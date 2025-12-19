Путин призвал бороться с рекламой оккультных и магических услуг

Tекст: Дарья Григоренко

Поводом для обсуждения стал вопрос журналистки телеканала «Спас», которая поблагодарила главу государства за признание сатанизма экстремистским движением, но отметила, что публичная сфера по-прежнему наполнена рекламой магических и оккультных услуг. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия-24».

Путин согласился с тем, что оккультизм, различные магические ритуалы и деятельность колдунов наносят гражданам серьезный ущерб. Президент подчеркнул: «Сатанизм, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее – бред просто. Вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то тёмный угол в прямом и переносном смысле этого слова, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому. С этим надо бороться».

Глава государства пообещал, что надзорные органы будут следить за нарушениями в этой сфере, особенно в отношении рекламы подобных услуг. По мнению Путина, любые попытки «ввести людей в заблуждение» с помощью магии и оккультных ритуалов недопустимы.

«С этим надо бороться, надо только это делать аккуратно с тем, чтобы не нарушать права человека», – пояснил российский лидер.

Напомним, в сентябре Росфинмониторинг официально добавил Международное движение сатанизма в государственный список террористических и экстремистских организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России признал экстремистской деятельность «Международного движения сатанизма» и запретил организацию на территории страны. Руководитель комиссии РПЦ по вопросам семьи отметил значимость этого решения.