Журналист сделал предложение девушке в эфире «Итогов года» с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел на мероприятие с плакатом «Хочу жениться». Он сделал предложение своей девушке прямо в прямом эфире.

Кроме того, Бажанов пригласил Владимира Путина на свою свадьбу. Это транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».

В ходе общения президент России отметил, что власти смогли сохранить льготную ипотеку, несмотря на сложности с балансировкой бюджета.

Путин также указал на положительный пример народов Кавказа, где принято вступать в брак в достаточно раннем возрасте. «На Кавказе, у народов Кавказа, есть хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно, надо бы брать с них пример», – сказал президент.

Он напомнил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова большая семья, а его дети выходят замуж и женятся сравнительно рано. Путин добавил, что такие традиции считаются важной частью культуры на Кавказе и способствуют укреплению семейных ценностей.

Путин отметил, что продолжение рода является неотъемлемой частью жизни человека, передает ТАСС. В ответ на вопрос журналиста глава государства отметил: «Ждать бесконечно улучшения материального положения, получения образования и прочее, это можно бесконечно, но лучше не откладывать рождение ребенка. Это часть нашей жизни, и мы должны идти по этой жизни так, как есть. Продолжение рода – тем более, вы наверняка человек верующий – это, может быть, божественная миссия человека».

Путин напомнил, что в России действует комплекс мер по поддержке семей с детьми. Особое внимание глава государства уделил тому, что система включает разные категории семей, в том числе студенческие. По словам президента, власти страны продолжают совершенствовать механизм помощи семьям, чтобы помочь им реализовать эту важную миссию.

Президент отметил, что процесс рождения детей нельзя бесконечно откладывать в ожидании лучших материальных условий, подчеркивая приоритет семейных ценностей над текущими обстоятельствами.

Напомним, Кирилл Бажанов пришел к Гостиному двору с табличкой «Хочу жениться».