально национальные бюджеты сразу не пострадают, однако в любой момент ЕС может потребовать эти средства для покрытия обязательств и выплаты процентов.

    По данным Bild, Венгрия, Чехия и Словакия добились того, чтобы их взносы не использовались для финансирования кредита Украине. Поэтому основная нагрузка ляжет на крупнейшие экономики, где лидерство по объему взноса удерживает Германия с 27 миллиардами евро в 2024 году.

    Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.

    Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    19 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Лавров назвал хамством критику ЕС контактов Индии и Китая с Россией

    Лавров осудил европейских лидеров за возмущение контактами Китая и Индии с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес ряда европейских руководителей, которые публично осуждают диалог Китая и Индии с Россией.

    Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты заявил, что страны, которые руководствуются своими национальными интересами и следуют нормам Устава ООН во внешней политике, «пользуются уважением», в отличие от тех, кто соблюдает указания Запада по изоляции России, передает ТАСС.

    «Те нынешние лидеры, так называемые, в Евросоюзе, которые публично заявляют, почему Китай общается с Россией или почему Индия общается с Россией – это хамство, это невоспитанные люди», – отметил Лавров.

    Он добавил, что западные попытки ограничить международные связи России проходят вопреки уважению к суверенитету и самостоятельности принимаемых решений другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров выразил признательность египетским коллегам за объективную позицию по ситуации на Украине.

    Напомним, накануне министр прибыл в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта конференция станет первым мероприятием такого уровня.

    19 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Британия отказалась в одиночку экспроприировать российские активы

    FT: Британия решила не экспроприировать активы России

    Tекст: Антон Антонов

    Кабинет министров Великобритании заявил об отказе от экспроприации российских замороженных активов, если на такой шаг не пойдут другие страны, пишет Financial Times.

    Власти Британии подчеркнули, что не будут «действовать без международных партнеров», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Представитель правительства уточнил, что Лондон продолжит тесное взаимодействие с G7 и Евросоюзом по вопросу финансирования Украины.

    Ранее обсуждалась возможность выделения украинской стороне 8 млрд фунтов (10,6 млрд долларов) за счет российских активов, однако эти меры не были реализованы после провала саммита ЕС. По информации FT, Британия решила ускорить предоставление Украине кредитных гарантий по линии Всемирного банка на 2 млрд долларов уже в 2026 году для покрытия «экстренных» финансовых нужд страны. Королевство сохраняет обязательство ежегодно направлять 3 млрд фунтов (4 млрд долларов) на военную поддержку Украины до 2030 года, отмечает FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    20 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    Россия перестала считать Швейцарию нейтральным посредником по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Сергей Гармонин сообщил, что Швейцария в вопросе Украины больше не рассматривается как нейтральная страна, учитывая ее участие в антироссийских санкциях.

    Россия больше не считает Швейцарию нейтральным посредником в переговорах по Украине, заявил посол России в в этой стране Сергей Гармонин, передает РИА «Новости».

    По его словам, Швейцария стала проводить полностью проукраинскую линию, что лишает её прежнего преимущества нейтральной стороны.

    Он уточнил, что если политика швейцарских властей изменится, тогда можно будет рассматривать эту страну как площадку для переговоров, но пока такой перспективы не видно. Гармонин также добавил, что Швейцария, хотя и не является членом Евросоюза или НАТО, все же поддержала почти все европейские санкции против России с февраля 2022 года.

    В 2024 году швейцарские военные участвовали в 20 международных учениях за пределами страны и четырех внутри страны, и все эти маневры были организованы при участии стран НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президентов России и США изначально планировали провести в Женеве, но организаторы выбрали другую площадку из-за потери Швейцарией нейтрального статуса.

    По этой же причине Швейцарию не стали рассматривать как место для второго раунда переговоров между Россией и Украиной.

    Еще в феврале посол Гармонин заявил, что Москве не требуется посредничество Швейцарии по вопросу конфликта на Украине до смены антироссийской политики Берна.

    19 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Handelsblatt: Саммит ЕС подорвал авторитет Мерца в Европе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщили СМИ.

    Как пишет Handelsblatt, Мерц накануне встречи активно выступал за изъятие замороженных российских активов в пользу Киева и скорейшее заключение торговой сделки с государствами объединения МЕРКОСУР. Однако лидерам ЕС не удалось достичь договоренностей по этим двум вопросам.

    Вместо экспроприации российских активов было принято решение предоставить очередную помощь Украине через коллективные долговые заимствования ЕС, тогда как вопрос соглашения с МЕРКОСУР перенесен на январь. Еще до саммита Мерц предупреждал, что отсутствие сделки приведет к ее «гибели», а отсутствие консенсуса по активам России – к «концу Европы».

    По итогам саммита, по мнению издания, несмотря на общую положительную подачу результатов, Мерц потерял часть авторитета. В публикации прямо говорится: «Тем не менее авторитету Мерца после саммита нанесен ущерб. Его ультиматумы были, очевидно, проигнорированы. А по финансированию Украины остается много открытых вопросов».

    По оценке журналистов, доступ к замороженным российским активам по-прежнему затруднен, и консенсус по возврату кредитов остается неясным. Решение этого вопроса лидеры ЕС вновь отложили на неопределенный срок.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что финансовый пакет поддержки Киева объемом 90 млрд евро будет предоставлен в виде беспроцентного займа, при этом деньги станут доступны не позднее второй половины января.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву.

    Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

    18 декабря 2025, 10:49 • Новости дня
    Британского наемника в ДНР приговорили к 13 годам строгого режима

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ДНР вынесли обвинительный приговор 30-летнему британцу Уильяму Дэвису, воевавшему в рядах украинского интернационального легиона, он попал в плен зимой 2024 года.

    Верховный суд ДНР признал Дэвиса виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте», передает ТАСС.

    Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

    Суд установил, что в августе 2024 года Дэвис прибыл в город Тернополь, заключил договор с интернациональным легионом обороны Украины, прошел подготовку и был направлен на линию фронта. В зимний период 2024 года Дэвис был взят в плен.

    Ранее сам Дэвис заявлял, что его 12 сослуживцев в Донбассе сбежали после получения преступных приказов командования ВСУ.

    18 декабря 2025, 14:06 • Новости дня
    Европейские фермеры пригнали тысячи тракторов на улицы Брюсселя

    Фермеры попытались трактором прорвать оборону полиции в Брюсселе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе фермеры попытались на тракторе въехать в Евроквартал, где проходил саммит ЕС, но полиция пресекла попытку.

    Протестующие фермеры в Брюсселе попытались на тракторе прорваться через полицейские заграждения, выдвинутые вдоль дороги в Евроквартал, где проходит саммит ЕС. Им удалось лишь незначительно сдвинуть блоки с колючей проволокой, а сами стражи порядка отошли за баррикады, передает ТАСС.

    В ответ полиция применила слезоточивый газ и использовала водомет, чтобы не дать трактору продвинуться дальше по направлению к Еврокварталу. Всего на улицы Брюсселя европейские фермеры пригнали тысячи тракторов в знак протеста против сокращения расходов на сельское хозяйство и против будущего соглашения о свободной торговле с Латинской Америкой.

    В бельгийских соцсетях появилась информация о других, менее масштабных, столкновениях между полицией и протестующими вокруг Евроквартала. Большинство фермеров, участвующих в протестах, вели себя спокойно и не проявляли агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Франция предложила отложить голосование по торговому соглашению между Евросоюзом и МЕРКОСУР, настаивая на гарантиях для европейских фермеров.

    Напомним, что на 20 декабря запланировано финальное подписание сделки в Бразилии. Переговоры по соглашению велись более 25 лет. Соглашение предусматривает создание единого рынка с участием Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, затрагивая более 722 млн человек.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, чем крупнейшая сделка между Евросоюзом и странами Латинской Америки может помочь России.

    17 декабря 2025, 21:53 • Новости дня
    Польша решила начать производство противопехотных мин

    Reuters: Польша решила начать выпуск противопехотных мин

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Польши планируют запустить производство противопехотных мин впервые с конца холодной войны и рассматривают возможность их экспорта на Украину в 2026 году, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, Польша впервые после окончания холодной войны приняла решение начать производство противопехотных мин, сообщает РИА «Новости».

    Мины планируется размещать вдоль восточной границы страны, а также рассматривать возможность их экспорта на Украину. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

    По словам Залевского, эти мины войдут в программу оборонительных мер «Восточный щит», реализуемую на границе с Россией и Белоруссией. Он подчеркнул, что Варшава заинтересована в быстром производстве мин и их большом количестве для защиты границ.

    Гендиректор польской оборонной компании Belma Ярослав Закшевский сообщил, что Минобороны пока не делало конкретных заказов, но их мощности к 2026 году позволят выпускать до 1,2 млн мин различных типов ежегодно, включая противопехотные мины. Сейчас предприятие производит примерно 100 тыс. мин в год. В Belma оценивают возможную потребность Польши до шести млн мин.

    Вопрос об экспорте мин на Украину будет зависеть от объемов производства, заверил Залевский, однако отметил, что поставки Киеву – безусловный приоритет для польских властей. Закшевский также допустил, что любые сверхплановые объемы могут быть экспортированы союзникам в регионе.

    Начало промышленного выпуска противопехотных мин в Польше запланировано на период после расторжения страной Оттавской конвенции, что может произойти уже 20 февраля 2026 года. Кабинет министров Польши подчеркивает, что развитие оборонной инфраструктуры на восточном фланге НАТО должно стать ответом на «угрозы» со стороны Белоруссии и России.

    Ранее сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин.

