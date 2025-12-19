Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков

Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Послание президента Владимира Путина для капсулы времени, озвученное на «Итогах года», можно считать своего рода примером социальной архитектуры будущего России. Стиль российского лидера – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

«В рамках этой концепции Путин создает будущее нашей страны, что называется, «с колес». Глава государства мыслит и действует не только по заранее сформированным конструктам, но и творчески. Именно поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости», – напомнил аналитик.

«Кроме того, в ходе общения на «Итогах года» президент направил фундаментальные сигналы внутрироссийским элитам: придерживаться стратегии на победу России, невзирая на все сложности, а также ориентироваться на проверенные кадры, ветеранов СВО, участников проекта «Время героев», – указал спикер.

«Еще одно принципиально важное послание Путина – ориентация на будущее, на молодое поколение, тех, кто будет управлять страной через несколько десятилетий. Обращу внимание на специфику прямого общения президента России с общественностью: он выступает не просто руководителем государства, а, что называется, близким человеком для каждого из сограждан», – резюмировал эксперт.

Президент Путин в ходе «Итогов года» сформулировал послание для капсулы времени, адресованное потомкам. «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте», – предложил президент вариант текста.

«Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим», – продолжил президент.

«Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – подытожил глава государства.

В целом в рамках уже традиционного формата общения с журналистами и гражданами глава государства рассказал об актуальном состоянии российской экономики, успехах в зоне СВО, социальной политике государства и отношениях с Западом. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какие вопросы оказались в центре внимания главы государства и россиян.