Путин рассказал о жизни в кремлевской квартире

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что в настоящее время проживает в президентской квартире в Кремле, передает ТАСС.

Путин уточнил, что апартаменты в Сенатском дворце Кремля были обустроены еще при президенте Борисе Ельцине. По его словам, с того времени в квартире не проводилось существенных изменений или ремонтных работ: «Все, что там сделано, это было еще прежним руководителем, при Ельцине. И с тех пор там ничего не изменилось».

Он допустил, что со времени ельцинской реконструкции могли быть заменены отдельные предметы мебели, например стулья, однако капитального ремонта в помещении не проводили.

Путин подчеркнул, что в этой квартире бывали и его близкие.

«Я там живу сегодня. Это правда, так сложились обстоятельства», – заявил президент, отвечая на вопрос журналиста о своем месте проживания, сообщает РИА «Новости».

Путин рассказал, что кремлевская квартира становится уютнее, когда в ней бывают его близкие, передает ТАСС. «Уют создается прежде всего людьми, и когда у меня там нечасто, но появляются мои близкие, тогда там и уютно», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос россиянина о бытовых условиях своей резиденции.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».



