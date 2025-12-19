Киркоров: Ванга спасла мне жизнь и предсказала брак с Пугачевой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Народный артист РФ Филипп Киркоров поделился своей историей в выпуске «Натальной карты». Он рассказал, что является двоюродным племянником провидицы Ванги. В детстве, серьезно заболев, Киркоров был доставлен матерью к Ванге, которая провела обряд, дала лечебные травы и заверила, что через двое-трое суток болезнь пройдет.

Певец пояснил: «Она там что-то пошаманила, травку дала и сказала, что через два-три дня пройдет. И действительно так случилось». По признанию исполнителя, в тот момент он чувствовал себя на грани жизни и смерти.

Кроме этого, Ванга предсказала, что Киркоров женится в 27 лет, а ключевые женщины в его жизни будут носить имена, начинающиеся на букву «А». Филипп подтвердил: «Так и произошло – Алла, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко, Алла-Виктория (дочь)».

Провидица также уточнила, что будущая супруга станет первой женщиной, которую Киркоров увидит, когда придет в себя после болезни. После выздоровления Киркоров впервые увидел выступление Аллы Пугачевой, исполнившей песню «Арлекино» на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии в 1975 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Филипп Киркоров заявил о готовности приютить Ларису Долину после потери ею квартиры в Хамовниках.

Днем ранее служба безопасности Украины объявила Киркорова в розыск. Народный артист РФ в ответ отметил, что СБУ пытается создать информационный повод с его помощью.