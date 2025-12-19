Минфин увеличил минимальную цену водки в России с 1 января 2026 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Согласно опубликованному приказу Минфина на официальном портале правовой информации, с 1 января 2026 года минимальная розничная цена водки в России составит 409 рублей за 0,5 литра, передает ТАСС. Ранее она составляла 349 рублей.

Для бренди минимальная розничная цена будет повышена с 472 до 605 рублей за 0,5 литра, для коньяка – с 651 рубля до 755 рублей за тот же объем.

В документе также сказано, что минимальная отпускная цена на водку для производителей составит 337 рублей за 0,5 литра, а оптовая – 351 рубль. Для бренди отпускная цена будет на уровне 457 рублей, оптовая – 463 рубля, для коньяка отпускная цена установлена на отметке 546 рублей, оптовая – 577 рублей за 0,5 литра.

Указанные положения приказа Минфина вступают в силу с 1 января 2026 года и будут действовать по 31 декабря 2031 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, производство водки в России за январь-ноябрь 2025 года снизилось на 5,5% и составило 69,5 млн декалитров.

Эксперт Дмитрий Трепольский в октябре прогнозировал рост стоимости водки и коньяка из-за увеличения акцизов и производственных издержек, что приведет к подорожанию бутылки минимум на 30 рублей.

До этого Роскачество признало водку наиболее безопасным продуктом в России.