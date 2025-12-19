  • Новость часаДмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    19 декабря 2025, 16:08 • Новости дня

    Россиянина Звягинцева обвинили в шпионаже в пользу Ирана в Израиле

    Россиянина Звягинцева обвинили в шпионаже в пользу Ирана в Израиле
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломаты из российского посольства добиваются консульского доступа к гражданину РФ Виталию Звягинцеву, которого подозревают в якобы шпионаже и арестовали в Израиле.

    Российское посольство в Израиле обратилось с официальным запросом о предоставлении консульского доступа к задержанному гражданину РФ Виталию Звягинцеву, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве сообщили, что работают над выяснением всех деталей инцидента и держат ситуацию под контролем. По информации посольства, напрямую от самого задержанного или его родственников никаких обращений не поступало.

    Об аресте россиянина ранее рассказали в израильской службе безопасности ШАБАК и министерстве обороны. По их данным, Звягинцева задержали в начале декабря по подозрению в шпионаже на Иран. Сообщается, что тридцатилетний Звягинцев работал в Израиле и с октября 2025 года начал контактировать с оператором иранской разведки, который называл себя «Роман» и утверждал, что проживает в России.

    В материалах ШАБАК говорится, что, действуя по указаниям куратора, россиянин выполнял задания, связанные со съемкой объектов инфраструктуры и судов в израильских портах. За выполненную работу Звягинцев получал оплату в цифровых валютах. В пятницу прокуратура Израиля официально выдвинула ему обвинения в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская разведка проникла на сверхсекретный военный объект в Израиле. За прошлый год израильская служба безопасности «Шабак» задержала от 20 до 30 иранских агентов.

    19 декабря 2025, 22:11 • Новости дня
    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

    Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    Комментарии (6)
    20 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины испугались появления квадрокоптера с российским флагом в Киеве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

    По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

    После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

    Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

    «С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

    Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 22:01 • Новости дня
    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Стиль Владимира Путина – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы. Поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Он разъяснил, какие сигналы в рамках беседы с журналистами и гражданами в эфире программы «Итоги года» президент передал элитам, и разъяснил смысл послания главы государства потомкам.

    «Послание президента Владимира Путина для капсулы времени, озвученное на «Итогах года», можно считать своего рода примером социальной архитектуры будущего России. Стиль российского лидера – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «В рамках этой концепции Путин создает будущее нашей страны, что называется, «с колес». Глава государства мыслит и действует не только по заранее сформированным конструктам, но и творчески. Именно поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости», – напомнил аналитик.

    «Кроме того, в ходе общения на «Итогах года» президент направил фундаментальные сигналы внутрироссийским элитам: придерживаться стратегии на победу России, невзирая на все сложности, а также ориентироваться на проверенные кадры, ветеранов СВО, участников проекта «Время героев», – указал спикер.

    «Еще одно принципиально важное послание Путина – ориентация на будущее, на молодое поколение, тех, кто будет управлять страной через несколько десятилетий. Обращу внимание на специфику прямого общения президента России с общественностью: он выступает не просто руководителем государства, а, что называется, близким человеком для каждого из сограждан», – резюмировал эксперт.

    Президент Путин в ходе «Итогов года» сформулировал послание для капсулы времени, адресованное потомкам. «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте», – предложил президент вариант текста.

    «Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим», – продолжил президент.

    «Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – подытожил глава государства.

    В целом в рамках уже традиционного формата общения с журналистами и гражданами глава государства рассказал об актуальном состоянии российской экономики, успехах в зоне СВО, социальной политике государства и отношениях с Западом. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какие вопросы оказались в центре внимания главы государства и россиян.

    Комментарии (1)
    19 декабря 2025, 21:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил доверительное общение Путина с военными

    Эксперт Кнутов: Путин рассказывает о ситуации на фронте как профессиональный военный

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент России четко представляя себе обстановку в зоне боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявления Владимира Путина, сделанные во время общения с журналистами и жителями страны в прямом эфире. Успехи на фронте эксперт связал не только с грамотными действиями военных, но и с перестройкой оборонной промышленности.

    «Президент, как Верховный главнокомандующий, напрямую общается с командирами подразделений и получает от них информацию о ходе боевых действий. Более того, Владимир Путин приглашает в Кремль отличившихся военнослужащих и лично интересуется обстановкой на фронте», – заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Важно и то, что президент рассказывает о ситуации как профессиональный военный, четко и ясно представляя себе обстановку. Поэтому закономерно, что на «Итоги года» был приглашен участник боевых действий, Герой России», – добавил он.

    Кнутов также особо отметил кадровый проект программы «Время героев». «Эти люди, как говорится, взглянули смерти в лицо. Они по-другому воспринимают жизнь и ценности, которые нужно защищать. Поэтому неудивительно, что им отдается преимущество – они действительно готовы и дальше служить Родине, и президент особо доверяет им», – добавил он.

    По оценкам эксперта, уже сейчас стратегическая инициатива российской армии непосредственно влияет на общую ситуацию в мире. «Все больше европейцев осознают, что не смогут нанести России стратегическое поражение. Чем быстрее будет освобожден весь Донбасс, тем скорее можно будет говорить о нормализации отношений с Западом на равных условиях», – считает Кнутов.

    Он отметил сдвиги в настроениях Евросоюза. «Антироссийская риторика теряет монолитность. Антивоенную позицию Венгрии разделяет Словакия, а в ряде вопросов – и Чехия. О начале перелома говорит и то, что ряд стран не поддерживают экспроприацию российских активов», – полагает аналитик.

    По мнению Кнутова, послание Путина будущим поколениям излагает особую миссию России в мире. «Президент сказал о нравственных ориентирах, к чему должно стремиться человечество. Если исходить из того, что через 200 лет наши главные ценности сохранятся, то у России есть особая миссия», – заявил эксперт.

    При этом нынешние успехи на фронте эксперт связал не только с грамотными действиями военных, но и с перестройкой оборонной  промышленности. «Россия превосходит противника по количеству БПЛА. Мы широко используем беспилотники с элементами искусственного интеллекта, а целый ряд предприятий освоил их выпуск», – сказал Кнутов.

    По его мнению, озвученная в ходе «Итогов года» проблема с нехваткой тяжелых беспилотников будет решена. Главной сложностью он назвал обеспечение связи. «Украина использует для этого спутниковый интернет Starlink. У нас пока нет достаточной космической группировки для широкополосного спутникового интернета, но такая программа есть, и мы ее создадим», – прогнозирует эксперт.

    В пятницу состоялись «Итоги года» с президентом Путиным. Разговор продлился 4,5 часа и стал самым продолжительным за все время существования формата. Глава государства ответил на вопросы журналистов и жителей страны. На вопрос ведущих о ситуации на фронте президент предложил высказаться командиру штурмовой группы, принимавшей участие во взятии Северска, Герою России Нарану Очир-Горяеву. Путин отметил, что командир начинал простым водителем.

    Президент добавил, что «в целом сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских Вооруженных Сил». «Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям. Противник отходит», – сказал глава государства.

    Также Путин назвал Россию безусловным лидером по количеству дронов. «Да, не хватает тяжелых, таких как «Баба-яга» у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный», – сказал президент.

    На вопрос о том, как сегодня реализуется кадровая программа «Время героев», Путин сказал, что государство должно сделать все для того, чтобы для вернувшиеся с фронта бойцы могли реализовать себя на гражданке, особенно те, «кто хотят, имеют потенциал, имеют образование, опыт или готовы его получать».

    В заключении Путин надиктовал по просьбе ведущих послание для капсулы времени будущим поколениям россиян. «Если в ваших руках сейчас наше послание – это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось», – сказал глава государства.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 22:45 • Новости дня
    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений

    Политолог Мартынов: Поколение 90-х, которое называли «потерянным», встало на защиту страны

    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Многие участники СВО – это поколение 1990-х и . Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Тема «потерянного поколения» и вечного спора отцов и детей была поднята в ходе программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы склонны клеить ярлыки на целые поколения, но мы ответственны за своих детей. Если что-то пошло не так в какой-то момент, то в первую очередь это не поколение потерялось, а взрослые не смогли их должным образом воспитать», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Сегодня, подчеркивает политолог, Россия противостоит практически всему коллективному Западу. «Принимая эти вызовы, то самое поколение 90-х, на которое наклеили ярлык «потерянное», встало на защиту страны. Многие участники СВО – это поколение 90-х. Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, Путин верит в нашу молодежь», – заявил Мартынов.

    По его мнению, не только «дети 90-х» но и «нулевых» в условиях спецоперации показали себя настоящими героями. Молодые участники СВО, студенты, карьеристы и даже футбольные хулиганы – части поколения с общей системой ценностей. «В том-то и особенность молодежи, что среди них, в отличие от взрослых, нет раскола в понимании базовых принципов. Это все те же молодые люди. Когда возникает такой вызов, как СВО, они вместе решают сложнейшие задачи, стоящие перед страной», – добавил он.

    В пятницу в эфир вышла передача «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в течение четырех с половиной часов.

    Президент не согласился с тем, что поколение 1990-х было потеряно для страны. «Это вечная проблема – отцов и детей, и известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда, всегда, из поколения в поколение, одно и то же: «при нас», «мы вот тогда», «а вот сейчас не то»… Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда», – сказал Путин.

    Президент отметил, что среди 700 тыс. военных в зоне СВО много молодых людей, «в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве».

    Присутствовавший в зале командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев подтвердил, что «дети 90-х – это основной костяк сейчас, они герои, на них можно равняться».

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 08:55 • Новости дня
    МАГАТЭ потребовало у Ирана открыть доступ к ядерным объектам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегерану необходимо открыть доступ к своим ядерным объектам для МАГАТЭ, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

    На территории страны расположены не только три ключевых объекта по переработке, конверсии и обогащению урана, но и множество других важных площадок и исследовательских центров, заявил Гросси, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ядерная программа Ирана отличается масштабностью, наличием научных разработок и планами по расширению, в частности, с участием России в строительстве новых атомных электростанций.

    Он также напомнил о действии ДНЯО и соглашения о гарантиях, обязывающих Тегеран обеспечивать инспекторам агентства доступ ко всем объектам своей ядерной инфраструктуры.

    Эти требования сохраняют свою силу, несмотря на противоположные заявления США относительно уничтожения иранских объектов.

    В начале декабря Гросси сообщал, что специалистов МАГАТЭ не допускают к ряду ключевых ядерных объектов Ирана, получивших повреждения после июньских ударов.

    Комментарии (5)
    20 декабря 2025, 10:38 • Новости дня
    Герой России Очир-Горяев объявил о готовности возвращения на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дочь Героя России Нарана Очир-Горяева сообщила, что он вернется на СВО сразу после соответствующего распоряжения командования, отметив его преданность боевым товарищам.

    Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, готов вернуться на СВО, как только получит соответствующее распоряжение от руководства, передает РИА «Новости». Его дочь Виктория сообщила агентству, что отец не собирается оставлять свою команду. По её словам, Очир-Горяев «человек чести» и обязанность перед бойцами для него на первом месте.

    Она добавила, что после завершения СВО её отец намерен выйти на пенсию, сосредоточиться на здоровье и уделять больше времени внукам. Очир-Горяев занимает должность командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

    Напомним, в пятницу на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» Очир-Горяев рассказал президенту о взятии Северска.

    В беседе с главой государства он отметил, что большинство воюющих на СВО сегодня составляют те, кто родился в 1990-х, а их героизм и стойкость признает командование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дочь Героя России сообщила, что ее отец отправился добровольцем на СВО сразу после объявления мобилизации в 2022 году.


    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    В Челябинске подсудимый бросил в судью бетонные шарики

    В Челябинске завели дело после нападения подсудимого на судью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Челябинске подсудимый на заседании бросил в судью пять бетонных шариков, возбуждено уголовное дело, сообщило СК России.

    В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента на судебном заседании, когда подсудимый бросил в судью пять бетонных шариков, сообщает РИА «Новости». Следствие уточняет, что мужчина был доставлен из СИЗО-1 в Центральный районный суд, где, не получив удовлетворения своего ходатайства, угрожал судье и бросил в его сторону приготовленные ранее предметы.

    В региональном СУСК пояснили, что речь идет о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 296 УК – это угроза убийством или причинением вреда судье в связи с рассмотрением дела. Пресс-служба ведомства подчеркнула: «Следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц».

    В ГУФСИН по Челябинской области добавили, что перед этапированием подсудимого провели обыск, и запрещенных предметов у него обнаружено не было. Сопровождение и охрана обвиняемого после доставки до суда уголовно-исполнительной системой не осуществлялись.

    В пресс-службе УФССП уточнили, что подсудимый был доставлен конвойной службой, и досмотр проводили исключительно сотрудники конвоя. Судебных приставов для обеспечения порядка на процесс судья не вызывал, нареканий к охране со стороны суда не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники полиции задержали мужчину, скрывшегося после избрания меры пресечения судом Воронежа.

    А в конце октября неизвестные совершили нападение на конвой ФСИН в Казани, после чего заключенный скрылся, а в городе объявили план «Перехват».

    Комментарии (2)
    20 декабря 2025, 16:17 • Новости дня
    СК рассказал о ходе расследования массового отравления в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе массового отравления в пансионате Видного были госпитализированы более сорока человек, трое скончались, СК России ведет расследование уголовного дела по данному факту.

    В Московской области ведутся следственные действия по уголовному делу о массовом отравлении в пансионате для престарелых города Видное, сообщает СК России. В учреждении на момент происшествия находились 73 человека, из которых более 40 были доставлены в медицинские учреждения с отравлением различной степени тяжести. Трое из них скончались.

    Следователи и криминалисты регионального управления провели осмотр пансионата, изъяли соответствующую документацию, продукты питания и посуду для анализа. Представители Роспотребнадзора взяли дополнительные пробы пищи, которые направлены на экспертизу.

    По уголовному делу проводятся допросы руководства пансионата и постояльцев, устанавливаются причины и условия, которые могли привести к трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отравление в доме престарелых города Видное произошло накануне. Тогда сообщалось о 15 пострадавших.

    Ранее в подмосковном Климовске 11-летний ребенок был госпитализирован с признаками отравления из-за запаха от ремонта пола в соседней квартире.

    А 23 ноября несколько несовершеннолетних участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве оказались в больнице с симптомами пищевого отравления.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    Карасин призвал к жесткому международному суду над хозяевами «Миротворца»

    Сенатор Карасин: Владельцы «Миротворца» достойны жесткого суда на международном уровне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.

    Владельцев украинского сайта «Миротворец» необходимо привлечь к суровой ответственности на международном уровне, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает ТАСС. Сенатор отметил, что этот ресурс является экстремистским, и подобные действия не должны оставаться безнаказанными.

    Карасин не исключает, что владельцы портала будут пытаться уйти от ответственности, меняя свое местоположение или документы, однако уверен: подобные действия будут квалифицированы как международно наказуемые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных 25 российских детей в возрасте от трёх до девяти лет.

    До этого знаменитые российские футболисты, в том числе Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов, оказались в этой базе за участие в «Матче Героев» с военнослужащими.

    Напомним, ранее сообщалось, что суд в Донецке будет рассматривать дела ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.


    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Названа стоимость проведения выборов на Украине

    Замглавы ЦИК Украины Дубовик озвучил расходы на все виды выборов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведение всех видов выборов на Украине требует около 20 млрд гривен, что эквивалентно 472 млн долларов, сообщили в ЦИК страны.

    Проведение выборов в США оценивается в 20 млрд гривен, что эквивалентно примерно 472 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ЦИК страны Сергея Дубовика в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, это расходы на все три вида выборов, местные органы самоуправления.

    Напомним, что президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве отказались проводить новые выборы, ссылаясь на невозможность их проведения до окончания действия военного положения.

    Президент Владимир Путин ранее напомнил, что Украина забывает о решении своего же Конституционного суда, принятое еще в мае 2014 года, согласно которому срок полномочий главы государства продлен быть не может. Как отметил российский лидер, это означает, что полномочия Зеленского истекли вместе с его легитимностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил , что настал подходящий момент для проведения выборов в Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в тот же день выразил готовность провести выборы в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность хода голосования.

    19 декабря президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» сказал , что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.

    Центральная избирательная комиссия готова организовать голосование для украинских граждан на территории России, если будет принято соответствующее решение, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 11:00 • Новости дня
    Посол Палестины сообщил о гибели 400 человек за время перемирия с Израилем

    Посол Палестины в РФ: За время перемирия с Израилем погибло более 400 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более четырех сотен палестинцев погибли за время действующего перемирия с Израилем, при этом число раненых превышает восемь сотен, сообщил посол Палестины в РФ.

    Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил в интервью ТАСС, что с момента объявления перемирия с Израилем погибло более 400 палестинцев. По его словам, это происходит «несмотря на объявленное перемирие и прекращение огня».

    Раненых при этом, вдвое больше, чем жертв. Дипломат отметил, что ситуация на местах остается сложной в связи с продолжающимися потерями среди гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее движение ХАМАС сообщило о гибели примерно 400 человек из-за нарушений перемирия Израилем. Палестинское движение отметило, что 95% жертв при обострении ситуации в Газе составляют мирные жители.

    Причем в октябре сообщалось, что после возобновления боевых действий число погибших в результате авиаударов превысило 90 человек.

    Россия из-за постоянных нарушений перемирия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Газе как альтернативу американскому варианту.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 15:04 • Новости дня
    Лавров предложил странам Африки открывать посольства в Москве

    Лавров анонсировал открытие 15 российских торгпредств в странах Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров предложил странам Африки, не имеющие посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия, также он анонсировал открытие к концу 2026 года открытие 15 торгпредств России в странах Африки.

    Россия предлагает африканским странам, которые еще не открыли свои посольства в Москве, рассмотреть возможности создания таких диппредставительств, передает ТАСС . Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с этой инициативой на пленарной конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире, отметив, что Москва окажет всестороннюю поддержку в этом вопросе.

    Глава российского МИД сообщил, что в этом году посольства России начали работу в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, а в ближайшем будущем предполагается их открытие в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах.

    Лавров также сообщил, что Россия и страны Африки подготовят новый стратегический документ к третьему саммиту, запланированному на 2026 год. «Уверен, что к запланированному на следующий год третьему саммиту нам удастся подготовить новый стратегический документ, всецело соответствует требованиям следующих этапов наших отношений», - заявил министр.

    Министр отметил рост числа межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству: сейчас их 19, а в ближайшее время будет создано еще 13. Лавров поручил африканским партнерам перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость.

    Еще одним направлением развития сотрудничества, по словам Лаврова, станет расширение сети российских торговых представительств на африканском континенте. Планируется, что уже к концу 2026 года такие торгпредства будут работать в 15 странах Африки, и эта работа будет продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров зачитал приветственное слово Владимира Путина на открытии конференции в Каире.

    Также Министр провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Российская сторона выразила благодарность Египту за объективный подход к вопросу Украины и заявила о развитии сотрудничества в сфере туризма.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 12:54 • Новости дня
    Более 8,5 млн школьников прошли занятия курса «Россия – мои горизонты»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новом учебном году профориентационный курс «Россия – мои горизонты» привлек внимание миллионов школьников России и получил обновленную версию с региональным компонентом.

    По итогам первого полугодия 2025/26 учебного года курс «Россия – мои горизонты» охватил более 8,5 млн учеников 6–11 классов по всей стране. Фонд Гуманитарных Проектов, федеральный оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее», в партнерстве с Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России через современные форматы познакомили ребят с востребованными профессиями в легкой промышленности, судостроении, пищевой промышленности, космической и энергетической отраслях и другими.

    За первое полугодие учащиеся прошли 16 внеурочных занятий, включая профориентационные, практико-ориентированные и отраслевые, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Отраслевые занятия, подготовленные Фондом Гуманитарных Проектов совместно с Обществом «Знание», включают в том числе 25 уникальных просветительских видеороликов, адаптированных под разные возрастные категории. На занятиях участники курса познакомились с ведущими компаниями и предприятиями страны.

    Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил: «Курс «Россия – мои горизонты» – это живой, востребованный проект, который помогает миллионам школьников по всей стране осознанно выбрать свой профессиональный путь». Он подчеркнул, что развитие курса и включение регионального компонента укрепляет связь образования и будущего каждого школьника.

    На платформе «Билет в будущее» за первое полугодие было скачано 3 миллиона сценариев занятий, а наибольшей популярностью пользовались профориентационные занятия «Открой свое будущее» и «Познаю себя». Особое внимание уделялось отраслевым занятиям, адаптированным под регионы, что дало возможность школьникам познакомиться с рынком труда своего края.

    Внедрение регионального компонента позволило регионам России замещать занятия курса темами, актуальными для местной экономики. Например, школьники из Луганской Народной Республики участвовали в занятиях, полностью адаптированных под ключевые отрасли региона, а такие регионы как Камчатский край, Дагестан, Свердловская область и другие сделали акцент на собственных экономических специализациях.

    Очно в рамках курса прошло множество мероприятий: профориентационный форум во Владивостоке объединил более 150 тыс. участников из 62 регионов, а в открытых встречах с отраслевыми экспертами участвовали около 4 тыс. школьников в различных регионах страны. Регионы-лидеры по количеству очных заявок – Московская область, Москва, Краснодарский край, Петербург, Челябинская, Омская, Самарская и Новосибирская области.

    В 2025 году курс «Россия – мои горизонты» был включен в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и получил статус Электронного образовательного ресурса, подтверждающий его соответствие государственным стандартам качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Национальном центре «Россия» стартовала серия тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России».

    А до этого Минсельхоз и общество «Знание» запустили специальные ролики о достижениях России в аграрной отрасли.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Химках
    Американист объяснил «чрезмерную редактуру» в файлах Эпштейна
    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
    Зеленский заявил, что соглашения по Украине может не быть
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Умер актер Анатолий Лобоцкий