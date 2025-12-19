Эксперт: Президент показал четкое видение будущего России

Политолог Асафов: Путин формирует образ будущего на столетия вперед

Tекст: Евгений Поздняков

«Формат «Итогов года» президентом давно превратился в способ поддержания высокого уровня доверия между главой государства и обществом. Любой желающий мог убедиться, что Владимир Путин отлично разбирается во всех государственных вопросах, понимает их с поразительной точностью и четкостью», – сказал политолог Александр Асафов.

«Самое главное – президент на деле показывает, что в прямом диалоге с ним не существует запретных тем. Даже самые сложные проблемы он готов обсуждать с гражданами, что наглядно демонстрирует высокую степень внимания Путина к повседневным запросам каждого россиянина», – акцентирует собеседник.

«В рамках программы наиболее отчетливо звучала важная тема: в центре общественной жизни и государственной политики сегодня находится семья, ее развитие и пополнение. В этом нет ничего удивительного, ведь речь идет о важном институте традиционных ценностей, от которого зависит и улучшение демографической ситуации в стране», – поясняет эксперт.

«Не меньше внимания президент уделил проблемам безопасности России. На фоне продолжающейся спецоперации это тоже крайне значимая тема. При этом глава государства также подчеркнул важность поддержки наших бойцов, воюющих в зоне СВО. Россия гордится своими защитниками», – добавляет он.

«Еще одна интересная деталь – это особое отношение Путина к будущему нашей страны. Не случайно во время трансляции он продиктовал письмо потомкам.

Для того чтобы развиваться, модернизироваться, мы должны понимать конечную цель пути, а для этого важно сформировать образ того государства, к которому стремимся, который мы намерены воплотить в жизнь», – говорит собеседник.

«Президент демонстрирует гражданам слаженный образ этого будущего – яркий, светлый, полный надежд. Это сигнал даже не на десятилетия, а на столетия вперед. И мы, граждане России, принимаем нарисованную президентом картину и активно трудимся ради ее реализации», – завершил Асафов.

Напомним, в Москве завершилась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным. В рамках нее президент ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов, так и от простых граждан.

Одной из наиболее запомнившихся тем стало рассуждение президента о том, что бы он положил в «капсулу времени». Глава государства, в частности, решил остановиться на послании, текст которого он продиктовал в прямом эфире.

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда: нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте – мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас.

Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно и у нас многое получилось.

Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – процитировал послание президента потомкам официальный сайт Кремля.