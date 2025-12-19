Путин посоветовал спросившей про утильсбор девушке выбрать отечественное авто

Tекст: Дарья Григоренко

Он в ходе «Итогов года» отметил, что повышение утилизационного сбора и связанное с этим увеличение стоимости иностранных машин в первую очередь затрагивает жителей крупных городов с хорошими доходами. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».

«Что касается утилизационного сбора. Надо просто прямо, честно сказать, в чем дело: это повышение утилизационного сбора, повышение стоимости этих машин – речь идет о достаточно дорогих машинах, мощностью 160, по-моему, лошадиных сил. И, безусловно, правительство это понимает, это затрагивает граждан как минимум со средними, с хорошими относительно общего состояния дел доходами, в основном в крупных городах», – объяснил глава государства.

«Связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели - технологического развития», – сказал он.

Путин выразил надежду, что текущее повышение утилизационного сбора не станет постоянной мерой. По его словам, такие меры вводятся с учетом ситуации на рынке и могут быть временными.

Касаясь развития Москвы, глава государства подчеркнул успехи мэра Сергея Собянина и его команды в развитии транспортной инфраструктуры. «Ну что говорить, Москвой мы все гордимся по праву. У мэра Москвы Сергея Собянина многое получается», – заявил Путин.



Президент отдельно отметил, что транспортные вопросы в столице решаются на системном уровне, однако подчеркнул высокую загрузку городских дорог в часы пик. Он добавил, что властям нельзя почивать на лаврах, нужно продолжать работать над улучшением транспортной ситуации.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что ключевыми факторами для изменений стоимости автомобилей в России являются волатильность курсов валют, затраты на логистику и ставка автокредитования.