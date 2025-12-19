Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщили телеканалы телерадиокомпании WDR, NDR и газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документ ведомства, передает РИА «Новости».

По информации телеканала ARD, к которому принадлежат WDR и NDR, Новый пакет мер предусматривает, что BND теперь сможет не только собирать и анализировать информацию, но и действовать оперативно, в том числе проводить диверсии за рубежом и осуществлять кибератаки против военных объектов других стран.

В частности, как говорится в сообщении, агентам BND могут разрешить совершать за границей определенные уголовно наказуемые действия, если это необходимо для выполнения их задач. Пример из законопроекта – вскрытие автомобиля для изъятия документов или, в особых случаях, вербовка в качестве информаторов лиц с 16 лет.

Кроме того, немецкие разведчики смогут устанавливать оборудование для отслеживания на вражеские системы вооружений или выводить их из строя, что может затрагивать, например, ракетные комплексы или ядерные центрифуги, которые могут быть предназначены для экспорта в Иран. Новые полномочия также включают право сбивать беспилотники над объектами BND, запрашивать у производителей и автосервисов информацию о транспортных средствах, применять ПО для распознавания лиц и тайно проникать в жилые помещения для установки шпионских программ.

«В рамках национальной особой ситуации федеральная разведывательная служба вправе осуществлять действия на основе оперативных дополнительных полномочий, если надлежащую полицейскую или военную помощь невозможно получить своевременно либо если мера должна быть проведена на территории иностранного государства», – приводится цитата из законопроекта.

Выдача подобных полномочий станет возможна только после одобрения новой структуры – национального совета по безопасности и последующего утверждения парламентом, если Германия официально объявит о наступлении особой ситуации в сфере безопасности, связанной с «систематической угрозой».

В прошлом году Федеральная разведывательная служба Германии (BND) столкнулась с серьезной проблемой нехватки сотрудников.