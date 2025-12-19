Госсекретарь США Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову, сообщает РИА «Новости». В ходе встречи с журналистами Рубио ответил на вопрос, касающийся российско-американских отношений, и решил лично обратиться к своему российскому коллеге.

«Если он смотрит – с Рождеством, Сергей!» – заявил Рубио, отметив, что обращение адресовано именно министру иностранных дел России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что решение по урегулированию ситуации на Украине должны принимать Москва и Киев, а не Вашингтон.

До этого Сергей Лавров и Марко Рубио подтвердили решимость реализовывать договоренности, достигнутые между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Стороны договорились продолжать телефонные контакты для лучшего понимания позиций и поиска дальнейших шагов.