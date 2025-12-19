К Путину на «Итогах года» поступило 3,05 млн обращений

Tекст: Тимур Шайдуллин

Штаб Народного фронта принял порядка 3 млн 50 тыс. обращений россиян к президенту к моменту завершения программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Они поступали до самого конца прямой линии и большой пресс-конференции, и количество сообщений превзошло аналогичные показатели последних пяти лет, уступив абсолютному рекорду лишь 200 тыс., пишет ТАСС.

В 2024 году поступило около 2,5 млн обращений, в 2023 году число обращений было чуть более 2,8 млн, а в 2021 году не дошло до 2,3 млн. Абсолютным рекордом остается 2015 год с более чем 3 млн 250 тыс. обращений. Колл-центр программы работал круглосуточно на протяжении 16 дней, начиная с 15:00 4 декабря.

Штаб базировался в центральном офисе Народного фронта и принимал обращения граждан в круглосуточном режиме вплоть до завершения прямой линии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

К эфиру поступило более 2,5 млн обращений, которые министерства уже начали обрабатывать. Искусственный интеллект GigaChat от «Сбера» помогает справляться с этим объемом данных.

Основные темы касались социальной политики, поддержки участников СВО, экономических и жилищных вопросов. Сбор обращений начался 4 декабря, к работе привлекли операторов-ветеранов спецоперации на Украине и волонтеров Народного фронта.