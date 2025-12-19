Кадыров счел честью упоминание Путиным его семьи как примера семейных ценностей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает для себя и всей своей семьи большой честью и особой гордостью, что президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» привел их в пример многодетной крепкой семьи.

В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что для всех членов его семьи это высокая оценка не только их жизненного пути, но и народных традиционных ценностей, лежащих в основе мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа.

«Спасибо, Владимир Владимирович! Будем и дальше держать планку на высоком уровне!» – отметил Кадыров в публикации. Кадыров также акцентировал, что эти слова считаются признанием неизменности традиций и их важной роли в современном обществе Чечни.

По словам Кадырова, упоминание семьи президентом страны стимулирует поддерживать заданную планку во всех сферах общественной жизни и укреплять семейные устои в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал хорошей существующую на Кавказе традицию ранних браков и предложил брать с жителей региона пример.

Президент отметил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. Путин также заявил, что вопрос продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений.