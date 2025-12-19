Путин похвалил слова Героя России о готовности «добивать гадину» на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

По словам главы государства, Очир-Горяев, командир штурмовой роты, выразил готовность российских бойцов идти дальше после зверств ВСУ. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия-24».

Путин отметил, что во время личной встречи в Кремле 17 декабря попросил Очир-Горяева рассказать об обстановке в Северске.

Президент подчеркнул: «Вот Наран сейчас говорил о том, как вэсэушники обращаются с гражданским населением… Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки чешутся. Да, Наран? Так сказал? Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину». Понимаете? Когда они увидели, что с людьми, с гражданским населением. Там и бабушек расстреливали, и коптерами убивали и так далее. Он поскромничал, стесняется человек, в такой аудитории, наверное, в первый раз находится, а мне это все рассказывал», – подчеркнул глава государства.

Ранее дочь Героя России Очир-Горяева отметила, что ее отец добровольцем отправился на СВО сразу после мобилизации в 2022 году, проявив честность и скромность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев рассказал президенту России о взятии Северска.

Путин отметил, что Очир-Горяев начинал простым водителем, а сейчас командует штурмовой ротой из более чем 80 человек.