Путин потребовал фиксировать цены на льготные лекарства в аптеках

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин заявил, что цена на льготные лекарства должна оставаться фиксированной не только в государственных, но и в частных аптеках, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что этот вопрос требует пристального внимания со стороны контрольных органов министерства здравоохранения и других соответствующих организаций.

«Хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам министерства здравоохранения да и другим контрольным организациям», – заявил Путин на итоговой пресс-конференции.

Кроме того, глава государства сообщил, что по линии системы обязательного медицинского страхования (ОМС) все необходимые средства были направлены из федерального бюджета в регионы, задержек по их перечислению нет, пишет РИА Новости.

«Они меня заверили в том, что все, что касается федерального уровня ответственности системы ОМС: все средства в регионы направлены. Нет ни одного случая задержки», – отметил президент.

Путин обратил внимание, что проблемы с получением льготных препаратов в регионах связаны не с финансированием, а с организацией работы на местах. По его словам, вопросы возникают при логистике, своевременности решений и заключении контрактов на передачу средств в аптечные сети. Президент призвал наладить работу региональных властей, чтобы обеспечить эффективное обеспечение граждан льготными лекарствами.

Путин предложил расширить возможности получения лекарств в отдаленных и сельских регионах за счет развития аптечной сети и внедрения новых подходов. «Нужно больше уделять внимание развитию аптечной сети путем внедрения так называемых передвижных аптек. Во многих регионах это делается, эта практика все шире и шире используется, и используется хорошо», – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что продажа препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах также помогает решать проблему ограниченного доступа к медикаментам. По мнению президента, особенно важно рассмотреть возможность доставки лекарств с помощью «Почты России», чтобы жители самых труднодоступных районов своевременно получали необходимые препараты.

Президент отметил, что решение о расширении доставки лекарств через почтовую систему обсуждалось с коллегами и будет реализовано в ближайшем будущем. Он добавил, что организация этой работы станет эффективной мерой по повышению доступности медицинской помощи.

