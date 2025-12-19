В НЦ «Россия» прошло первое заседание Экспертного совета по градостроительству

Tекст: Валерия Городецкая

Новый орган создан для разработки принципов архитектурно-визуального кода, который должен отражать культурный суверенитет и национальную идентичность, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В ходе встречи были определены председатель, коллегия и экспертные группы, а также сформулированы стратегические задачи.

Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич в своем выступлении напомнил слова Владимира Путина о значении архитектурного наследия. «Архитектурное наследие – это не только наша память, но и ключевой ресурс для духовного и экономического развития», – сказал он. Жарич подчеркнул, что укрепление культурной идентичности через качественную городскую среду требует системного совершенствования законодательства в этой сфере. По его мнению, формирование гармоничной архитектурной среды – вопрос стратегического значения для страны.

Секретарь Совета Андрей Мелентьев представил двухуровневую систему управления: коллегия станет постоянно действующим органом, а экспертные группы займутся конкретными проектами. В состав коллегии вошли представители федеральных и региональных органов власти, эксперты Национального центра «Россия», а также специалисты профильных общественных организаций. Руководителем совета избран ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский, который отметил, что архитектура отражает смысл эпохи, а Россия должна оставить будущим поколениям свой яркий архитектурный облик.

Исполнительный директор «Клуба инвесторов Москвы» Владислав Преображенский сообщил, что первым шагом работы совета станет формулировка набора универсальных смыслов для дальнейшей визуализации архитектурного кода страны. Он считает, что этот код может быть впервые опробован в новых регионах России, которые сейчас активно развиваются и застраиваются. Следующим этапом станет подготовка законопроекта, закрепляющего единый архитектурный код.

Участники заседания подчеркнули, что многообразие архитектуры России связано с ее многонациональным составом и историей. Александра Кузьмина из правительства Московской области указала на необходимость сохранения и осмысления этого разнообразия при формировании объединяющих символов. Эксперты из Башкортостана и Краснодарского края отметили, что новый код должен учитывать региональный колорит, поддерживать локальную идентичность и задавать высокие стандарты качества.

Профессор Андрей Чернихов подчеркнул историческую уникальность российского зодчества, отмечая, что архитектура страны всегда синтезировала восточные, западные и местные традиции, создавая самостоятельные направления. По его словам, опыт стилистической эклектики, авангарда и конструктивизма, а также архитектуры советского периода сделал российские города выразительными символами эпохи.

В заседании приняли участие представители Государственной Думы, Минстроя России, ДОМ.РФ, МАРХИ, ВШЭ, а также профильные профессиональные и экспертные сообщества. Итоги обсуждения легли в основу плана работы Экспертного совета на 2026 год. Деятельность этого органа будет строиться на постоянном открытом диалоге, с учетом исторической преемственности и современных вызовов для укрепления гражданской идентичности через архитектуру.