Дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дочь Героя России Нарана Очир-Горяева, которому президент России Владимир Путин предоставил слово в начале «Итогов года», рассказала, что ее отец одним из первых ушел добровольцем на спецоперацию на Украине. Виктория Очир-Горяева в интервью ТАСС подчеркнула честность и скромность отца, отметив, что он был для своей семьи героем задолго до официального признания.

Виктория вспомнила: «Папа для нас был героем и до назначения официальной награды, он всегда был героем. Мне уже 31 год, и он 31 год для меня герой. Он добровольцем ушел в 2022 году защищать свою страну, сразу после объявления мобилизации». Она добавила, что особенно ценит в отце умение оставаться скромным и достойным человеком.

До начала СВО Очир-Горяев служил в полиции и участвовал в командировках в Дагестане и Чечне. Он имеет боевые награды и звание ветерана боевых действий и обладает рядом других государственных наград.

Виктория призналась, что испытывает глубокое чувство гордости, глядя на «Итоги года» и ища отца в зале рядом с президентом Владимиром Путиным. Для семьи и земляков его участие в таком масштабном мероприятии стало настоящим поводом для радости и гордости.

В семье героя несколько детей, и, по словам Виктории, все родственники и знакомые радуются его успеху. Сам Наран Очир-Горяев – старший лейтенант МО РФ, командует штурмовой ротой мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев рассказал президенту России о взятии Северска.

Путин отметил, что Очир-Горяев начинал простым водителем, а сейчас командует штурмовой ротой из более чем 80 человек.

Чуть позже Владимир Путин подчеркнул важность многодетной семьи, приведя в пример Героя России Очир-Горяева как отца четверых детей.