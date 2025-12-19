Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника

Путин: Люди перед смертью жалеют о недостатке внимания к детям

Tекст: Дарья Григоренко

По словам президента, священник рассказал: «Чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям». Путин особо подчеркнул, что его слова не связаны с раскрытием тайны исповеди. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия-24».

Президент также отметил, что число читающих людей сокращается во всем мире. Он подчеркнул, что успех в воспитании любви к чтению зависит, прежде всего, от семьи: родители должны успешно конкурировать с цифровыми сервисами и уделять больше внимания детям.

Ответ главы государства прозвучал в ответ на вопрос молодого человека о проблеме снижения интереса к книгам среди молодежи и о том, есть ли произведение, которое должен прочесть каждый россиянин.

«Это непростая задача, но, если подходить к этому творчески, это возможно», – подчеркнул Путин.

«Мировая литература, российская литература, классика, современная литература дают много предметов для обсуждения и очень полезных книг. Самое главное, чтобы книга формировала мировоззрение», – сказал Путин.

«Конкретную книжку мне назвать сложно», – сказал глава государства.



Между тем во время прямой линии журналист газеты «СССР» Шамсудин Бобоев вручил президенту сборник «Сердце Азии». В книге собраны стихи 126 русских поэтов о Персии и Таджикистане, начиная от Жуковского и до наших дней. Бобоев отметил, что основная часть произведений посвящена именно Таджикистану, и выразил надежду, что президенту будет приятно получить эту антологию.

Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что Путин известен своей любовью к книгам и регулярно находит время для чтения.