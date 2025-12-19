Свердловский Минздрав пообещал вернуть льготные лекарства участнику прямой линии

Tекст: Ольга Иванова

Житель Краснотурьинска, пожаловавшийся президенту на прямой линии на отсутствие льготных лекарств в местных поликлиниках, в ближайшее время получит необходимый препарат, сообщает «Интерфакс». Об этом заявила вице-губернатор Свердловской области и глава регионального Минздрава Татьяна Савинова через пресс-службу областного Департамента информационной политики.

По словам Савиновой, пациенту выписывали лекарства в июле, августе и октябре 2025 года – последний раз препарат был выдан на два месяца. Она добавила, что жителя Краснотурьинска пригласили в поликлинику, где ему снова выпишут необходимые медикаменты, и пообещала продолжить его обеспечение льготными лекарственными средствами.

Вице-губернатор уточнила, что мужчина поступил в больницу в начале лета, выписанные препараты он начал получать после выписки, а сейчас нужное лекарство уже есть в наличии в аптеках региона.

Напомним, во время прямой линии житель рассказал Владимиру Путину: «В городе Краснотурьинск прекратилась выдача льготных лекарств, положенных гражданам после перенесенных заболеваний и операций. Это происходит с ноября. Поликлиники города объясняют, что закончилось финансирование».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подчеркнул важность сохранения фиксированных цен на льготные лекарства даже в частных аптеках.