В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»

Власти Ульяновска начали поиски автора сообщения Путину о жизни, «как в XIX веке»

Tекст: Вера Басилая

Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе «люди живут, как в XIX веке», передает ТАСС.

В администрации города заявили, что намерены выяснить, что именно подразумевал автор, и будут рады, если он сам выйдет на связь для «более детального обсуждения».

В пресс-службе добавили, что история Симбирска в XIX веке была разноплановой. Представитель администрации напомнил, что жители города проявили мужество и героизм в годы военных кампаний 1812 года, а также во время русско-крымских противостояний середины и конца XIX века.

Кроме того, чиновники подчеркнули, что в XIX веке город начал активно развиваться: появилась железнодорожная ветка до Москвы, благодаря чему получили развитие торговля и ремесла. Также в этот период были заложены основы для электрификации города и строительства первого водовода.

Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года» обратил внимание на сообщение жителей из Ульяновской области о том, что они живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил , что необходимо понять, о чем идет речь.